Backend-разработка

Senior Golang-разработчик (KMS)

Мы в поисках Senior Golang-разработчика для работы над KMS (Key Management System). KMS — это собственная платформа управления ключами шифрования, от которой напрямую зависит безопасность всей экосистемы: данных клиентов, сервисов и внутренних платформ. Вам предстоит участвовать в проектировании и развитии высоконагруженной геораспределенной системы с повышенными требованиями к безопасности и отказоустойчивости.
Наш стек: Go, Python, NATS, PostgreSQL, MySQL, OpenStack, GitLab, Terraform.

Основные задачи
  • Участвовать в проектировании и реализации географически распределенных сервисов KMS (Key Management System)
  • Разрабатывать публичную API для KMS и развивать связанную экосистему: terraform, SDK, cli
  • Обеспечивать масштабирование, отказоустойчивость и безопасность KMS
  • Разрабатывать платформу для интеграции других продуктов Selectel и помогать другим командам в нее интегрироваться
  • Участвовать в развитии продукта и процессов команды
Мы ожидаем
  • Знание основ алгоритмов и структур данных - Знание и базовый опыт работы с ОС семейства Linux/Unix
  • Опыт коммерческой разработки на Golang
  • Понимание принципов concurrency в Golang
  • Навыки написания тестов в стеке golang (от unit до функциональных)
  • Опыт проектирования(System design) и разработки распределенных приложений
  • Опыт и знание подходов построения надежных систем: мониторинг, паттерны отказоустойчивости и масштабирования
  • Опыт работы с хранилищами данных: mysql, postgres, redis и тп
  • Опыт работы с брокерами сообщений RabbitMQ, Kafka, NATS и тп
  • Навыки работы с современным стеком разработки: контейнеры, k8s, CI/CD
Будет плюсом

+100 к резюме

  • Знание основ криптографии / механизмов шифрования данных
  • Опыт работы с различными Cloud KMS системами и/или участие в проектировании / разработке схожих систем
  • Опыт работы с публичными и/или приватными облаками (AWS, GCP, Azure, OpenStack) в качестве разработчика или администратора(devops-а)
  • Опыт работы с системами управления конфигурациями: puppet, ansible
  • Опыт работы с системами управления инфраструктурой: k8s, helm, terraform, cloudformation
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

