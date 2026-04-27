Юрист по интеллектуальной собственности и персональным данным

Основные задачи

Вести комплаенс в области персональных данных по российскому и зарубежному законодательству

Сопровождать рекламную деятельность (включая маркировку рекламы), запуск акций, новых брендов и услуг

Обеспечивать режим коммерческой тайны, согласование NDA

Организовывать охрану, учет и сопровождение объектов интеллектуальной собственности компании

Разрабатывать и согласовывать договоры в сфере рекламы, интеллектуальной собственности и персональных данных (лицензионные, партнерские, дистрибьюторские и др.)

Консультировать по вопросам использования open source ПО

Вести споры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности (в основном качестве информационного посредника) и деловой репутации

Проводить due diligence в части интеллектуальной собственности и персональных данных

Вести настройку и оптимизацию внутренних процессов, разрабатывать и внедрять ЛНА

Разрабатывать внутренние обучающие материалы, выступать на внешних профессиональных мероприятиях

Мы ожидаем

Высшее юридическое образование (специалитет или магистратура)

Опыт работы в сфере интеллектуальной собственности и персональных данных от 5 лет (опыт работы в инхаус-юридической функции будет преимуществом)

Английский язык — не ниже Intermediate (B1–B2)

Развитые аналитические навыки и умение работать с большим объемом информации

Способность к приоритизации задач и соблюдению сроков

Высокая самоорганизация, мотивация и умение работать в команде

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса