Директор по эксплуатации ЦОД

Основные задачи

Руководить службой эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОД на нескольких площадках

Организовывать ввод в эксплуатацию и дальнейшее обслуживание инженерной инфраструктуры действующих и новых центров обработки данных

Обеспечивать бесперебойную и надежную работу критических систем инженерной инфраструктуры ЦОД

Обеспечивать выполнение SLA по доступности инфраструктуры ЦОД

Контролировать параметры эксплуатации оборудования и соответствие условий его работы требованиям заводов-изготовителей, действующих стандартов и нормативных документов

Организовывать и контролировать своевременное техническое обслуживание инженерного оборудования ЦОД в соответствии с рекомендациями производителей

Разрабатывать и поддерживать в актуальном состоянии планы технического обслуживания

Управлять мощностями ЦОД, включая мониторинг работы инженерных систем и параметров внутренней среды машинных залов

Вести ежемесячный учет энергоресурсов и контролировать наличие достаточных резервов электрической и холодильной мощности

Руководить работами по локализации и устранению аварийных и внештатных ситуаций в ЦОД

Участвовать в рассмотрении планов размещения клиентского оборудования, готовить рекомендации по размещению, электропитанию и охлаждению

Инициировать и внедрять мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности и оптимизацию эксплуатации инфраструктуры ЦОД

Проводить анализ инфраструктуры и эксплуатационных процессов для выявления уязвимостей и потенциальных рисков, организовывать мероприятия по их снижению или устранению

Готовить предложения по модернизации инженерной инфраструктуры.

Оперативно участвовать в разрешении критических инцидентов и эскалационных ситуаций в режиме 24/7 по обращениям клиентов, партнеров, поставщиков и сотрудников ЦОД

Организовывать работу с подрядными организациями: выбирать подрядчиков, взаимодействовать и контролировать качество выполняемых работ

Оценивать риски при проведении плановых работ и модернизаций

Организовывать процессы управления инцидентами, включая анализ причин аварий и сбоев, а также проведение расследований для предотвращения их повторения

Формировать, развивать и управлять командой службы эксплуатации, включая подбор, обучение и удержание сотрудников

Организовывать обучение и повышение квалификации сотрудников службы эксплуатации

Планировать бюджет эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОД и контролировать его исполнение

Планировать закупки расходных материалов и запасных частей (ЗИП), вести их учет и контролировать наличие необходимых резервов

Обеспечивать актуальность технической документации инженерной инфраструктуры ЦОД (схемы, инструкции, эксплуатационная документация)

Разрабатывать и поддерживать эксплуатационную документацию и процедуры (SOP, MOP, EOP)

Подготавливать регулярную отчетность по эксплуатации, энергопотреблению, инцидентам и эффективности инфраструктуры

Готовить инфраструктуру и эксплуатационные процессы к внутренним и внешним аудитам

Обеспечивать соответствие инфраструктуры требованиям отраслевых стандартов и сертификаций

Взаимодействовать с подразделениями IT, информационной безопасности, строительства и коммерческих служб по вопросам эксплуатации и развития инфраструктуры ЦОД

Взаимодействовать со службой охраны труда, организовывать обучение персонала и контролировать соблюдение требований охраны труда сотрудниками и подрядными организациями

Председательствовать в комиссии по проверке знаний сотрудников по электробезопасности

Взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями и надзорными органами.

Мы ожидаем

Высшее техническое образование (энергетика, электроснабжение, инженерные системы зданий)

Опыт работы на руководящих должностях (директор по эксплуатации, главный инженер или аналогичные позиции) в сфере ЦОД

Практический опыт эксплуатации критически важной инженерной инфраструктуры: ДГУ, ИБП, ГРЩ, систем электроснабжения, холодоснабжения и кондиционирования

Технические знания принципов работы инженерных систем ЦОД, включая электроснабжение, системы охлаждения, системы мониторинга и диспетчеризации (BMS/DCIM)

Знание оборудования ведущих производителей инженерной инфраструктуры ЦОД.

Знание международных и отраслевых стандартов для дата-центров (TIA-942, Uptime Institute Tier и др.), а также опыт участия в сертификации ЦОД или подготовке инфраструктуры к аудитам

Знание требований законодательства РФ и нормативной базы, регулирующей эксплуатацию инженерных систем и электроустановок (ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ, СП, требования надзорных органов)

Наличие группы по электробезопасности не ниже IV–V

Опыт управления командой технических специалистов и организации работы службы эксплуатации

Опыт разработки эксплуатационной документации и процедур (SOP, MOP, EOP), а также регламентов технического обслуживания

Опыт взаимодействия и управления подрядными и сервисными организациями

Опыт планирования и контроля бюджета эксплуатации инженерной инфраструктуры

Владение техническим английским языком для работы с документацией производителей оборудования

Готовность к оперативному реагированию на аварийные ситуации и участию в решении критических вопросов в режиме 24/7

Высокая ответственность и организованность

Стрессоустойчивость и способность принимать решения в аварийных ситуациях

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса