Anti-DDoS решения от партнеров Selectel

В защиту Curator входит 10 Мб легитимного трафика. Если вы превысите этот объем, то оплата за перерасход будет рассчитана отдельно после окончания отчетного периода — календарного месяца.

Детализация трафика доступна в личном кабинете. Там же можно отслеживать дашборды мониторинга и журнал заблокированных транзакций. Для доступа в личный кабинет введите логин и пароль, полученные в тикете.