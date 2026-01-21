Backend-разработка

TeamLead команды разработки Объектного хранилища

Команда занимается разработкой Объектного хранилища - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт. Основными интерфейсами взаимодействия пользователя являются AWS S3 и Openstack Swift API.
Мы ищем сильного лидера, который будет управлять командой и вместе с ней достигать наши продуктовые цели!

  • Удаленная работа
  • Гибкий
Основные задачи
  • Управление людьми: проведение 1-1 встреч, мотивация и развитие сотрудников через PDP, организация процесса Performance review в команде
  • Управление командой: найм, onboarding, повышение, ФОТ, увольнение
  • Техническая экспертиза: разработка (до 30% от общих обязанностей TL), дизайн архитектуры, Code Review, развитие инженерной культуры в команде
  • Бизнес экспертиза: плотная работа с Product Owner, межкомандные коммуникации, понимание бизнес метрик
  • Целеполагание и долгосрочное планирование: Постановка квартальных целей команды (OKR) + Roadmap, Постановка целей спринта
  • Процессы: Scrum Master, системная работа с тех долгом и багами
  • Лидерство: быть лидером команды, брать на себя ответственность за результаты команды, выходить за рамки своей команды и позиции
Мы ожидаем
  • Опыт на позиции руководителя не менее 2-х лет - управление кросс-функциональной командой (BE, FE, QA, UX)
  • Реальный опыт построения процессов в команде (Scrum / Kanban) и готовность работать над их улучшением
  • Опыт разработки на Golang от 3 лет (уровень ME+ или SE)
  • Навык проектирования архитектуры сложных геораспределенных систем
  • Опыт найма сотрудников в команду и формирования команды
  • Опыт развития сотрудников (повышения, управление ФОТ, работа с low performer)
  • Опыт стратегического (до 1 года) и тактического планирования (1 квартал) работы команды разработки
Будет плюсом
  • Опыт проектирования и эксплуатации высоконагруженных сервисов
  • Опыт работы с AWS S3
  • Опыт работы с Ceph
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

