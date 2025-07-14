Инженер Ceph

Системное администрирование

Мы в поисках инженера в команду частных облаков, который будет в первую очередь заниматься обслуживанием SDS Ceph, хранилищем S3 и подключением вендорских СХД (Huawei, HPE и другие) к ЧО.

Частное облако Selectel - программный продукт, который позволяет клиенту создавать виртуальные машины и другие сервисы (диски, виртуальные сети, балансировщики) для своей IT-инфраструктуры. С точки зрения архитектуры это множество микросервисов и API на базе опенсорс продукта OpenStack. Также в архитектуру входит S3 (своей собственной разработки) и Ceph (open source дистрибутив, адаптированный под нужды ЧО).