Ведущий юрист по операционной деятельности
Мы приглашаем ведущего юриста в Отдел правового сопровождения операционной деятельности Юридического департамента.
Основные направления работы отдела — договорная работа и регуляторные вопросы.
Эта вакансия для вас, если вам интересно трансформировать юридические требования в изменения процессов в компании; вы готовы исследовать технические подробности бизнеса компании; у вас хорошие навыки визуального представления информации; вы любопытны и хотите разобраться, почему что-то работает именно так; вы не боитесь экспериментировать.
- Москва
- Гибкий
Основные задачи
Договорная работа: расходные и доходные договоры (60% времени)
- проверять договоры
- администрировать шаблоны договорных документов и общих договорных условий
- Консультировать по регуляторным вопросам: требования к провайдерам хостинга, лицензиатам связи, субъектам критической информационной инфраструктуры, хостингу государственных информационных систем (15% времени)
- Проверять локальные нормативные акты, консультировать по вопросам трудового права (7% времени)
- Вести претензионную и судебную работу (3% времени)
- Оптимизировать процессы, касающиеся перечисленных выше направлений (15% времени)
Мы ожидаем
- Высшее юридическое образование
- Опыт работы на аналогичной позиции от 5ти лет
- Уверенные знания английского языка
- Опыт работы с различными сферами права
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса