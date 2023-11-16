USB-ключ можно подключить, если вы арендуете у нас выделенный или облачный сервер.
Подключите USB-ключ к инфраструктуре Selectel
Разместим токен в дата-центре уровня Tier III
Мы контролируем доступ к серверным и ведем за ними круглосуточное видеонаблюдение.
Поможем с подключением
Наши инженеры подключат USB-токен напрямую к выделенному или удаленно — к облачному серверу.
Настроим удаленный доступ
Если вы используете наши облачные сервисы, установим подключение через USB over IP для удаленного доступа к токену.
Как разместить USB-токен в дата-центрах Selectel
1
Создайте тикет в панели управления — выберите тему «Услуги» и напишите, что хотели бы разместить USB-токен.
2
Мы свяжемся с вами и уточним все подробности:
- дата-центр размещения;
- совместимость и особенности ПО;
- дату и детали доставки.
3
После того, как получим ключ, в течение 3–5 дней подключим его. И настроим доступность USB-порта именно к вашим серверам. Уведомим и расскажем, как управлять токеном.