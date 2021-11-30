Продуктовый редактор в команду сайта

Мы ищем человека в команду развития сайта, который поможет улучшать опыт взаимодействия пользователей на этапе знакомства с продуктами компании и своей работой будет влиять на рост основных метрик продукта.

Мы ожидаем, что идеальный кандидат на эту позицию умеет рассказывать просто о сложном (а у нас сложно!), понимает разницу между делать и сделать, умеет оценивать эффективность своей работы (не в количестве символов, а в метриках) и рассматривает написание контента как способ решения пользовательских задач.

А еще не боится задавать вопросы (много вопросов) и основательно подходит к задаче, например готов разобраться с устройством сервера или узнать, как устроена работа с ценами на стороне API.