Системное администрирование

DevOps Engineer

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Проектированием, созданием и поддержкой надежной инфраструктуры Автоматизацией процессов развертывания, масштабирования, настройки и мониторинга приложений и инфраструктуры;
  • Системным администрированием: настройка серверов, мониторинг, управление уязвимостями и обеспечение безопасности;
  • Диагностикой проблем облачной инфраструктуры, Kubernetes кластеров и приложений, развернутых в них Созданием self-service CI/CD пайплайнов для разработчиков, мы используем Gitlab CI
  • Мониторингом производительности инфраструктуры и приложений, а также устранением найденных проблем;
  • Обеспечением высокой доступности и производительности приложений;
  • Оптимизации производительности и масштабируемости системы;
  • Поддержкой и улучшением систем мониторинга и логирования;
  • Разработкой и внедрением стратегий резервного копирования и восстановлением данных;
  • Участием в планировании и внедрении политик безопасности.
Мы ожидаем
  • Понимание технологий контейнеризации и оркестрации контейнерами
  • Глубокое понимание архитектуры Kubernetes
  • Опыт развертывания и эксплуатации Kubernetes кластеров (наличие CKA/CKS сертификаций приветствуется), а также приложений в них (Helm, ArgoCD/FluxCD) от 3-х лет
  • Опыт автоматизации процессов развертывания инфраструктуры с помощью IaC инструментов (Terraform)
  • Опыт проектирования и развертывания систем мониторинга и логирования
  • Знание и опыт работы с системным администрированием
Будет плюсом
  • Опыт построения отказоустойчивой инфраструктуры
  • Опыт внедрения runtime security и threat-detection систем в Kubernetes кластерах
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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