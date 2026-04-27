Финансы и юриспруденция

Юрист по интеллектуальной собственности и персональным данным

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Вести комплаенс в области персональных данных по российскому и зарубежному законодательству
  • Сопровождать рекламную деятельность (включая маркировку рекламы), запуск акций, новых брендов и услуг
  • Обеспечивать режим коммерческой тайны, согласование NDA
  • Организовывать охрану, учет и сопровождение объектов интеллектуальной собственности компании
  • Разрабатывать и согласовывать договоры в сфере рекламы, интеллектуальной собственности и персональных данных (лицензионные, партнерские, дистрибьюторские и др.)
  • Консультировать по вопросам использования open source ПО
  • Вести споры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности (в основном качестве информационного посредника) и деловой репутации
  • Проводить due diligence в части интеллектуальной собственности и персональных данных 
  • Вести настройку и оптимизацию внутренних процессов, разрабатывать и внедрять ЛНА
  • Разрабатывать внутренние обучающие материалы, выступать на внешних профессиональных мероприятиях
Мы ожидаем
  • Высшее юридическое образование (специалитет или магистратура)
  • Опыт работы в сфере интеллектуальной собственности и персональных данных от 5 лет (опыт работы в инхаус-юридической функции будет преимуществом)
  • Английский язык — не ниже Intermediate (B1–B2)
  • Развитые аналитические навыки и умение работать с большим объемом информации
  • Способность к приоритизации задач и соблюдению сроков
  • Высокая самоорганизация, мотивация и умение работать в команде
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

