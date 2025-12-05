Сервисный инженер-энергетик
Мы, команда отдела сервиса и технического обслуживания Московского филиала АО "Селектел". Осуществляем обслуживание систем инфраструктуры передовых ЦОД, мощностью более 10 МВт, оборудованных новейшими инженерными системами (динамические ИБП Piller, статические UPS Huawei и Schneider Electric, ДГУ SDMO, Cummins, MTU, Mitsubishi мощностью более 1 МВт каждый).
Все инженерные системы оборудованы мониторингом и по протоколу Modbus, TCP/IP объединены в единую систему диспетчеризации. Десятки тысяч довольных клиентов. Компания полного цикла, от владения зданий и их проектирования в которых располагаются дата-центры, до сборки серверов и разработки ПО (500+ разработчиков и IT-специалистов).
- Москва
- Фиксированный
Основные задачи
- Обслуживать инфраструктуру и инженерные сети дата-центра: системы резервного электроснабжения, бесперебойного электроснабжения, электроустановки
- Проводить оперативные переключения, участвовать в испытаниях инженерных систем, устранять аварии
- Участвовать в проведении ремонта, модернизации и техническом обслуживании инженерных систем (ИБП, ГРЩ, ДГУ)
- Настройка мониторинга и управляющего ПО
- Проводить электромонтаж, установку и подключение электрощитов, подключение электропитания серверных стоек
- Осуществлять монтаж кабеленесущих систем и конструкций
Мы ожидаем
- Наличие 3 и выше группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В
- Знание правил устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок
- Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens, Huawei, York, Cummins, SDMO, MTU
- Опыт проведения квалифицированных электромонтажных работ
- Опыт работы по ремонту и техническому обслуживанию источников бесперебойного питания, аккумуляторных батарей
Знание систем/программ
- Будет плюсом если вы умеете работать с ПО: EcoStruxure Power Commission, Ekip Connect, PAS, Metrel PowerView, SmartView.
- Работали с такими системами как NetBox, Grafanа.
Будет плюсом
- Опыт работы с дизель-генераторными установками
- Опыт работы с РЗА, контроллерами Schneider Electric
- Опыт работы с анализаторами качества сети (Metrel, Fluke)
- Опыт ведения оперативных переключений в электроустановках 6-20 кВ
- Аккуратность и внимательность к деталям
- Способность быстро обучаться
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса