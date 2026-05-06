Системный аналитик в AI workflow solutions

Основные задачи

Декомпозировать бизнес-требования в системные требования, достаточные для разработки и внедрения

Описывать функциональные и нефункциональные требования, пользовательские и системные сценарии, альтернативные потоки, исключения и fallback-логику

Проектировать модель данных, ключевые сущности, события, статусы, правила валидации и жизненный цикл артефактов

Описывать интеграции: API, webhooks, message/event flow, контракты, ограничения доступа, требования к логированию и обработке ошибок

Подготавливать системные схемы и аналитические артефакты: sequence diagrams, component/context diagrams, интеграционные схемы, mapping данных

Совместно с архитекторами и инженерами удерживать границы между reasoning и execution, policy/governance слоями, capability broker и внешними системами

Формировать requirements packages для delivery и engineering, снижая rework и двусмысленности на этапе реализации

Выявлять platform capability gaps и фиксировать, что нужно развивать в платформе для повторного использования сценариев

Мы ожидаем

Опыт работы системным аналитиком в корпоративных системах, интеграционных проектах, workflow/BPM/ITSM платформах или B2B SaaS

Умение переводить бизнес-описание процесса в точные системные артефакты, пригодные для handoff в engineering

Опыт описания API, интеграций, форматов данных, событий и правил обработки исключений

Практический опыт работы с UML, sequence/component diagrams, ER/DFD/context diagrams и аналогичными нотациями

Понимание нефункциональных требований: производительность, отказоустойчивость, безопасность, auditability, observability, idempotency, access control

Опыт подготовки спецификаций, в которых инженерная команда действительно может работать без постоянного уточнения базовой логики

Способность удерживать архитектурную целостность решения, а не только локально описывать отдельные поля и экраны

Готовность использовать LLM и automation-инструменты в ежедневной работе, сохраняя инженерную строгость и проверяемость результата

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса