Back office
Специалист по закупкам в направлении строительства и обслуживания ДЦ
Мы приглашаем в команду Закупок специалиста, который будет участвовать в строительстве новых Дата-центров! Участвуй в глобальных проектах. Внедряй передовые технологии. Оценивай технические решения
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Поиск и оценка поставщиков инженерного оборудования, строительных материалов, подрядных организаций
- Работа с документацией, а именно анализ технических заданий, ведомостей объемов работ (ВОР), локально-сметных расчетов (ЛСР)
- Проведение тендеров на площадке b2b, ведение переговоров, согласование и подписание договоров
- Контроль сроков, координация поставки, ведение графика
- Урегулирование претензий по качеству и срокам
Мы ожидаем
- Техническая грамотность, знание технологий строительства
- Хорошая коммуникабельность (умение быть в хорошем рабочем контакте с коллегами, заказчиками, подрядчиками и смежниками)
- Умение проведения закупочных процедур (прямых и через торговую площадку)
- Умение читать чертежи и проектную документацию, сметные расчеты
- Опыт работы в сфере от 3-х лет.
Будет плюсом
- Владение английским языком (B1 и выше)
- Навык работы в Гранд-Смете
- Опыт работы с Jira и Confluence
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса