Бухгалтер
Мы управляем учетом всех активов компании — от дата-центров и оборудования до мебели и нематериальных активов. Наша задача — обеспечить прозрачность, точность и контроль на каждом этапе их жизненного цикла, чтобы бизнес мог принимать решения на основе достоверных данных. Мы не только ведем учет, но и выстраиваем процессы, проводим инвентаризации и выявляем риски, обеспечивая надежную основу для устойчивого развития компании.
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Вести бухгалтерский учет основных средств и МПЗ (серверы, офисная и ИТ-техника)
- Отражать операции по учету основных средств и запасов
- Участвовать в инвентаризации ОС и запасов, анализировать и отражать результаты
- Работать в 1С 8.3
- Анализировать и сверять большие массивы объектов
- Взаимодействовать с офисными администраторами, складом, закупками, бухгалтерией
- Согласовывать договоры, спецификации, счета на оплату
- Автоматизировать учет и оптимизировать процессы
Мы ожидаем
- Опыт работы бухгалтером от 2х лет
- Опыт учета ОС и МПЗ
- Высшее профильное образование (бухгалтерия / финансы / экономика)
- Уверенное знание бухгалтерского и налогового учета основных средств и законодательства
- Уверенная работа в 1С 8.3 и Excel
- Внимательность к деталям и аккуратность в учете
- Системное мышление и умение видеть связи в данных
- Усидчивость и способность работать с однотипными операциями
Будет плюсом
- Опыт учета серверов, сетевого или ИТ-оборудования
- Опыт применения в работе Python/SQL
- Опыт участия в автоматизации или улучшении учетных процессов
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса