Специалист по кадровому администрированию

Selectel — крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке выделенных серверов и приватных облаков, управляет облачной платформой собственной разработки и входит в топ-3 крупнейших поставщиков IaaS в России.

В отделе кадрового делопроизводства вы сможете получить прогрессивные процессы, профессиональное развитие, обучение и интересные задачи.

  • Москва
  • Гибкий
Основные задачи
  • Вести кадровое делопроизводство в полном объеме (в перспективе до 400 чел)
  • Консультировать сотрудников по вопросам кадрового делопроизводства
  • Вести табели учета рабочего времени
  • Вести миграционный учет (безвизовые иностранцы)
  • Вести суммированный учет, графики работы
  • Вести воинский учет
  • Разрабатывать должностные инструкции
  • Использовать инструменты: 1С 8:3, HR Link
  • Контролировать изменение трудового законодательства и своевременное реагирование
  • Подготавливать и сдавать отчетности в контролирующие органы
  • Взаимодействовать с госструктурами
  • Участвовать в HR проектах компании
Мы ожидаем
  • Высшее законченное образование (управление персоналом, экономическое, юридическое)
  • Хорошее знание ТК РФ и прочих нормативных документов регулирующих трудовые отношения
  • Знание правил и требований к оформлению и ведения кадровой документации
  • Опыт работы в кадровом делопроизводстве на всех участках от 3 лет в компаниях с численностью от 500 человек
  • Успешный опыт взаимодействия с госструктурами (ПФР, Росстат, Военкомат, УМВД, Служба занятости)
  • Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3
  • Наличие высоких навыков организации и самоорганизации: способность организовать свою работу, расставлять приоритеты, соблюдать сроки и дедлайны
Будет плюсом
  • Опыт написания ЛНА, автоматизации и оптимизации процессов
  • Работа с КЭДО (например, HR Link)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

