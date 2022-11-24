Junior CRM (email) маркетолог

В команде маркетинга открыта позиция CRM-маркетолога. Вам предстоит решать задачи бизнеса с помощью коммуникаций: строить сегменты, планировать и сопровождать разработку кампаний, формулировать гипотезы и анализировать результаты. А также плотно работать с продуктовым маркетингом, дизайнерами, редакторами и аналитиками для достижения результата