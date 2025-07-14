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Системное администрирование

Инженер Ceph

Мы в поисках инженера в команду частных облаков, который будет в первую очередь заниматься обслуживанием SDS Ceph, хранилищем S3 и подключением вендорских СХД (Huawei, HPE и другие) к ЧО.

Частное облако Selectel - программный продукт, который позволяет клиенту создавать виртуальные машины и другие сервисы (диски, виртуальные сети, балансировщики) для своей IT-инфраструктуры. С точки зрения архитектуры это множество микросервисов и API на базе опенсорс продукта OpenStack. Также в архитектуру входит S3 (своей собственной разработки) и Ceph (open source дистрибутив, адаптированный под нужды ЧО).

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Интеграция Ceph и S3 Selectel в инфраструктуру заказчика
  • Подготовка инфраструктуры для заказчика на базе облачной платформы Selectel
  • Помощь в интеграции облачной платформы Selectel в инфраструктуру заказчика
  • Интеграция фич заказчика в частное облако
  • Планирование и проведение работ по обслуживанию и изменениям инфраструктуры
  • Заниматься построением High Availability систем и CI pipelines
  • Использовать инструменты Puppet, ArgoCD, Helm, для написания инфраструктурного кода и управления облаком
  • Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью
  • Автоматизация работы
Мы ожидаем
  • Опыт работы с Ceph
  • Глубокое понимание и длительный опыт работы с Linux системами
  • Опыт работы с железной инфраструктурой (30+ серверов)
  • Опыт работы с Docker
  • Опыт работы с мониторингом на базе Grafana/Prometheus
  • Хорошее понимание принципов работы сетей (L2/L3, маршрутизации/ коммутации)
  • Опыт дебага проблем с софтом и железом
Будет плюсом
  • Опыт работы с вендорскими СХД (Huawei, HPE итд) и S3/Openstack Swift - на базе opensource продуктов (у нас используется собственная разработка в компании)
  • Опыт работы с Openstack (особенно с компонентами glance, cinder), с системами виртуализации на базе libvirt/QEMU/KVM
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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