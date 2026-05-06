BI / Аналитика
Системный аналитик в AI workflow solutions
Мы ищем Аналитика в новое продуктовое направление — платформенных AI-продуктов в экосистеме Selectel!
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Декомпозировать бизнес-требования в системные требования, достаточные для разработки и внедрения
- Описывать функциональные и нефункциональные требования, пользовательские и системные сценарии, альтернативные потоки, исключения и fallback-логику
- Проектировать модель данных, ключевые сущности, события, статусы, правила валидации и жизненный цикл артефактов
- Описывать интеграции: API, webhooks, message/event flow, контракты, ограничения доступа, требования к логированию и обработке ошибок
- Подготавливать системные схемы и аналитические артефакты: sequence diagrams, component/context diagrams, интеграционные схемы, mapping данных
- Совместно с архитекторами и инженерами удерживать границы между reasoning и execution, policy/governance слоями, capability broker и внешними системами
- Формировать requirements packages для delivery и engineering, снижая rework и двусмысленности на этапе реализации
- Выявлять platform capability gaps и фиксировать, что нужно развивать в платформе для повторного использования сценариев
Мы ожидаем
- Опыт работы системным аналитиком в корпоративных системах, интеграционных проектах, workflow/BPM/ITSM платформах или B2B SaaS
- Умение переводить бизнес-описание процесса в точные системные артефакты, пригодные для handoff в engineering
- Опыт описания API, интеграций, форматов данных, событий и правил обработки исключений
- Практический опыт работы с UML, sequence/component diagrams, ER/DFD/context diagrams и аналогичными нотациями
- Понимание нефункциональных требований: производительность, отказоустойчивость, безопасность, auditability, observability, idempotency, access control
- Опыт подготовки спецификаций, в которых инженерная команда действительно может работать без постоянного уточнения базовой логики
- Способность удерживать архитектурную целостность решения, а не только локально описывать отдельные поля и экраны
- Готовность использовать LLM и automation-инструменты в ежедневной работе, сохраняя инженерную строгость и проверяемость результата
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса