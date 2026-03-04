Data Engineer
Мы строим data-платформу компании: собираем и обрабатываем данные из десятков источников, проектируем DWH и реализуем модели данных для аналитики и BI. Работаем на современном open-source стеке.
У нас небольшая, сильная команда, где каждый влияет на архитектуру и процессы. Мы ценим инженерный подход, прозрачность и инициативность.
Ищем дата-инженера, с которым вместе будем улучшать и масштабировать нашу платформу.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Взаимодействие с владельцами данных по вопросам сбора и качества данных, проведение системного анализа источников
- Разработка и поддержка пайплайнов загрузки данных на Python с использованием DAG’ов Airflow
- Разработка dbt-моделей по ключевым бизнес-процессам по схеме «звезда», создание витрин данных
- Автоматизация процессов, настройка CI/CD пайплайнов, мониторинга и алёртинга
- Участие в развитии процессов Data Quality, Data Catalog и Data Lineage, а также инфраструктуры платформы данных
- Взаимодействие с BI разработчиками и аналитиками
Мы ожидаем
- Опыт работы с реляционными (PostgreSQL) и аналитическими (ClickHouse) базами данных
- Опыт разработки на Python, особенно в сфере написания ELT пайплайнов и разработки DAG’ов Airflow
- Уверенное знание SQL и опыт оптимизации запросов
- Понимание принципов построения DWH
- Базовые знания Linux, Docker, Git, CI/CD
Будет плюсом
- Опыт работы с Kafka
- Опыт работы с dbt
- Опыт настройки и поддержки CDC
- Опыт работы с S3
- Опыт работы с облачной инфраструктурой
- Опыт работы с Data Lake архитектурой (использование Trino, Spark, форматов Parquet, Iceberg и др.)
- Опыт моделирования данных по схеме «звезда» в рамках DWH
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Современный офис в Санкт-Петербурге в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса