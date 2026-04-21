Системный администратор в дежурную службу
Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных и другими объектами.
Дежурная служба работает над надежностью работы ядра Облака, отслеживая сообщения мониторинга и реагируя на сбои. Обрабатывает широчайший набор задач администрирования инфраструктуры, решая инциденты и помогая со сложными запросами технической поддержке.
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Работать с сообщениями мониторинга Облачной платформы, выявлять системные проблемы и участвовать в их решении
- Администрировать инфраструктуру платформы на базе Openstack
- Работать с системами хранения данных на базе Ceph
- Участвовать в решении инцидентов, проводить плановые работы
- Взаимодействовать с технической поддержкой в решении обращений от клиентов
- Автоматизировать внутренние рабочие процессы
Мы ожидаем
- Опыт администрирования Linux, для вас не должно быть проблемой: написать bash-скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim.
- Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием
- Понимание принципов работы стека протоколов TCP/IP
- Опыт работы с реляционными СУБД
- Владение инструментами командной разработки
- Опыт написания кода на Go или Python
- Понимаете принципов CI/CD
- Опыт работы со стеком мониторинга
- Понимание и опыт работы с инструментами виртуализации
- Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме
Будет плюсом
- Наличие представления о проекте OpenStack, его экосистеме и инфраструктуре для работы с ним
- Владение английским на уровне, достаточном для чтения документации
- Опыт в сфере телекоммуникаций или хостинга
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса