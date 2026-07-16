Старший Go-разработчик в команду Готового Облака 1С
Забудьте всё, что вы знали о 1С. Мы не пишем код для 1С и не копаемся в конфигурациях. Мы создаём инфраструктурную платформу нового поколения: Готовое Облако 1С на базе Kubernetes и DBaaS.
Если вы хотите заниматься разработкой PaaS-продукта, который меняет правила игры на рынке корпоративных решений, эта роль для вас.
Почему именно наша команда?
Мы строим инфраструктуру, а не чиним 1С. Мы не занимаемся доработками конфигураций или поддержкой пользователей. Наша задача — создать идеальную среду для работы 1С:
- автоматизированное развёртывание за минуты;
- оркестрация контейнеров через Kubernetes;
- автоматическое управление базами данных (DBaaS);
- горизонтальное и вертикальное масштабирование под нагрузку;
- мониторинг и алертинг в реальном времени.
Мы не просто создаём продукт — мы меняем индустрию. Вместо «костылей» и ручных настроек мы предлагаем облачную платформу, где 1С работает как сервис.
Если вы готовы присоединиться к команде, которая делает это возможным, давайте знакомиться.
- Удаленная работа
- Гибкий
Основные задачи
- Создавать Kubernetes-операторы
- Разрабатывать на Go публичное API платформы, внутренние сервисы и воркеры
- Участвовать в полном цикле SDLC: от проектирования до вывода в продакшен, эксплуатации и мониторинга
- Развивать инструментарий для поддержки платформы
- Реализовывать оркестрацию компонентов платформы и интеграцию с внешними системами
- Заниматься мониторингом и обеспечивать бесперебойную работу Готового Облака 1С
- Принимать участие в выборе и имплементации решений для управления жизненным циклом клиентских ресурсов Готового Облака 1С
Мы ожидаем
- Опыт работы с Golang не менее 4-5 лет
- Опыт работы с Kubernetes и написание k8s operator-ов (знать базовые примитивы)
- Опыт работы с базами данных и брокерами сообщений: PostgreSQL, Redis, NATS, S3
- Навыки администрирования Linux и понимание сетевых основ (L2/L3, TCP/IP)
- Опыт проектирования распределённых систем
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса