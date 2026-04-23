Финансы и юриспруденция

Бухгалтер по расчетам с поставщиками и кредиторской задолженности

Selectel - современная IT-компания, которая ценит своих сотрудников, стремится создать комфортные условия и дружескую атмосферу для работы, которая помогает сотрудникам чувствовать себя комфортно и эффективно работать. У нас 6 собственных дата-центров и 3 комфортных офиса всего в 10 минутах от м. Московские ворота.

Мы предлагаем хорошую зарплату и различные бонусы, такие как оплата обедов, ДМС со стоматологией и офисным врачом, оплату психолога, годовую премию по итогам работы, обучение и насыщенную корпоративную жизнь.


  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Проверка первичных учетных документов и отражение в учете операций в соответствии с рабочим планом счетов
  • Проверка правильного отражения проводок между счетами
  • Соблюдение внутренних сроков по закрытию отчетных периодов и выполнению сопутствующих контрольных процедур
  • Контроль и анализ текущей дебиторской и кредиторской задолженности, проведение и подписание сверок расчетов с контрагентами
  • Составление и оформление первичных учетных документы, в том числе электронных документов
  • Администрирование применяемой в компании системы электронного документооборота (АО «ПФ «СКБ Контур»).
  • Участие в мероприятиях по инвентаризации имущества и финансового состояния компании
  • Участие в аудиторских, налоговых и прочих проверках
  • Подготовка и предоставление в банк платежных поручений, в том числе в иностранной валюте
Мы ожидаем
  • Опыт работы в 1С: Бухгалтерия 8.3 и ЭДО
  • Знание законодательных и нормативных актов в сфере бухгалтерского и налогового учета
  • Знания правил оформления первичной документации
  • Знание счетов бухгалтерского учета и бухгалтерских проводок
  • Высшее профильное образование
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 50 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Удобный рабочий день с 9:30 до 18:30
  • Отличное расположение офиса - всего 10 минут пешком от м. Московские ворота, собственная парковка (в том числе для велосипедов)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

