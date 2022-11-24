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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Selectel является одним из лидеров российского рынка в сегменте Облаков. Нашу Облачную платформу мы развиваем с 2015-го года. Облачная платформа - это комплексный продукт, покрывающий большое количество сценариев и решающий широкий спектр задач ИТ команд. Мы придерживаемся лучших практик в ИТ индустрии при разработке наших продуктов. Мы постоянно растем, улучшаем текущие и запускаем новые сервисы. Для того, чтобы развивать продукты более эффективно, соответствовать ожиданиям клиентов и побеждать конкурентов нам нужен менеджер продукта.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Участие в определении стратегии развития продукта
- Генерация идей для улучшения клиентского опыта
- Построение и проверка гипотез
- Развитие каналов общения с клиентами
- Формирование и приоритизация бэклога продуктов, формирование роадмапа
- Плотное сотрудничество с командой разработки: регулярные встречи по продукту, приоритизация задач
Наши ожидания:
- Успешный опыт поддержки и развития продуктов в роли менеджера продукта
- Понимание бизнеса компании (хостинг, дата-центры, облачные сервисы) и рынка IT-услуг
- Опыт исследований пользовательского опыта (JTBD, CustDev, CJM, юзабилити тесты и другое)
- Способность принимать решения, основываясь на данных
- Желание разобраться в технической составляющей продукта
- Особенно мы ценим умение принимать решения в условиях неопределенности
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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