В рамках услуги поддерживаются аппаратные USB-ключи:

SafeNet,

WIBU,

Rockey4,

Aladdin,

HASP

и другие.

Вы можете уточнить возможности подключения у нашей службы поддержки. Для этого отправьте письмо на почту support@selectel.ru, позвоните по телефону 8 (800) 555-06-75 или создайте тикет. С вами оперативно свяжутся специалисты.