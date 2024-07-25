Системное администрирование

Cистемный администратор

Инфраструктурная команда занимается развитием и поддержкой "железной" инфраструктуры облачной платформы Selectel, создавая фундамент для всех услуг Облака Selectel. А ещё мы деплоим и обслуживанием инфраструктуру Ceph и Объектного хранилища Selectel. Разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины, делаем эксклюзивные решения для клиентских облаков.
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Исследование новых возможностей инфраструктуры
  • Планирование и проведение работ по обслуживанию инфраструктуры
  • Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью
  • Деплой новых серверов
Мы ожидаем
  • Отличное понимание работы Linux систем (от запуска до дебага)
  • Опыт работы с железной инфраструктурой (от драйверов/прошивок до распределения памяти или ядер)
  • Опыт работы с IaC (Puppet/Ansible)
  • Чтение и возможность разобраться в чужом коде 
  • Полноценный опыт CI/CD
  • Знание основ работы Openstack, систем виртуализации
  • Хорошее понимание принципов работы сетей (L2/L3, dns, dhcp, vlan/vxlan - эти набор букв не пугают и есть чёткое понимание работы протоколов)
  • Опыт работы с диагностическими утилитами (умеешь диагностировать проблемы на сети или с процессором/памятью)
Будет плюсом
  • Желание разобраться в деталях работы железной инфраструктуры
  • Опыт написания скриптов на Python/Go/С++
  • Опыт создания дашбордов в Grafana
  • Опыт написания манифестов Terraform
  • Опыт анализа метрик из Prometheus, Victoriametrics
  • Чтение и понимание логов в Graylog, ELK
Очень круто если ты
  • Пишешь модули в Puppet
  • Умеешь работать с redis
  • Понимаешь как работает memcached
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Пятидневная рабочая неделя
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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