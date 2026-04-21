Вход / Регистрация
Системное администрирование

Системный администратор в дежурную службу

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных и другими объектами.

Дежурная служба работает над надежностью работы ядра Облака, отслеживая сообщения мониторинга и реагируя на сбои. Обрабатывает широчайший набор задач администрирования инфраструктуры, решая инциденты и помогая со сложными запросами технической поддержке.

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Работать с сообщениями мониторинга Облачной платформы, выявлять системные проблемы и участвовать в их решении
  • Администрировать инфраструктуру платформы на базе Openstack
  • Работать с системами хранения данных на базе Ceph
  • Участвовать в решении инцидентов, проводить плановые работы
  • Взаимодействовать с технической поддержкой в решении обращений от клиентов
  • Автоматизировать внутренние рабочие процессы
Мы ожидаем
  • Опыт администрирования Linux, для вас не должно быть проблемой: написать bash-скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim.
  • Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием
  • Понимание принципов работы стека протоколов TCP/IP
  • Опыт работы с реляционными СУБД
  • Владение инструментами командной разработки
  • Опыт написания кода на Go или Python
  • Понимаете принципов CI/CD
  • Опыт работы со стеком мониторинга
  • Понимание и опыт работы с инструментами виртуализации
  • Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме
Будет плюсом
  • Наличие представления о проекте OpenStack, его экосистеме и инфраструктуре для работы с ним
  • Владение английским на уровне, достаточном для чтения документации
  • Опыт в сфере телекоммуникаций или хостинга
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Системное администрирование
Руководитель направления ввода и эксплуатации инфраструктуры

Санкт-Петербург

Системное администрирование
Системный администратор в команду частного облака

Санкт-Петербург / Удаленно

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных