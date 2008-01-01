Anti-DDoS решения от партнеров Selectel

DDoS-Guard
Что такое DDoS-атака?
DDoS-атака — распределенная атака типа «отказ в обслуживании». Отправляет на атакуемый сервис большое количество запросов с целью снизить его производительность или полностью отключить.
Подробнее об этом, а также о разнице между защитой от DoS- и DDoS-атак, рисках таких инцидентов и защите сайта от DDoS рассказали в статье в Академии Selectel.
Как выбрать конкретный анти-DDoS сервис?
Анти-DDoS защиту необходимо подбирать в зависимости от уровня сети, на который направлены атаки, — сетевой и транспортный уровень (L3, L4), уровень приложения (L7). Подробнее о видах DDoS-атак на разных уровнях и способах защиты сервера от DDoS рассказали в статье в Академии Selectel.
Какой объем легитимного трафика входит в защиту Curator?
В защиту Curator входит 10 Мб легитимного трафика. Если вы превысите этот объем, то оплата за перерасход будет рассчитана отдельно после окончания отчетного периода — календарного месяца.
Детализация трафика доступна в личном кабинете. Там же можно отслеживать дашборды мониторинга и журнал заблокированных транзакций. Для доступа в личный кабинет введите логин и пароль, полученные в тикете.
Какой объем легитимного трафика входит в защиту и ускорение веб-сайтов DDoS-GUARD?
В защиту и ускорение веб-сайтов DDoS-GUARD входит неограниченный объем легитимного трафика.
Детализация трафика доступна в личном кабинете. Данные для входа вам направит DDoS-GUARD.
Как оплачивается защита Curator?
Абонентская плата за защиту Curator взимается за полный месяц вне зависимости от даты подключения. Например, вы начали пользоваться услугой с 19 июля. В этом случае абонентская плата спишется за полный месяц, тариф будет действовать до 1 августа. Дату запуска услуги мы согласовываем индивидуально в каждом случае.
Ежемесячно первого числа мы начисляем абонентскую плату за следующий месяц, а в течение пяти рабочих дней с даты окончания отчетного периода выставляем счет на оплату легитимного трафика за предыдущий месяц.
Как оплачивается защита и ускорение веб-сайтов DDoS-GUARD?
Абонентская плата взимается в день подключения. Если вы подключили тариф 19 июля, то он будет действовать до 19 августа.
Защита от DDoS-GUARD на уровне L3-L4
- Полоса легитимного трафика От 10 до 100 Мб/с
- Симметрично анализируется входящий и исходящий трафик
- Низкая задержка срабатывания
- Высокая точность детектирования
- Максимальная атака несколько Тбит
- Регион — вся Россия.
- Типы атак: Volumetric-атаки, TCP ACK/FIN/RST-атаки (повышенная точность фильтрации), амплификации и атаки с отражением на основе UDP.
Защита и ускорение сайта от DDoS-GUARD на уровне L7
Normal
24 400 ₽
Medium
58 700 ₽
Premium
97 900 ₽
Enterprise
244 800 ₽
Защита от Curator на уровне L7
Professional
От 300 до 500 Мбит/с — 720 ₽
28 100 ₽
Business
От 300 до 500 Мбит/с — 720 ₽
95 400 ₽
Corporate
От 300 до 500 Мбит/с — 720 ₽
195 800 ₽
Enterprise
Рассчитать
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%