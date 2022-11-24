Маркетинг и PR

Junior CRM (email) маркетолог

В команде маркетинга открыта позиция CRM-маркетолога. Вам предстоит решать задачи бизнеса с помощью коммуникаций: строить сегменты, планировать и сопровождать разработку кампаний, формулировать гипотезы и анализировать результаты. А также плотно работать с продуктовым маркетингом, дизайнерами, редакторами и аналитиками для достижения результата

Санкт-Петербург
Гибкий
Откликнуться

В команде маркетинга открыта позиция CRM-маркетолога. Вам предстоит решать задачи бизнеса с помощью коммуникаций: строить сегменты, планировать и сопровождать разработку кампаний, формулировать гипотезы и анализировать результаты. А также плотно работать с продуктовым маркетингом, дизайнерами, редакторами и аналитиками для достижения результата

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Верстка писем в визуальном редакторе Stripo
  • Создание и запуск email-кампании
  • Координация специалистов (email-маркетинг, PMM, контент, дизайн, верстка)
  • Запуск автоматических цепочек писем
  • Подготовка отчетов по результатам запущенных кампаний

Наши ожидания:

  • Опыт создания и отправки email рассылок в любом инструменте (unisender, mindbox, esputnik и другие)
  • Знание и понимание основных метрик email
  • Знание html для верстки рассылок
  • Минимальное понимание сегментации базы и принципов работы с сегментами
  • Понимание принципов веб-аналитики (metrika/analytics)
  • Опыт работы с автоворонками (автоматическими цепочками) будет плюсом

Про условия:

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.