Специалист по международным расчетам
Мы — команда международных финансов в составе Финансового отдела. Наша задача — обеспечивать прозрачность, надёжность и эффективность финансовых операций для региональных и международных проектов. Мы строим и оптимизируем казначейские процессы, минимизируем риски и поддерживаем стабильное финансовое сопровождение бизнеса на глобальном уровне!
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Проектирование, настройка, описание казначейских процессов для региональных проектов
- Проведение платежей, валютная регистрация контрактов
- Общение с банками, прохождение KYC, предоставление отчетности для банков
- Составление управленческих отчетов ДДС
- Управление ликвидностью, планирование финансирования и платежей.
Мы ожидаем
- Опыт работы с банками, прохождение процедур KYC
- Навыки работы с ДБО, проведение платежей, валютный контроль
- Навык управления ликвидностью
- Уверенное владение английским языком (устное и письменное)
Будет плюсом
- Опыт работы с несколькими юрисдикциями / иностранными банками
- Опыт сопровождения сложных платежей (маршруты переводов средств между несколькими юрисдикциями, нестандартные требования банков, детальные реквизиты в SWIFT)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса