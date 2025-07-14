Инженер Ceph
Мы в поисках инженера в команду частных облаков, который будет в первую очередь заниматься обслуживанием SDS Ceph, хранилищем S3 и подключением вендорских СХД (Huawei, HPE и другие) к ЧО.
Частное облако Selectel - программный продукт, который позволяет клиенту создавать виртуальные машины и другие сервисы (диски, виртуальные сети, балансировщики) для своей IT-инфраструктуры. С точки зрения архитектуры это множество микросервисов и API на базе опенсорс продукта OpenStack. Также в архитектуру входит S3 (своей собственной разработки) и Ceph (open source дистрибутив, адаптированный под нужды ЧО).
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Интеграция Ceph и S3 Selectel в инфраструктуру заказчика
- Подготовка инфраструктуры для заказчика на базе облачной платформы Selectel
- Помощь в интеграции облачной платформы Selectel в инфраструктуру заказчика
- Интеграция фич заказчика в частное облако
- Планирование и проведение работ по обслуживанию и изменениям инфраструктуры
- Заниматься построением High Availability систем и CI pipelines
- Использовать инструменты Puppet, ArgoCD, Helm, для написания инфраструктурного кода и управления облаком
- Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью
- Автоматизация работы
Мы ожидаем
- Опыт работы с Ceph
- Глубокое понимание и длительный опыт работы с Linux системами
- Опыт работы с железной инфраструктурой (30+ серверов)
- Опыт работы с Docker
- Опыт работы с мониторингом на базе Grafana/Prometheus
- Хорошее понимание принципов работы сетей (L2/L3, маршрутизации/ коммутации)
- Опыт дебага проблем с софтом и железом
Будет плюсом
- Опыт работы с вендорскими СХД (Huawei, HPE итд) и S3/Openstack Swift - на базе opensource продуктов (у нас используется собственная разработка в компании)
- Опыт работы с Openstack (особенно с компонентами glance, cinder), с системами виртуализации на базе libvirt/QEMU/KVM
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .