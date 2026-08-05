Информационная безопасность

Специалист по мониторингу ИБ / Detection engineer

Мы команда отдела ИБ, занимаемся мониторингом инцидентов, защитой конечных устройств, контролем доступов, проводим аудиты и пентесты, закрываем уязвимости и делаем сотрудников более внимательными. У нас легко воплощать в жизнь собственные идеи и не нужно заниматься бумажной безопасностью. Наша главная цель - делать растущий бизнес защищенным)

Санкт-Петербург

Гибкий