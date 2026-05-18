Ведущий специалист по экологии и охране труда

Основные задачи

Сопровождать компанию по экологическим вопросам в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ

Подготавливать и вести всю внутреннюю экологическую документацию, предусмотренную законодательством РФ

Разрабатывать проекты СЗЗ, НДВ, декларации НВОС, НООЛР

Разрабатывать программу ПЭК

Вести паспортизацию отходов

Подготавливать и сдавать ежегодную экологическую отчетность, декларации о плате за НВОС

Организовывать постановку объектов на учет с присвоением категории НВОС

Взаимодействовать с другими отделами и консультировать сотрудников по любым вопросам, связанным с исполнением компанией природоохранного законодательства РФ

Проведить инструктажи по охране труда, экологии как очно, так и дистанционно для обособленных подразделений

Организовывать раздельный сбор отходов на всех локациях

Осуществлять систематический контроль и проверку подразделений, отделов и служб в части выполнения ими требований нормативных документов по вопросам охраны труда и экологической безопасности при производстве работ, эксплуатации оборудования, зданий и сооружений

Вести учет, договоры на оказание услуг сторонними организациями по направления охраны труда и экологии

Методически сопровождать работников по вопросам охраны труда

Участвовать в реализации проектов по охране труда

Разрабатывать локальные нормативные акты по охране труда

Мы ожидаем

Высшее профильное образование

Опыт работы по специальности от 3 лет

Опыт сдачи экологической отчетности через Личный кабинет природопользователя

Опыт регистрации и передачи данных через личный кабинет ФГИС ОПВК

Опыт постановки и снятия объектов НВОС

Опыт разработки проектов СЗЗ, НДВ, НМУ, НООЛР согласование с госорганами - будет преимуществом

Опыт сертификации ИСО 14001-2016 Система экологического менеджмента

Ответственность, исполнительность, быстрая обучаемость, инициативность, активность

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса