Системное администрирование

Руководитель направления ввода и эксплуатации инфраструктуры

Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel, создавая фундамент для всех услуг Облака Selectel. А ещё мы деплоим и обслуживанием инфраструктуру для Объектного хранилища и аттестованных кластеров Selectel, тестируем новое железо, разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины. Поэтому у нас ты точно сможешь получить опыт в разработке, а так же в построении и поддержке большой распределенной физической инфраструктуры. У нас можно будет прокачать опыт лидерства команды, принимая личное участие в найме и развитии людей.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Работать с людьми: проведение 1:1 встреч, мотивация, помощь в профессиональном и личностном росте, помощь в составлении PDP, участие в процессе Review
  • Управлять командой: выявлять необходимость в новых позициях и ролях внутри команды, участвовать в найме и onboarding
  • Развивать необходимые команде хард и софт скиллы: помогать в поиске интересных курсов, воркшопов, интенсивов.
  • Активно участвовать в развитии команды через интересные задачи.
  • Бизнес экспертиза: выстраивать и поддерживать межкомандные коммуникации, понимать ценность и важность продукта команды, ориентироваться в его метриках
  • Планирование и работа с задачами: постановка квартальных целей команды (OKR), постановка целей спринта, определении DoD и требований по качеству
  • Декомпозиция больших задач на более мелкие, контроль их исполнения
  • Управлять процессами: системно работать с тех долгом, багами и поддерживать гибкие методологии работы (agile, kanban, scram)
  • Техническая экспертиза: 30% инженер / 70% менеджер
  • Обеспечивать стабильную работу инфраструктуры облачной платформы Selectel
Мы ожидаем
  • Опыт работы в сфере IT на позиции ведущего специалиста, техлида или тимлида
  • Знания в области информационных технологий: принципы работы сетей, серверного оборудования, принципы работы сервисно-ориентированных архитектур, хорошее знание Linux
  • Навыки работы с системами мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Grafana и др.
  • Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello и др.
  • Понимание гибких методологий + реальный опыт построения процессов в команде: Scrum/Kanban
Будет плюсом
  • Опыт дебага проблем с железом или на уровне ОС
  • Опыт написания скриптов на Python/Go
  • Опыт поддержания и улучшения процессов команд эксплуатации
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

