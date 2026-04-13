Финансы и юриспруденция

Специалист по международным расчетам

Мы — команда международных финансов в составе Финансового отдела. Наша задача — обеспечивать прозрачность, надёжность и эффективность финансовых операций для региональных и международных проектов. Мы строим и оптимизируем казначейские процессы, минимизируем риски и поддерживаем стабильное финансовое сопровождение бизнеса на глобальном уровне!

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Проектирование, настройка, описание казначейских процессов для региональных проектов
  • Проведение платежей, валютная регистрация контрактов
  • Общение с банками, прохождение KYC, предоставление отчетности для банков
  • Составление управленческих отчетов ДДС
  • Управление ликвидностью, планирование финансирования и платежей.
Мы ожидаем
  • Опыт работы с банками, прохождение процедур KYC
  • Навыки работы с ДБО, проведение платежей, валютный контроль
  • Навык управления ликвидностью
  • Уверенное владение английским языком (устное и письменное)
Будет плюсом
  • Опыт работы с несколькими юрисдикциями / иностранными банками
  • Опыт сопровождения сложных платежей (маршруты переводов средств между несколькими юрисдикциями, нестандартные требования банков, детальные реквизиты в SWIFT)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

