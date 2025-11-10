Специалист по кадровому администрированию

HR

Selectel — крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке выделенных серверов и приватных облаков, управляет облачной платформой собственной разработки и входит в топ-3 крупнейших поставщиков IaaS в России.

В отделе кадрового делопроизводства вы сможете получить прогрессивные процессы, профессиональное развитие, обучение и интересные задачи.