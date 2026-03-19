Строительство и эксплуатация дата-центра

Координатор в архитектурно-строительный отдел

  • Москва
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Координировать деятельность департамента строительства и эксплуатации дата-центров
  • Составлять план графиков по текущим и планируемым объектам на основании предоставляемых данных руководителями направлений
  • Согласовывать расходные договоры с ответственными отделами
  • Согласовывать и контролировать сроки согласования договоров с контрагентами
  • Заводить счета на оплату по договорам и контролировать их оплату в срок
  • Составлять несложные технические задания, ведомости объемов работ, договоров на небольшие работы по ремонту, закупку декоративных элементов, материалов, изделий
  • Проводить тендеры на небольшие работы по ремонту, закупку декоративных элементов, материалов, изделий
  • Проверять полученные сметы, анализировать коммерческие предложения от подрядных организаций по проведенному тендеру на небольшие работы с подготовкой сравнительных таблиц по полученным коммерческим предложениям
  • Взаимодействовать и контролировать работу подрядных организаций/поставщиков
  • Участвовать в проектах департамента строительства и эксплуатации дата-центров
Мы ожидаем
  • Опыт ведения делопроизводства и документооборота
  • Готовность работать в режиме многозадачности
  • Знание делового этикета, правил делового общения
  • Опыт ведения телефонных переговоров
  • Опыт использования Word, Excel
  • Опыт взаимодействия с подрядными организациями
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

