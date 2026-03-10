Маркетинг и PR
Графический дизайнер
Привет, на связи команда бренд-дизайна Selectel!
Мы разрабатываем дизайн мероприятий, соцсетей и спецпроектов, ценим инициативу, охотно делимся экспертизой. Сейчас мы в поиске опытного графического дизайнера
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Поддержка и развитие визуального стиля бренда
- Разработка Key Visuals для промотирования наших продуктов, услуг и мероприятий
- Адаптация разработанных концепций и дизайн-макетов под разные форматы: баннеры, презентации, лендинги, рассылки, статичные изображения, материалы для видео и т.д
- Оформление материалов для публикаций в соцсетях и блогах компании
- Взаимодействие с заказчиками и другими дизайнерами для улучшения общего качества проектов, в том числе курирование младших сотрудников
- Поиск точек роста и генерация идей вместе с командой
Мы ожидаем
- Опыт работы от 5-ти лет
- Опыт разработки и внедрения фирменного стиля
- Навыки иллюстратора
- Образование в сфере графического дизайна.
- Знание основ композиции и типографики, цветоведения
- Знание предпечатной подготовки
- Умение работать с текстом на базовом уровне (выделить ключевое сообщение, сократить)
- Понимание специфики разработки рекламных кампаний для B2B сегмента
- Портфолио с сильными проектами, которые можно будет предметно обсудить на интервью
Знание систем/программ
- Свободное владение всей необходимой технической базой графических инструментов (Photoshop, Illustrator, Figma — обязательно; After Effects и другие — будут преимуществом)
Будет плюсом
- Опыт работы в IT
- Опыт создания макетов сайтов, либо верстка на конструкторе Tilda/Readymag
- Навыки анимации
- Владение нейросетевыми инструментами
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса