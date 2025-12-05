Эксплуатация дата-центра

Сервисный инженер-энергетик

Мы, команда отдела сервиса и технического обслуживания Московского филиала АО "Селектел". Осуществляем обслуживание систем инфраструктуры передовых ЦОД, мощностью более 10 МВт, оборудованных новейшими инженерными системами (динамические ИБП Piller, статические UPS Huawei и Schneider Electric, ДГУ SDMO, Cummins, MTU, Mitsubishi мощностью более 1 МВт каждый).

Все инженерные системы оборудованы мониторингом и по протоколу Modbus, TCP/IP объединены в единую систему диспетчеризации. Десятки тысяч довольных клиентов. Компания полного цикла, от владения зданий и их проектирования в которых располагаются дата-центры, до сборки серверов и разработки ПО (500+ разработчиков и IT-специалистов).

  • Москва
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Обслуживать инфраструктуру и инженерные сети дата-центра: системы резервного электроснабжения, бесперебойного электроснабжения, электроустановки
  • Проводить оперативные переключения, участвовать в испытаниях инженерных систем, устранять аварии
  • Участвовать в проведении ремонта, модернизации и техническом обслуживании инженерных систем (ИБП, ГРЩ, ДГУ)
  • Настройка мониторинга и управляющего ПО
  • Проводить электромонтаж, установку и подключение электрощитов, подключение электропитания серверных стоек
  • Осуществлять монтаж кабеленесущих систем и конструкций
Мы ожидаем
  • Наличие 3 и выше группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В
  • Знание правил устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок
  • Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens, Huawei, York, Cummins, SDMO, MTU
  • Опыт проведения квалифицированных электромонтажных работ
  • Опыт работы по ремонту и техническому обслуживанию источников бесперебойного питания, аккумуляторных батарей
Знание систем/программ
  • Будет плюсом если вы умеете работать с ПО: EcoStruxure Power Commission, Ekip Connect, PAS, Metrel PowerView, SmartView.
  • Работали с такими системами как NetBox, Grafanа.
Будет плюсом
  • Опыт работы с дизель-генераторными установками
  • Опыт работы с РЗА, контроллерами Schneider Electric
  • Опыт работы с анализаторами качества сети (Metrel, Fluke)
  • Опыт ведения оперативных переключений в электроустановках 6-20 кВ
  • Аккуратность и внимательность к деталям
  • Способность быстро обучаться
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

