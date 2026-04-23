Бухгалтер по расчетам с поставщиками и кредиторской задолженности
Selectel - современная IT-компания, которая ценит своих сотрудников, стремится создать комфортные условия и дружескую атмосферу для работы, которая помогает сотрудникам чувствовать себя комфортно и эффективно работать. У нас 6 собственных дата-центров и 3 комфортных офиса всего в 10 минутах от м. Московские ворота.
Мы предлагаем хорошую зарплату и различные бонусы, такие как оплата обедов, ДМС со стоматологией и офисным врачом, оплату психолога, годовую премию по итогам работы, обучение и насыщенную корпоративную жизнь.
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Фиксированный
Основные задачи
- Проверка первичных учетных документов и отражение в учете операций в соответствии с рабочим планом счетов
- Проверка правильного отражения проводок между счетами
- Соблюдение внутренних сроков по закрытию отчетных периодов и выполнению сопутствующих контрольных процедур
- Контроль и анализ текущей дебиторской и кредиторской задолженности, проведение и подписание сверок расчетов с контрагентами
- Составление и оформление первичных учетных документы, в том числе электронных документов
- Администрирование применяемой в компании системы электронного документооборота (АО «ПФ «СКБ Контур»).
- Участие в мероприятиях по инвентаризации имущества и финансового состояния компании
- Участие в аудиторских, налоговых и прочих проверках
- Подготовка и предоставление в банк платежных поручений, в том числе в иностранной валюте
Мы ожидаем
- Опыт работы в 1С: Бухгалтерия 8.3 и ЭДО
- Знание законодательных и нормативных актов в сфере бухгалтерского и налогового учета
- Знания правил оформления первичной документации
- Знание счетов бухгалтерского учета и бухгалтерских проводок
- Высшее профильное образование
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 50 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Удобный рабочий день с 9:30 до 18:30
- Отличное расположение офиса - всего 10 минут пешком от м. Московские ворота, собственная парковка (в том числе для велосипедов)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса