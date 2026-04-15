Маркетинг и PR

Специалист по работе с блогерами

  • Москва
  • Гибкий
Основные задачи
  • Составлять подборки релевантных каналов для рекламы конкретных продуктов и/или инфоповодов
  • Готовить медиапланы для рекламных кампаний в социальных сетях
  • Вести коммуникацию с блогерами, координировать подготовку документов и контролировать размещения рекламных материалов
  • Регистрировать креативы в ОРД, подавать статистику по размещениям (только по малой части размещений, стараемся все передавать на сторону подрядчика)
  • Готовить брифы для разных форматов рекламы у блогеров, писать и редактировать сценарии интеграций и тексты креативов рекламы
  • Предлагать новые форматы взаимодействия с блогерами для повышения целевых показателей (охватов, переходов, регистраций и т.д.)
  • Разрабатывать креативные концепции для долгосрочного сотрудничества с блогерами (в формате рубрик, партнерских сезонов и т.д.)
  • Реализовывать рекламные интеграции в образовательные курсы блогеров
  • Формировать отчеты и презентовать результаты работы команде
Мы ожидаем
  • Опыт работы с блогерами
  • Навык работы с ОРД
  • Знание специфики и основных метрик социальных сетей
  • Навыки медиапланирования
  • Навык проектного управления
  • Опыт написания сценариев и текстов постов для соцсетей
  • Умение быстро искать информацию по заданной теме и обрабатывать её
  • Насмотренность, знание трендов
  • Интерес к сфере IT и понимание технических терминов
  • Представление о том, как функционирует IT-компания, и как работать с технически сложным продуктом
Знание систем/программ

- ОРД ВК

Будет плюсом
  • Собственная база блогеров и каналов IT-тематики
  • Опыт работы в маркетинге технически сложного продукта/ В2В
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных