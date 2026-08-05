Информационная безопасность
Специалист по мониторингу ИБ / Detection engineer
Мы команда отдела ИБ, занимаемся мониторингом инцидентов, защитой конечных устройств, контролем доступов, проводим аудиты и пентесты, закрываем уязвимости и делаем сотрудников более внимательными. У нас легко воплощать в жизнь собственные идеи и не нужно заниматься бумажной безопасностью. Наша главная цель - делать растущий бизнес защищенным)
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Расширение покрытия мониторинга: Подключение и интеграция новых источников событий (security-logs) с критически важных узлов инфраструктуры, обеспечение полной видимости угроз
- Нормализация и обогащение данных: Структурирование сырых логов для повышения качества данных и точности детектирования. Разработка правил детектирования:
- Создание и настройка правил корреляции событий для выявления сложных многоэтапных атак, анализ FP, снижение уровня "шума", аудит и актуализация существующего контента, управление исключениями
- Мониторинг и реагирование SIEM: Анализ алертов, квалификация инцидентов и проведение первичного реагирования на атаки для минимизации ущерба, формирование гипотез Threat Hunting, участие в проведении расследований
- Взаимодействие с командами по анализу рисков, митигации уязвимостей, проведении расследований инцидентов
- Документирование и сопровождение контента: правила по детектированию угроз, подключенные источник, парсеры и др.
Мы ожидаем
- Опыт работы в сфере информационной безопасности (желательно в SOC)
- Понимание принципов работы SIEM‑систем;
- Опыт написания и отладки правил обнаружения
- Знание MITRE ATT&CK Framework и умение применять его на практике
- Опыт работы с логами различных систем: ОС (Windows, Linux), сети (Firewall, Proxy, DNS), NIDS, EDR, приложения
- Навыки парсинга и нормализации логов
Будет плюсом
- Опыт автоматизации рутинных задач (Python, Bash)
- Опыт применения ML/AI методов для анализа логов или классификации аномалий
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса