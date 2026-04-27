Финансы и юриспруденция
Юрист по интеллектуальной собственности и персональным данным
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Вести комплаенс в области персональных данных по российскому и зарубежному законодательству
- Сопровождать рекламную деятельность (включая маркировку рекламы), запуск акций, новых брендов и услуг
- Обеспечивать режим коммерческой тайны, согласование NDA
- Организовывать охрану, учет и сопровождение объектов интеллектуальной собственности компании
- Разрабатывать и согласовывать договоры в сфере рекламы, интеллектуальной собственности и персональных данных (лицензионные, партнерские, дистрибьюторские и др.)
- Консультировать по вопросам использования open source ПО
- Вести споры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности (в основном качестве информационного посредника) и деловой репутации
- Проводить due diligence в части интеллектуальной собственности и персональных данных
- Вести настройку и оптимизацию внутренних процессов, разрабатывать и внедрять ЛНА
- Разрабатывать внутренние обучающие материалы, выступать на внешних профессиональных мероприятиях
Мы ожидаем
- Высшее юридическое образование (специалитет или магистратура)
- Опыт работы в сфере интеллектуальной собственности и персональных данных от 5 лет (опыт работы в инхаус-юридической функции будет преимуществом)
- Английский язык — не ниже Intermediate (B1–B2)
- Развитые аналитические навыки и умение работать с большим объемом информации
- Способность к приоритизации задач и соблюдению сроков
- Высокая самоорганизация, мотивация и умение работать в команде
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса