Старший Go-разработчик в команду Готового Облака 1С

Backend-разработка

Забудьте всё, что вы знали о 1С. Мы не пишем код для 1С и не копаемся в конфигурациях. Мы создаём инфраструктурную платформу нового поколения: Готовое Облако 1С на базе Kubernetes и DBaaS.

Если вы хотите заниматься разработкой PaaS-продукта, который меняет правила игры на рынке корпоративных решений, эта роль для вас.

Почему именно наша команда?

Мы строим инфраструктуру, а не чиним 1С. Мы не занимаемся доработками конфигураций или поддержкой пользователей. Наша задача — создать идеальную среду для работы 1С:

автоматизированное развёртывание за минуты;

оркестрация контейнеров через Kubernetes;

автоматическое управление базами данных (DBaaS);

горизонтальное и вертикальное масштабирование под нагрузку;

мониторинг и алертинг в реальном времени.

Мы не просто создаём продукт — мы меняем индустрию. Вместо «костылей» и ручных настроек мы предлагаем облачную платформу, где 1С работает как сервис.

Если вы готовы присоединиться к команде, которая делает это возможным, давайте знакомиться.