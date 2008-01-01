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Партнерские программы Классическая White label

Партнерство с Selectel — это возможность зарабатывать на развитии своего IT-бизнеса, используя ресурсы надежного провайдера, или на привлечении новых заказчиков.

Бессрочная реферальная программа

Бессрочный вариант программы означает, что вы получите вознаграждение за привлеченных клиентов без ограничений по времени (срок классической реферальной программы — 6 месяцев).
Участвовать

Как это работает

1

Зарегистрируйтесь в нашей реферальной программе.

2

Привлекайте клиентов и получайте ежемесячные вознаграждения по классической модели — 10% в течение первых 6 месяцев.

3

Когда общий месячный оборот достигнет 900 тысяч рублей — напишите на partner@selectel.ru, что хотите получать вознаграждение без ограничений по времени, и мы предложим заключить специальный договор.

Вознаграждение

Вознаграждение за новых клиентов — 10% от оплаченных услуг — сохраняется в течение первых 6 месяцев вне зависимости от общего оборота по условиям классической реферальной программы. Уровень дополнительного вознаграждения зависит от ежемесячного оборота, который учитывает услуги Selectel* с НДС.
Вознаграждение за все услуги**
Вознаграждение за услугу «Облако на базе VMware»

От 900 000 руб.

Вознаграждение за все услуги**
7%
Вознаграждение за услугу «Облако на базе VMware»
7%

От 2 500 000 руб.

Вознаграждение за все услуги**
9%
Вознаграждение за услугу «Облако на базе VMware»
7%

От 5 000 000 руб.

Вознаграждение за все услуги**
12%
Вознаграждение за услугу «Облако на базе VMware»
7%

Условия

Чтобы участвовать в бессрочной программе, у вас должно быть не менее двух активных клиентов. Самому привлечь свою компанию нельзя.

Ваши клиенты покупают сервисы по ценам, указанным на сайте selectel.ru. Клиенты со скидками не учитываются в ежемесячном обороте.

Бессрочная реферальная программа — не публичная оферта, компания Selectel предлагает ее индивидуально по своему усмотрению.

Чтобы участвовать в бессрочной программе, напишите нам на partner@selectel.ru — вам нужно будет зарегистрироваться в панели управления и заключить реферальное соглашение с Selectel.

Документы

Договор об участии в классической реферальной программе для юридических лиц и ИП

Дополнительное соглашение об участии в бессрочной реферальной программе к договору об участии в классической реферальной программе

Правила проведения рекламных кампаний

* Кроме аренды стоек, аренды серверного пространства и ВОЛС.

** Вознаграждение не начисляется на аренду выделенных серверов Chipcore Line, стоек и выделенного пространства, а также на ВОЛС, лицензии Microsoft и услуги по фильтрации трафика от Qrator и Incapsula. Мы не выплачиваем бонусы за виртуальные машины в облаке Vscale, облачные приложения, сеть доставки контента (CDN), защиту API, регистрацию и продление доменов. Процент от продажи услуг защиты веб-сайтов Imperva, доступа к веб-службам правообладателя Microsoft на условиях авансирования и «Мультиоблачная среда» тоже не перечисляется. На остальных услугах Selectel вы можете зарабатывать, став нашими партнерами!