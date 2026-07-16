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Backend-разработка

Старший Go-разработчик в команду Готового Облака 1С

Забудьте всё, что вы знали о 1С. Мы не пишем код для 1С и не копаемся в конфигурациях. Мы создаём инфраструктурную платформу нового поколения: Готовое Облако 1С на базе Kubernetes и DBaaS.

Если вы хотите заниматься разработкой PaaS-продукта, который меняет правила игры на рынке корпоративных решений, эта роль для вас.

Почему именно наша команда?

Мы строим инфраструктуру, а не чиним 1С. Мы не занимаемся доработками конфигураций или поддержкой пользователей. Наша задача — создать идеальную среду для работы 1С:

  • автоматизированное развёртывание за минуты;
  • оркестрация контейнеров через Kubernetes;
  • автоматическое управление базами данных (DBaaS);
  • горизонтальное и вертикальное масштабирование под нагрузку;
  • мониторинг и алертинг в реальном времени.

Мы не просто создаём продукт — мы меняем индустрию. Вместо «костылей» и ручных настроек мы предлагаем облачную платформу, где 1С работает как сервис.

Если вы готовы присоединиться к команде, которая делает это возможным, давайте знакомиться.

  • Удаленная работа
  • Гибкий
Основные задачи
  • Создавать Kubernetes-операторы
  • Разрабатывать на Go публичное API платформы, внутренние сервисы и воркеры
  • Участвовать в полном цикле SDLC: от проектирования до вывода в продакшен, эксплуатации и мониторинга
  • Развивать инструментарий для поддержки платформы
  • Реализовывать оркестрацию компонентов платформы и интеграцию с внешними системами
  • Заниматься мониторингом и обеспечивать бесперебойную работу Готового Облака 1С
  • Принимать участие в выборе и имплементации решений для управления жизненным циклом клиентских ресурсов Готового Облака 1С
Мы ожидаем
  • Опыт работы с Golang не менее 4-5 лет
  • Опыт работы с Kubernetes и написание k8s operator-ов (знать базовые примитивы)
  • Опыт работы с базами данных и брокерами сообщений: PostgreSQL, Redis, NATS, S3
  • Навыки администрирования Linux и понимание сетевых основ (L2/L3, TCP/IP)
  • Опыт проектирования распределённых систем
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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