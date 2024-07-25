Системное администрирование
Cистемный администратор
Инфраструктурная команда занимается развитием и поддержкой "железной" инфраструктуры облачной платформы Selectel, создавая фундамент для всех услуг Облака Selectel. А ещё мы деплоим и обслуживанием инфраструктуру Ceph и Объектного хранилища Selectel. Разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины, делаем эксклюзивные решения для клиентских облаков.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Исследование новых возможностей инфраструктуры
- Планирование и проведение работ по обслуживанию инфраструктуры
- Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью
- Деплой новых серверов
Мы ожидаем
- Отличное понимание работы Linux систем (от запуска до дебага)
- Опыт работы с железной инфраструктурой (от драйверов/прошивок до распределения памяти или ядер)
- Опыт работы с IaC (Puppet/Ansible)
- Чтение и возможность разобраться в чужом коде
- Полноценный опыт CI/CD
- Знание основ работы Openstack, систем виртуализации
- Хорошее понимание принципов работы сетей (L2/L3, dns, dhcp, vlan/vxlan - эти набор букв не пугают и есть чёткое понимание работы протоколов)
- Опыт работы с диагностическими утилитами (умеешь диагностировать проблемы на сети или с процессором/памятью)
Будет плюсом
- Желание разобраться в деталях работы железной инфраструктуры
- Опыт написания скриптов на Python/Go/С++
- Опыт создания дашбордов в Grafana
- Опыт написания манифестов Terraform
- Опыт анализа метрик из Prometheus, Victoriametrics
- Чтение и понимание логов в Graylog, ELK
Очень круто если ты
- Пишешь модули в Puppet
- Умеешь работать с redis
- Понимаешь как работает memcached
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Пятидневная рабочая неделя
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.