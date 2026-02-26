Техническая поддержка

Специалист продуктовой поддержки

Сформированная программа обучения новых сотрудников. Возможность поработать с огромным разноплановым стеком услуг. Огромное количество квалифицированных специалистов, которые всегда смогут помочь тебе дать точный ответ на запрос клиента.

  • Санкт-Петербург
  • Сменный
Основные задачи
  • Обрабатывать поступающие заявки от клиентов через тикеты/почту/телефон
  • Взаимодействовать с проектными командами по вопросам работы продуктов компании
  • Обрабатывать события во внутренней системе мониторинга
Мы ожидаем
  • Грамотная письменная и устная речь
  • Владение английским языком на уровне не ниже intermediate
  • Опыт работы на аналогичной позиции в шаред-хостинге/интернет-провайдере не менее 1-го года
  • Уверенные знания сетей на уровне коммутации и маршрутизации
Знание систем/программ
  • Опыт администрирования в ОС Linux/Windows
  • Настройка/дебаг сетевых подключений
  • Уверенная работа через SSH
Будет плюсом
  • Работа с выделенными и облачными серверами как с услугами, также практическое использование их в работе
  • Понимание работы систем виртуализации и оркестрации
  • Клиентоориентированный подход к решению входящих обращений
  • Умение находить альтернативные решения за рамками стандартных шаблонов и инструкций
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

