Финансы и юриспруденция

Ведущий юрист по операционной деятельности

Мы приглашаем ведущего юриста в Отдел правового сопровождения операционной деятельности Юридического департамента. 

Основные направления работы отдела — договорная работа и регуляторные вопросы.

Эта вакансия для вас, если вам интересно трансформировать юридические требования в изменения процессов в компании; вы готовы исследовать технические подробности бизнеса компании; у вас хорошие навыки визуального представления информации; вы любопытны и хотите разобраться, почему что-то работает именно так; вы не боитесь экспериментировать.

  • Москва
  • Гибкий
Основные задачи

  • Договорная работа: расходные и доходные договоры (60% времени)

    • проверять договоры
    • администрировать шаблоны договорных документов и общих договорных условий
  • Консультировать по регуляторным вопросам: требования к провайдерам хостинга, лицензиатам связи, субъектам критической информационной инфраструктуры, хостингу государственных информационных систем (15% времени)
  • Проверять локальные нормативные акты, консультировать по вопросам трудового права (7% времени)
  • Вести претензионную и судебную работу (3% времени)
  • Оптимизировать процессы, касающиеся перечисленных выше направлений (15% времени)
Мы ожидаем
  • Высшее юридическое образование
  • Опыт работы на аналогичной позиции от 5ти лет
  • Уверенные знания английского языка
  • Опыт работы с различными сферами права
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

