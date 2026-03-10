Маркетинг и PR

Графический дизайнер

Привет, на связи команда бренд-дизайна Selectel!

Мы разрабатываем дизайн мероприятий, соцсетей и спецпроектов, ценим инициативу, охотно делимся экспертизой. Сейчас мы в поиске опытного графического дизайнера

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Поддержка и развитие визуального стиля бренда
  • Разработка Key Visuals для промотирования наших продуктов, услуг и мероприятий
  • Адаптация разработанных концепций и дизайн-макетов под разные форматы: баннеры, презентации, лендинги, рассылки, статичные изображения, материалы для видео и т.д
  • Оформление материалов для публикаций в соцсетях и блогах компании
  • Взаимодействие с заказчиками и другими дизайнерами для улучшения общего качества проектов, в том числе курирование младших сотрудников
  • Поиск точек роста и генерация идей вместе с командой
Мы ожидаем
  • Опыт работы от 5-ти лет
  • Опыт разработки и внедрения фирменного стиля
  • Навыки иллюстратора
  • Образование в сфере графического дизайна.
  • Знание основ композиции и типографики, цветоведения
  • Знание предпечатной подготовки
  • Умение работать с текстом на базовом уровне (выделить ключевое сообщение, сократить)
  • Понимание специфики разработки рекламных кампаний для B2B сегмента
  • Портфолио с сильными проектами, которые можно будет предметно обсудить на интервью
Знание систем/программ
  • Свободное владение всей необходимой технической базой графических инструментов (Photoshop, Illustrator, Figma — обязательно; After Effects и другие — будут преимуществом)
Будет плюсом
  • Опыт работы в IT
  • Опыт создания макетов сайтов, либо верстка на конструкторе Tilda/Readymag
  • Навыки анимации
  • Владение нейросетевыми инструментами
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

