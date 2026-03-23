Строительство и эксплуатация дата-центра
Директор по эксплуатации ЦОД
- Москва
- Фиксированный
Основные задачи
- Руководить службой эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОД на нескольких площадках
- Организовывать ввод в эксплуатацию и дальнейшее обслуживание инженерной инфраструктуры действующих и новых центров обработки данных
- Обеспечивать бесперебойную и надежную работу критических систем инженерной инфраструктуры ЦОД
- Обеспечивать выполнение SLA по доступности инфраструктуры ЦОД
- Контролировать параметры эксплуатации оборудования и соответствие условий его работы требованиям заводов-изготовителей, действующих стандартов и нормативных документов
- Организовывать и контролировать своевременное техническое обслуживание инженерного оборудования ЦОД в соответствии с рекомендациями производителей
- Разрабатывать и поддерживать в актуальном состоянии планы технического обслуживания
- Управлять мощностями ЦОД, включая мониторинг работы инженерных систем и параметров внутренней среды машинных залов
- Вести ежемесячный учет энергоресурсов и контролировать наличие достаточных резервов электрической и холодильной мощности
- Руководить работами по локализации и устранению аварийных и внештатных ситуаций в ЦОД
- Участвовать в рассмотрении планов размещения клиентского оборудования, готовить рекомендации по размещению, электропитанию и охлаждению
- Инициировать и внедрять мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности и оптимизацию эксплуатации инфраструктуры ЦОД
- Проводить анализ инфраструктуры и эксплуатационных процессов для выявления уязвимостей и потенциальных рисков, организовывать мероприятия по их снижению или устранению
- Готовить предложения по модернизации инженерной инфраструктуры.
- Оперативно участвовать в разрешении критических инцидентов и эскалационных ситуаций в режиме 24/7 по обращениям клиентов, партнеров, поставщиков и сотрудников ЦОД
- Организовывать работу с подрядными организациями: выбирать подрядчиков, взаимодействовать и контролировать качество выполняемых работ
- Оценивать риски при проведении плановых работ и модернизаций
- Организовывать процессы управления инцидентами, включая анализ причин аварий и сбоев, а также проведение расследований для предотвращения их повторения
- Формировать, развивать и управлять командой службы эксплуатации, включая подбор, обучение и удержание сотрудников
- Организовывать обучение и повышение квалификации сотрудников службы эксплуатации
- Планировать бюджет эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОД и контролировать его исполнение
- Планировать закупки расходных материалов и запасных частей (ЗИП), вести их учет и контролировать наличие необходимых резервов
- Обеспечивать актуальность технической документации инженерной инфраструктуры ЦОД (схемы, инструкции, эксплуатационная документация)
- Разрабатывать и поддерживать эксплуатационную документацию и процедуры (SOP, MOP, EOP)
- Подготавливать регулярную отчетность по эксплуатации, энергопотреблению, инцидентам и эффективности инфраструктуры
- Готовить инфраструктуру и эксплуатационные процессы к внутренним и внешним аудитам
- Обеспечивать соответствие инфраструктуры требованиям отраслевых стандартов и сертификаций
- Взаимодействовать с подразделениями IT, информационной безопасности, строительства и коммерческих служб по вопросам эксплуатации и развития инфраструктуры ЦОД
- Взаимодействовать со службой охраны труда, организовывать обучение персонала и контролировать соблюдение требований охраны труда сотрудниками и подрядными организациями
- Председательствовать в комиссии по проверке знаний сотрудников по электробезопасности
Взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями и надзорными органами.
Мы ожидаем
- Высшее техническое образование (энергетика, электроснабжение, инженерные системы зданий)
- Опыт работы на руководящих должностях (директор по эксплуатации, главный инженер или аналогичные позиции) в сфере ЦОД
- Практический опыт эксплуатации критически важной инженерной инфраструктуры: ДГУ, ИБП, ГРЩ, систем электроснабжения, холодоснабжения и кондиционирования
- Технические знания принципов работы инженерных систем ЦОД, включая электроснабжение, системы охлаждения, системы мониторинга и диспетчеризации (BMS/DCIM)
- Знание оборудования ведущих производителей инженерной инфраструктуры ЦОД.
- Знание международных и отраслевых стандартов для дата-центров (TIA-942, Uptime Institute Tier и др.), а также опыт участия в сертификации ЦОД или подготовке инфраструктуры к аудитам
- Знание требований законодательства РФ и нормативной базы, регулирующей эксплуатацию инженерных систем и электроустановок (ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ, СП, требования надзорных органов)
- Наличие группы по электробезопасности не ниже IV–V
- Опыт управления командой технических специалистов и организации работы службы эксплуатации
- Опыт разработки эксплуатационной документации и процедур (SOP, MOP, EOP), а также регламентов технического обслуживания
- Опыт взаимодействия и управления подрядными и сервисными организациями
- Опыт планирования и контроля бюджета эксплуатации инженерной инфраструктуры
- Владение техническим английским языком для работы с документацией производителей оборудования
- Готовность к оперативному реагированию на аварийные ситуации и участию в решении критических вопросов в режиме 24/7
- Высокая ответственность и организованность
- Стрессоустойчивость и способность принимать решения в аварийных ситуациях
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса