Размещение USB-токенов в дата-центрах Selectel

Упростите работу с лицензиями. Бесплатно поможем с установкой и подключением.
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Подключите USB-ключ к инфраструктуре Selectel

Разместим токен в дата-центре уровня Tier III

Мы контролируем доступ к серверным и ведем за ними круглосуточное видеонаблюдение.

Поможем с подключением

Наши инженеры подключат USB-токен напрямую к выделенному или удаленно — к облачному серверу.

Настроим удаленный доступ

Если вы используете наши облачные сервисы, установим подключение через USB over IP для удаленного доступа к токену.

Как разместить USB-токен в дата-центрах Selectel

1

Создайте тикет в панели управления — выберите тему «Услуги» и напишите, что хотели бы разместить USB-токен.

2

Мы свяжемся с вами и уточним все подробности:

  • дата-центр размещения;
  • совместимость и особенности ПО;
  • дату и детали доставки.
3

После того, как получим ключ, в течение 3–5 дней подключим его. И настроим доступность USB-порта именно к вашим серверам. Уведомим и расскажем, как управлять токеном.

FAQ

К каким продуктам можно подключить услугу размещения USB-токена?

Сколько USB-токенов можно подключить к серверу?

Какие типы USB-токенов поддерживаются?