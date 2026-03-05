Senior Golang-разработчик (KMS)

Backend-разработка

Мы в поисках Senior Golang-разработчика для работы над KMS (Key Management System). KMS — это собственная платформа управления ключами шифрования, от которой напрямую зависит безопасность всей экосистемы: данных клиентов, сервисов и внутренних платформ. Вам предстоит участвовать в проектировании и развитии высоконагруженной геораспределенной системы с повышенными требованиями к безопасности и отказоустойчивости.

Наш стек: Go, Python, NATS, PostgreSQL, MySQL, OpenStack, GitLab, Terraform.