Бессрочная реферальная программа
Как это работает
Привлекайте клиентов и получайте ежемесячные вознаграждения по классической модели — 10% в течение первых 6 месяцев.
Когда общий месячный оборот достигнет 900 тысяч рублей — напишите на partner@selectel.ru, что хотите получать вознаграждение без ограничений по времени, и мы предложим заключить специальный договор.
Вознаграждение
От 900 000 руб.
От 2 500 000 руб.
От 5 000 000 руб.
Условия
Чтобы участвовать в бессрочной программе, у вас должно быть не менее двух активных клиентов. Самому привлечь свою компанию нельзя.
Ваши клиенты покупают сервисы по ценам, указанным на сайте selectel.ru. Клиенты со скидками не учитываются в ежемесячном обороте.
Бессрочная реферальная программа — не публичная оферта, компания Selectel предлагает ее индивидуально по своему усмотрению.
Чтобы участвовать в бессрочной программе, напишите нам на partner@selectel.ru — вам нужно будет зарегистрироваться в панели управления и заключить реферальное соглашение с Selectel.
* Кроме аренды стоек, аренды серверного пространства и ВОЛС.
** Вознаграждение не начисляется на аренду выделенных серверов Chipcore Line, стоек и выделенного пространства, а также на ВОЛС, лицензии Microsoft и услуги по фильтрации трафика от Qrator и Incapsula. Мы не выплачиваем бонусы за виртуальные машины в облаке Vscale, облачные приложения, сеть доставки контента (CDN), защиту API, регистрацию и продление доменов. Процент от продажи услуг защиты веб-сайтов Imperva, доступа к веб-службам правообладателя Microsoft на условиях авансирования и «Мультиоблачная среда» тоже не перечисляется. На остальных услугах Selectel вы можете зарабатывать, став нашими партнерами!