Senior Golang-разработчик (KMS)
Мы в поисках Senior Golang-разработчика для работы над KMS (Key Management System). KMS — это собственная платформа управления ключами шифрования, от которой напрямую зависит безопасность всей экосистемы: данных клиентов, сервисов и внутренних платформ. Вам предстоит участвовать в проектировании и развитии высоконагруженной геораспределенной системы с повышенными требованиями к безопасности и отказоустойчивости.
Наш стек: Go, Python, NATS, PostgreSQL, MySQL, OpenStack, GitLab, Terraform.
- город не указан
- Гибкий
Основные задачи
- Участвовать в проектировании и реализации географически распределенных сервисов KMS (Key Management System)
- Разрабатывать публичную API для KMS и развивать связанную экосистему: terraform, SDK, cli
- Обеспечивать масштабирование, отказоустойчивость и безопасность KMS
- Разрабатывать платформу для интеграции других продуктов Selectel и помогать другим командам в нее интегрироваться
- Участвовать в развитии продукта и процессов команды
Мы ожидаем
- Знание основ алгоритмов и структур данных - Знание и базовый опыт работы с ОС семейства Linux/Unix
- Опыт коммерческой разработки на Golang
- Понимание принципов concurrency в Golang
- Навыки написания тестов в стеке golang (от unit до функциональных)
- Опыт проектирования(System design) и разработки распределенных приложений
- Опыт и знание подходов построения надежных систем: мониторинг, паттерны отказоустойчивости и масштабирования
- Опыт работы с хранилищами данных: mysql, postgres, redis и тп
- Опыт работы с брокерами сообщений RabbitMQ, Kafka, NATS и тп
- Навыки работы с современным стеком разработки: контейнеры, k8s, CI/CD
Будет плюсом
- Знание основ криптографии / механизмов шифрования данных
- Опыт работы с различными Cloud KMS системами и/или участие в проектировании / разработке схожих систем
- Опыт работы с публичными и/или приватными облаками (AWS, GCP, Azure, OpenStack) в качестве разработчика или администратора(devops-а)
- Опыт работы с системами управления конфигурациями: puppet, ansible
- Опыт работы с системами управления инфраструктурой: k8s, helm, terraform, cloudformation
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса