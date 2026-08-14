Системное администрирование
DevOps - инженер
Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены! Приглашаем DevOps инженера в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!
- Удаленная работа
- Гибкий
Основные задачи
- Участвовать в проектах по построению и переносу информационных систем клиентов на мощности Selectel
- Развивать инструменты автоматизации развертывания и переноса сервисов
- Строить процессы постоянной интеграции и разработки (CI/CD)
- Разрабатывать и поддерживать внутренние сервисы отдела
- Настроивать системы мониторинга и агрегации логов, разрабатывать dashboard
- Изуччать современные подходов и технические решения
- Шерить полученные знания и вести документацию по проектам
Мы ожидаем
- Уверенное знание ОС Linux
- Уверенное знание Docker и механик процесса сборки образов
- Понимание основных принципов конвейера CI/CD
- Опыт работы с системой управления конфигурациями Ansible и понимание для чего она нужна
- Любовь к автоматизации рутинных задач (Bash, Python и др) и следование best practice
- Уверенное знание работы сетевого стека TCP/IP, умение выявлять неисправности
- Опыт работы с системой контроля версий GIT
- Желание развиваться и обрастать новыми скилами вместе с командой!
Знание систем/программ
- Centos + Ubuntu
- LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP)
- Docker + docker-compose
- K8S
- Nginx
- Php-fpm
- PostgreSQL
- Ansible
- Go/Python
- Gitlab-CI
Будет плюсом
- Понимание принципов работы систем оркестрации (k8s, docker-compose)
- Опыт работы с реляционными СУБД (PostgreSQL, MySQL)
- Знание инструментов описания инфраструктуры как код - IaaC (Terraform)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса