Специалист по кадровому администрированию
Selectel — крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке выделенных серверов и приватных облаков, управляет облачной платформой собственной разработки и входит в топ-3 крупнейших поставщиков IaaS в России.
В отделе кадрового делопроизводства вы сможете получить прогрессивные процессы, профессиональное развитие, обучение и интересные задачи.
- Москва
- Гибкий
Основные задачи
- Вести кадровое делопроизводство в полном объеме (в перспективе до 400 чел)
- Консультировать сотрудников по вопросам кадрового делопроизводства
- Вести табели учета рабочего времени
- Вести миграционный учет (безвизовые иностранцы)
- Вести суммированный учет, графики работы
- Вести воинский учет
- Разрабатывать должностные инструкции
- Использовать инструменты: 1С 8:3, HR Link
- Контролировать изменение трудового законодательства и своевременное реагирование
- Подготавливать и сдавать отчетности в контролирующие органы
- Взаимодействовать с госструктурами
- Участвовать в HR проектах компании
Мы ожидаем
- Высшее законченное образование (управление персоналом, экономическое, юридическое)
- Хорошее знание ТК РФ и прочих нормативных документов регулирующих трудовые отношения
- Знание правил и требований к оформлению и ведения кадровой документации
- Опыт работы в кадровом делопроизводстве на всех участках от 3 лет в компаниях с численностью от 500 человек
- Успешный опыт взаимодействия с госструктурами (ПФР, Росстат, Военкомат, УМВД, Служба занятости)
- Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3
- Наличие высоких навыков организации и самоорганизации: способность организовать свою работу, расставлять приоритеты, соблюдать сроки и дедлайны
Будет плюсом
- Опыт написания ЛНА, автоматизации и оптимизации процессов
- Работа с КЭДО (например, HR Link)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса