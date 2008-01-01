Anti-DDoS решения от партнеров Selectel

Продвинутая защита от DDoS-атак и комплекс дополнительных опций, которые ускоряют загрузку сайта для посетителей.
Оставить заявку
  • Уровни L3-L4 и L7
  • Отчеты об атаках
  • WAF
  • Curator
  • DDoS-GUARD
Anti-DDoS решения от партнеров Selectel
О партнерахЦены DDoS-GUARDЦены Curator

DDoS-Guard

Защищает от наиболее популярных типов угроз на уровнях L3-L7 OSI: отражает флуд-атаки типа ICMP Flood, SYN Flood, UDP Flood и сессионные атаки на веб-ресурсы и приложения. Использует собственные разработки систем ИИ, ПО и сервисы, основанные на ML-алгоритмах.

Защита от сбоев сетевой инфраструктуры

Анализирует входящий и исходящий трафик. Фильтрует DDoS-атаки на уровне сетевых протоколов L3, L4.

Защита и ускорение сайта

Включает фильтрацию от DDoS-атак на уровне приложений L7, а также опции, которые могут ускорить загрузку сайта для пользователей. Все запросы проходят через систему фильтрации DDoS-GUARD, которая анализирует и очищает трафик протоколов приложений HTTP(S) и DNS.

Curator

Сеть фильтрации Curator Labs позволяет организациям защитить приложения от любых DDoS-атак вне зависимости от полосы и сложности. 14 центров очистки трафика обеспечивают связность сети по всему миру с пропускной способностью свыше 3000 Гбит/с.

Защита до уровня L7

Блокирует высокоскоростные атаки сетевого уровня (L3 и L4) и низкочастотные разрушительные L7-атаки. За счет работы в автоматическом режиме скорость реакции на распределенные сетевые атаки сводится к минимуму, а веб-ресурсы клиентов работают 24/7.

Защита сайтов WAF

Комплексная защита от попыток взлома самых высоконагруженных веб-приложений с минимальными задержками и гарантированной доступностью сервиса с помощью Web Application Firewall.

Не знаете, какая защита нужна вашему проекту?

Оставьте заявку и мы поможем с решением — свяжемся с вами в течение рабочего дня, ответим на вопросы и сориентируем по срокам и стоимости.

Полезные материалы

Защита DDoS Guard L3-L4

Защита на сетевом и транспортном уровнях

Защита и ускорение веб-сайтов DDoS Guard

Защита на уровне сайта и приложения L7

Защита Curator

Полная защита от лидера рынка кибербезопасности Curator

WAF Curator

Выявление и блокировка атак из списка угроз OWASP топ-10

FAQ

Что такое DDoS-атака?

Как выбрать конкретный анти-DDoS сервис?

Какой объем легитимного трафика входит в защиту Curator?

Какой объем легитимного трафика входит в защиту и ускорение веб-сайтов DDoS-GUARD?

Как оплачивается защита Curator?

Как оплачивается защита и ускорение веб-сайтов DDoS-GUARD?