Координатор в архитектурно-строительный отдел

Основные задачи

Координировать деятельность департамента строительства и эксплуатации дата-центров

Составлять план графиков по текущим и планируемым объектам на основании предоставляемых данных руководителями направлений

Согласовывать расходные договоры с ответственными отделами

Согласовывать и контролировать сроки согласования договоров с контрагентами

Заводить счета на оплату по договорам и контролировать их оплату в срок

Составлять несложные технические задания, ведомости объемов работ, договоров на небольшие работы по ремонту, закупку декоративных элементов, материалов, изделий

Проводить тендеры на небольшие работы по ремонту, закупку декоративных элементов, материалов, изделий

Проверять полученные сметы, анализировать коммерческие предложения от подрядных организаций по проведенному тендеру на небольшие работы с подготовкой сравнительных таблиц по полученным коммерческим предложениям

Взаимодействовать и контролировать работу подрядных организаций/поставщиков

Участвовать в проектах департамента строительства и эксплуатации дата-центров

Мы ожидаем

Опыт ведения делопроизводства и документооборота

Готовность работать в режиме многозадачности

Знание делового этикета, правил делового общения

Опыт ведения телефонных переговоров

Опыт использования Word, Excel

Опыт взаимодействия с подрядными организациями

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса