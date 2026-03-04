Data Engineer

BI / Аналитика

Мы строим data-платформу компании: собираем и обрабатываем данные из десятков источников, проектируем DWH и реализуем модели данных для аналитики и BI. Работаем на современном open-source стеке.



У нас небольшая, сильная команда, где каждый влияет на архитектуру и процессы. Мы ценим инженерный подход, прозрачность и инициативность.



Ищем дата-инженера, с которым вместе будем улучшать и масштабировать нашу платформу.