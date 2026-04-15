Маркетинг и PR
Специалист по работе с блогерами
- Москва
- Гибкий
Основные задачи
- Составлять подборки релевантных каналов для рекламы конкретных продуктов и/или инфоповодов
- Готовить медиапланы для рекламных кампаний в социальных сетях
- Вести коммуникацию с блогерами, координировать подготовку документов и контролировать размещения рекламных материалов
- Регистрировать креативы в ОРД, подавать статистику по размещениям (только по малой части размещений, стараемся все передавать на сторону подрядчика)
- Готовить брифы для разных форматов рекламы у блогеров, писать и редактировать сценарии интеграций и тексты креативов рекламы
- Предлагать новые форматы взаимодействия с блогерами для повышения целевых показателей (охватов, переходов, регистраций и т.д.)
- Разрабатывать креативные концепции для долгосрочного сотрудничества с блогерами (в формате рубрик, партнерских сезонов и т.д.)
- Реализовывать рекламные интеграции в образовательные курсы блогеров
- Формировать отчеты и презентовать результаты работы команде
Мы ожидаем
- Опыт работы с блогерами
- Навык работы с ОРД
- Знание специфики и основных метрик социальных сетей
- Навыки медиапланирования
- Навык проектного управления
- Опыт написания сценариев и текстов постов для соцсетей
- Умение быстро искать информацию по заданной теме и обрабатывать её
- Насмотренность, знание трендов
- Интерес к сфере IT и понимание технических терминов
- Представление о том, как функционирует IT-компания, и как работать с технически сложным продуктом
Знание систем/программ
- ОРД ВК
Будет плюсом
- Собственная база блогеров и каналов IT-тематики
- Опыт работы в маркетинге технически сложного продукта/ В2В
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса