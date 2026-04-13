Руководитель направления ввода и эксплуатации инфраструктуры
Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel, создавая фундамент для всех услуг Облака Selectel. А ещё мы деплоим и обслуживанием инфраструктуру для Объектного хранилища и аттестованных кластеров Selectel, тестируем новое железо, разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины. Поэтому у нас ты точно сможешь получить опыт в разработке, а так же в построении и поддержке большой распределенной физической инфраструктуры. У нас можно будет прокачать опыт лидерства команды, принимая личное участие в найме и развитии людей.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Работать с людьми: проведение 1:1 встреч, мотивация, помощь в профессиональном и личностном росте, помощь в составлении PDP, участие в процессе Review
- Управлять командой: выявлять необходимость в новых позициях и ролях внутри команды, участвовать в найме и onboarding
- Развивать необходимые команде хард и софт скиллы: помогать в поиске интересных курсов, воркшопов, интенсивов.
- Активно участвовать в развитии команды через интересные задачи.
- Бизнес экспертиза: выстраивать и поддерживать межкомандные коммуникации, понимать ценность и важность продукта команды, ориентироваться в его метриках
- Планирование и работа с задачами: постановка квартальных целей команды (OKR), постановка целей спринта, определении DoD и требований по качеству
- Декомпозиция больших задач на более мелкие, контроль их исполнения
- Управлять процессами: системно работать с тех долгом, багами и поддерживать гибкие методологии работы (agile, kanban, scram)
- Техническая экспертиза: 30% инженер / 70% менеджер
- Обеспечивать стабильную работу инфраструктуры облачной платформы Selectel
Мы ожидаем
- Опыт работы в сфере IT на позиции ведущего специалиста, техлида или тимлида
- Знания в области информационных технологий: принципы работы сетей, серверного оборудования, принципы работы сервисно-ориентированных архитектур, хорошее знание Linux
- Навыки работы с системами мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Grafana и др.
- Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello и др.
- Понимание гибких методологий + реальный опыт построения процессов в команде: Scrum/Kanban
Будет плюсом
- Опыт дебага проблем с железом или на уровне ОС
- Опыт написания скриптов на Python/Go
- Опыт поддержания и улучшения процессов команд эксплуатации
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса