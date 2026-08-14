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Системное администрирование

DevOps - инженер

Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены! Приглашаем DevOps инженера в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!
  • Удаленная работа
  • Гибкий
Основные задачи
  • Участвовать в проектах по построению и переносу информационных систем клиентов на мощности Selectel
  • Развивать инструменты автоматизации развертывания и переноса сервисов
  • Строить процессы постоянной интеграции и разработки (CI/CD)
  • Разрабатывать и поддерживать внутренние сервисы отдела
  • Настроивать системы мониторинга и агрегации логов, разрабатывать dashboard
  • Изуччать современные подходов и технические решения
  • Шерить полученные знания и вести документацию по проектам
Мы ожидаем
  • Уверенное знание ОС Linux
  • Уверенное знание Docker и механик процесса сборки образов
  • Понимание основных принципов конвейера CI/CD
  • Опыт работы с системой управления конфигурациями Ansible и понимание для чего она нужна
  • Любовь к автоматизации рутинных задач (Bash, Python и др) и следование best practice
  • Уверенное знание работы сетевого стека TCP/IP, умение выявлять неисправности
  • Опыт работы с системой контроля версий GIT
  • Желание развиваться и обрастать новыми скилами вместе с командой!
Знание систем/программ
  • Centos + Ubuntu
  • LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP)
  • Docker + docker-compose
  • K8S
  • Nginx
  • Php-fpm
  • PostgreSQL
  • Ansible
  • Go/Python
  • Gitlab-CI
Будет плюсом
  • Понимание принципов работы систем оркестрации (k8s, docker-compose)
  • Опыт работы с реляционными СУБД (PostgreSQL, MySQL)
  • Знание инструментов описания инфраструктуры как код - IaaC (Terraform)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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