Системное администрирование
DevOps Engineer
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Проектированием, созданием и поддержкой надежной инфраструктуры Автоматизацией процессов развертывания, масштабирования, настройки и мониторинга приложений и инфраструктуры;
- Системным администрированием: настройка серверов, мониторинг, управление уязвимостями и обеспечение безопасности;
- Диагностикой проблем облачной инфраструктуры, Kubernetes кластеров и приложений, развернутых в них Созданием self-service CI/CD пайплайнов для разработчиков, мы используем Gitlab CI
- Мониторингом производительности инфраструктуры и приложений, а также устранением найденных проблем;
- Обеспечением высокой доступности и производительности приложений;
- Оптимизации производительности и масштабируемости системы;
- Поддержкой и улучшением систем мониторинга и логирования;
- Разработкой и внедрением стратегий резервного копирования и восстановлением данных;
- Участием в планировании и внедрении политик безопасности.
Мы ожидаем
- Понимание технологий контейнеризации и оркестрации контейнерами
- Глубокое понимание архитектуры Kubernetes
- Опыт развертывания и эксплуатации Kubernetes кластеров (наличие CKA/CKS сертификаций приветствуется), а также приложений в них (Helm, ArgoCD/FluxCD) от 3-х лет
- Опыт автоматизации процессов развертывания инфраструктуры с помощью IaC инструментов (Terraform)
- Опыт проектирования и развертывания систем мониторинга и логирования
- Знание и опыт работы с системным администрированием
Будет плюсом
- Опыт построения отказоустойчивой инфраструктуры
- Опыт внедрения runtime security и threat-detection систем в Kubernetes кластерах
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.