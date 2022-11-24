Junior CRM (email) маркетолог

В команде маркетинга открыта позиция CRM-маркетолога. Вам предстоит решать задачи бизнеса с помощью коммуникаций: строить сегменты, планировать и сопровождать разработку кампаний, формулировать гипотезы и анализировать результаты. А также плотно работать с продуктовым маркетингом, дизайнерами, редакторами и аналитиками для достижения результата
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Верстка писем в визуальном редакторе Stripo
- Создание и запуск email-кампании
- Координация специалистов (email-маркетинг, PMM, контент, дизайн, верстка)
- Запуск автоматических цепочек писем
- Подготовка отчетов по результатам запущенных кампаний
Наши ожидания:
- Опыт создания и отправки email рассылок в любом инструменте (unisender, mindbox, esputnik и другие)
- Знание и понимание основных метрик email
- Знание html для верстки рассылок
- Минимальное понимание сегментации базы и принципов работы с сегментами
- Понимание принципов веб-аналитики (metrika/analytics)
- Опыт работы с автоворонками (автоматическими цепочками) будет плюсом
Про условия:
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса