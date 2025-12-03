Back office

Специалист по закупкам в направлении строительства и обслуживания ДЦ

Мы приглашаем в команду Закупок специалиста, который будет участвовать в строительстве новых Дата-центров! Участвуй в глобальных проектах. Внедряй передовые технологии. Оценивай технические решения

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Поиск и оценка поставщиков инженерного оборудования, строительных материалов, подрядных организаций
  • Работа с документацией, а именно анализ технических заданий, ведомостей объемов работ (ВОР), локально-сметных расчетов (ЛСР)
  • Проведение тендеров на площадке b2b, ведение переговоров, согласование и подписание договоров
  • Контроль сроков, координация поставки, ведение графика
  • Урегулирование претензий по качеству и срокам
Мы ожидаем
  • Техническая грамотность, знание технологий строительства
  • Хорошая коммуникабельность (умение быть в хорошем рабочем контакте с коллегами, заказчиками, подрядчиками и смежниками)
  • Умение проведения закупочных процедур (прямых и через торговую площадку)
  • Умение читать чертежи и проектную документацию, сметные расчеты
  • Опыт работы в сфере от 3-х лет.
Будет плюсом
  • Владение английским языком (B1 и выше)
  • Навык работы в Гранд-Смете
  • Опыт работы с Jira и Confluence
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Back office
Младший менеджер по сопровождению договорной работы

Санкт-Петербург

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2025

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных