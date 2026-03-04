BI / Аналитика

Data Engineer

Мы строим data-платформу компании: собираем и обрабатываем данные из десятков источников, проектируем DWH и реализуем модели данных для аналитики и BI. Работаем на современном open-source стеке.

У нас небольшая, сильная команда, где каждый влияет на архитектуру и процессы. Мы ценим инженерный подход, прозрачность и инициативность.

Ищем дата-инженера, с которым вместе будем улучшать и масштабировать нашу платформу.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Взаимодействие с владельцами данных по вопросам сбора и качества данных, проведение системного анализа источников
  • Разработка и поддержка пайплайнов загрузки данных на Python с использованием DAG’ов Airflow
  • Разработка dbt-моделей по ключевым бизнес-процессам по схеме «звезда», создание витрин данных
  • Автоматизация процессов, настройка CI/CD пайплайнов, мониторинга и алёртинга
  • Участие в развитии процессов Data Quality, Data Catalog и Data Lineage, а также инфраструктуры платформы данных
  • Взаимодействие с BI разработчиками и аналитиками
Мы ожидаем
  • Опыт работы с реляционными (PostgreSQL) и аналитическими (ClickHouse) базами данных
  • Опыт разработки на Python, особенно в сфере написания ELT пайплайнов и разработки DAG’ов Airflow
  • Уверенное знание SQL и опыт оптимизации запросов
  • Понимание принципов построения DWH
  • Базовые знания Linux, Docker, Git, CI/CD
Будет плюсом
  • Опыт работы с Kafka
  • Опыт работы с dbt
  • Опыт настройки и поддержки CDC
  • Опыт работы с S3
  • Опыт работы с облачной инфраструктурой
  • Опыт работы с Data Lake архитектурой (использование Trino, Spark, форматов Parquet, Iceberg и др.)
  • Опыт моделирования данных по схеме «звезда» в рамках DWH
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Современный офис в Санкт-Петербурге в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

