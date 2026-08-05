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Информационная безопасность

Специалист по мониторингу ИБ / Detection engineer

Мы команда отдела ИБ, занимаемся мониторингом инцидентов, защитой конечных устройств, контролем доступов, проводим аудиты и пентесты, закрываем уязвимости и делаем сотрудников более внимательными. У нас легко воплощать в жизнь собственные идеи и не нужно заниматься бумажной безопасностью. Наша главная цель - делать растущий бизнес защищенным)
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Расширение покрытия мониторинга: Подключение и интеграция новых источников событий (security-logs) с критически важных узлов инфраструктуры, обеспечение полной видимости угроз
  • Нормализация и обогащение данных: Структурирование сырых логов для повышения качества данных и точности детектирования. Разработка правил детектирования:
  • Создание и настройка правил корреляции событий для выявления сложных многоэтапных атак, анализ FP, снижение уровня "шума", аудит и актуализация существующего контента, управление исключениями
  • Мониторинг и реагирование SIEM: Анализ алертов, квалификация инцидентов и проведение первичного реагирования на атаки для минимизации ущерба, формирование гипотез Threat Hunting, участие в проведении расследований
  • Взаимодействие с командами по анализу рисков, митигации уязвимостей, проведении расследований инцидентов
  • Документирование и сопровождение контента: правила по детектированию угроз, подключенные источник, парсеры и др.
Мы ожидаем
  • Опыт работы в сфере информационной безопасности (желательно в SOC)
  • Понимание принципов работы SIEM‑систем;
  • Опыт написания и отладки правил обнаружения
  • Знание MITRE ATT&CK Framework и умение применять его на практике
  • Опыт работы с логами различных систем: ОС (Windows, Linux), сети (Firewall, Proxy, DNS), NIDS, EDR, приложения
  • Навыки парсинга и нормализации логов
Будет плюсом
  • Опыт автоматизации рутинных задач (Python, Bash)
  • Опыт применения ML/AI методов для анализа логов или классификации аномалий
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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