Строительство и эксплуатация дата-центра

Директор по эксплуатации ЦОД

  • Москва
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Руководить службой эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОД на нескольких площадках
  • Организовывать ввод в эксплуатацию и дальнейшее обслуживание инженерной инфраструктуры действующих и новых центров обработки данных
  • Обеспечивать бесперебойную и надежную работу критических систем инженерной инфраструктуры ЦОД
  • Обеспечивать выполнение SLA по доступности инфраструктуры ЦОД
  • Контролировать параметры эксплуатации оборудования и соответствие условий его работы требованиям заводов-изготовителей, действующих стандартов и нормативных документов
  • Организовывать и контролировать своевременное техническое обслуживание инженерного оборудования ЦОД в соответствии с рекомендациями производителей
  • Разрабатывать и поддерживать в актуальном состоянии планы технического обслуживания
  • Управлять мощностями ЦОД, включая мониторинг работы инженерных систем и параметров внутренней среды машинных залов
  • Вести ежемесячный учет энергоресурсов и контролировать наличие достаточных резервов электрической и холодильной мощности
  • Руководить работами по локализации и устранению аварийных и внештатных ситуаций в ЦОД
  • Участвовать в рассмотрении планов размещения клиентского оборудования, готовить рекомендации по размещению, электропитанию и охлаждению
  • Инициировать и внедрять мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности и оптимизацию эксплуатации инфраструктуры ЦОД
  • Проводить анализ инфраструктуры и эксплуатационных процессов для выявления уязвимостей и потенциальных рисков, организовывать мероприятия по их снижению или устранению
  • Готовить предложения по модернизации инженерной инфраструктуры.
  • Оперативно участвовать в разрешении критических инцидентов и эскалационных ситуаций в режиме 24/7 по обращениям клиентов, партнеров, поставщиков и сотрудников ЦОД
  • Организовывать работу с подрядными организациями: выбирать подрядчиков, взаимодействовать и контролировать качество выполняемых работ
  • Оценивать риски при проведении плановых работ и модернизаций
  • Организовывать процессы управления инцидентами, включая анализ причин аварий и сбоев, а также проведение расследований для предотвращения их повторения
  • Формировать, развивать и управлять командой службы эксплуатации, включая подбор, обучение и удержание сотрудников
  • Организовывать обучение и повышение квалификации сотрудников службы эксплуатации
  • Планировать бюджет эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОД и контролировать его исполнение
  • Планировать закупки расходных материалов и запасных частей (ЗИП), вести их учет и контролировать наличие необходимых резервов
  • Обеспечивать актуальность технической документации инженерной инфраструктуры ЦОД (схемы, инструкции, эксплуатационная документация)
  • Разрабатывать и поддерживать эксплуатационную документацию и процедуры (SOP, MOP, EOP)
  • Подготавливать регулярную отчетность по эксплуатации, энергопотреблению, инцидентам и эффективности инфраструктуры
  • Готовить инфраструктуру и эксплуатационные процессы к внутренним и внешним аудитам
  • Обеспечивать соответствие инфраструктуры требованиям отраслевых стандартов и сертификаций
  • Взаимодействовать с подразделениями IT, информационной безопасности, строительства и коммерческих служб по вопросам эксплуатации и развития инфраструктуры ЦОД
  • Взаимодействовать со службой охраны труда, организовывать обучение персонала и контролировать соблюдение требований охраны труда сотрудниками и подрядными организациями
  • Председательствовать в комиссии по проверке знаний сотрудников по электробезопасности

  • Взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями и надзорными органами.

Мы ожидаем
  • Высшее техническое образование (энергетика, электроснабжение, инженерные системы зданий)
  • Опыт работы на руководящих должностях (директор по эксплуатации, главный инженер или аналогичные позиции) в сфере ЦОД
  • Практический опыт эксплуатации критически важной инженерной инфраструктуры: ДГУ, ИБП, ГРЩ, систем электроснабжения, холодоснабжения и кондиционирования
  • Технические знания принципов работы инженерных систем ЦОД, включая электроснабжение, системы охлаждения, системы мониторинга и диспетчеризации (BMS/DCIM)
  • Знание оборудования ведущих производителей инженерной инфраструктуры ЦОД.
  • Знание международных и отраслевых стандартов для дата-центров (TIA-942, Uptime Institute Tier и др.), а также опыт участия в сертификации ЦОД или подготовке инфраструктуры к аудитам
  • Знание требований законодательства РФ и нормативной базы, регулирующей эксплуатацию инженерных систем и электроустановок (ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ, СП, требования надзорных органов)
  • Наличие группы по электробезопасности не ниже IV–V
  • Опыт управления командой технических специалистов и организации работы службы эксплуатации
  • Опыт разработки эксплуатационной документации и процедур (SOP, MOP, EOP), а также регламентов технического обслуживания
  • Опыт взаимодействия и управления подрядными и сервисными организациями
  • Опыт планирования и контроля бюджета эксплуатации инженерной инфраструктуры
  • Владение техническим английским языком для работы с документацией производителей оборудования
  • Готовность к оперативному реагированию на аварийные ситуации и участию в решении критических вопросов в режиме 24/7
  • Высокая ответственность и организованность
  • Стрессоустойчивость и способность принимать решения в аварийных ситуациях
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

