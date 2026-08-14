Системное администрирование

DevOps - инженер

Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены! Приглашаем DevOps инженера в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!

Удаленная работа

Гибкий