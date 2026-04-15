Специалист по работе с блогерами

Основные задачи

Составлять подборки релевантных каналов для рекламы конкретных продуктов и/или инфоповодов

Готовить медиапланы для рекламных кампаний в социальных сетях

Вести коммуникацию с блогерами, координировать подготовку документов и контролировать размещения рекламных материалов

Регистрировать креативы в ОРД, подавать статистику по размещениям (только по малой части размещений, стараемся все передавать на сторону подрядчика)

Готовить брифы для разных форматов рекламы у блогеров, писать и редактировать сценарии интеграций и тексты креативов рекламы

Предлагать новые форматы взаимодействия с блогерами для повышения целевых показателей (охватов, переходов, регистраций и т.д.)

Разрабатывать креативные концепции для долгосрочного сотрудничества с блогерами (в формате рубрик, партнерских сезонов и т.д.)

Реализовывать рекламные интеграции в образовательные курсы блогеров

Формировать отчеты и презентовать результаты работы команде

Мы ожидаем

Опыт работы с блогерами

Навык работы с ОРД

Знание специфики и основных метрик социальных сетей

Навыки медиапланирования

Навык проектного управления

Опыт написания сценариев и текстов постов для соцсетей

Умение быстро искать информацию по заданной теме и обрабатывать её

Насмотренность, знание трендов

Интерес к сфере IT и понимание технических терминов

Представление о том, как функционирует IT-компания, и как работать с технически сложным продуктом

Знание систем/программ

- ОРД ВК

Будет плюсом

Собственная база блогеров и каналов IT-тематики

Опыт работы в маркетинге технически сложного продукта/ В2В

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса