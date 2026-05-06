BI / Аналитика

Системный аналитик в AI workflow solutions

Мы ищем Аналитика в новое продуктовое направление — платформенных AI-продуктов в экосистеме Selectel!

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Декомпозировать бизнес-требования в системные требования, достаточные для разработки и внедрения
  • Описывать функциональные и нефункциональные требования, пользовательские и системные сценарии, альтернативные потоки, исключения и fallback-логику
  • Проектировать модель данных, ключевые сущности, события, статусы, правила валидации и жизненный цикл артефактов
  • Описывать интеграции: API, webhooks, message/event flow, контракты, ограничения доступа, требования к логированию и обработке ошибок
  • Подготавливать системные схемы и аналитические артефакты: sequence diagrams, component/context diagrams, интеграционные схемы, mapping данных
  • Совместно с архитекторами и инженерами удерживать границы между reasoning и execution, policy/governance слоями, capability broker и внешними системами
  • Формировать requirements packages для delivery и engineering, снижая rework и двусмысленности на этапе реализации
  • Выявлять platform capability gaps и фиксировать, что нужно развивать в платформе для повторного использования сценариев
Мы ожидаем
  • Опыт работы системным аналитиком в корпоративных системах, интеграционных проектах, workflow/BPM/ITSM платформах или B2B SaaS
  • Умение переводить бизнес-описание процесса в точные системные артефакты, пригодные для handoff в engineering
  • Опыт описания API, интеграций, форматов данных, событий и правил обработки исключений
  • Практический опыт работы с UML, sequence/component diagrams, ER/DFD/context diagrams и аналогичными нотациями
  • Понимание нефункциональных требований: производительность, отказоустойчивость, безопасность, auditability, observability, idempotency, access control
  • Опыт подготовки спецификаций, в которых инженерная команда действительно может работать без постоянного уточнения базовой логики
  • Способность удерживать архитектурную целостность решения, а не только локально описывать отдельные поля и экраны
  • Готовность использовать LLM и automation-инструменты в ежедневной работе, сохраняя инженерную строгость и проверяемость результата
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

