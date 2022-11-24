Управление продуктами

Менеджер продукта

Selectel является одним из лидеров российского рынка в сегменте Облаков. Нашу Облачную платформу мы развиваем с 2015-го года. Облачная платформа - это комплексный продукт, покрывающий большое количество сценариев и решающий широкий спектр задач ИТ команд. Мы придерживаемся лучших практик в ИТ индустрии при разработке наших продуктов. Мы постоянно растем, улучшаем текущие и запускаем новые сервисы. Для того, чтобы развивать продукты более эффективно, соответствовать ожиданиям клиентов и побеждать конкурентов нам нужен менеджер продукта.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Selectel является одним из лидеров российского рынка в сегменте Облаков. Нашу Облачную платформу мы развиваем с 2015-го года. Облачная платформа - это комплексный продукт, покрывающий большое количество сценариев и решающий широкий спектр задач ИТ команд. Мы придерживаемся лучших практик в ИТ индустрии при разработке наших продуктов. Мы постоянно растем, улучшаем текущие и запускаем новые сервисы. Для того, чтобы развивать продукты более эффективно, соответствовать ожиданиям клиентов и побеждать конкурентов нам нужен менеджер продукта.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Участие в определении стратегии развития продукта
  • Генерация идей для улучшения клиентского опыта
  • Построение и проверка гипотез
  • Развитие каналов общения с клиентами
  • Формирование и приоритизация бэклога продуктов, формирование роадмапа
  • Плотное сотрудничество с командой разработки: регулярные встречи по продукту, приоритизация задач

Наши ожидания:

  • Успешный опыт поддержки и развития продуктов в роли менеджера продукта
  • Понимание бизнеса компании (хостинг, дата-центры, облачные сервисы) и рынка IT-услуг
  • Опыт исследований пользовательского опыта (JTBD, CustDev, CJM, юзабилити тесты и другое)
  • Способность принимать решения, основываясь на данных
  • Желание разобраться в технической составляющей продукта
  • Особенно мы ценим умение принимать решения в условиях неопределенности

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.