Вход / Регистрация
Back office

Ведущий специалист по экологии и охране труда

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Сопровождать компанию по экологическим вопросам в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ
  • Подготавливать и вести всю внутреннюю экологическую документацию, предусмотренную законодательством РФ
  • Разрабатывать проекты СЗЗ, НДВ, декларации НВОС, НООЛР
  • Разрабатывать программу ПЭК
  • Вести паспортизацию отходов
  • Подготавливать и сдавать ежегодную экологическую отчетность, декларации о плате за НВОС
  • Организовывать постановку объектов на учет с присвоением категории НВОС
  • Взаимодействовать с другими отделами и консультировать сотрудников по любым вопросам, связанным с исполнением компанией природоохранного законодательства РФ
  • Проведить инструктажи по охране труда, экологии как очно, так и дистанционно для обособленных подразделений
  • Организовывать раздельный сбор отходов на всех локациях
  • Осуществлять систематический контроль и проверку подразделений, отделов и служб в части выполнения ими требований нормативных документов по вопросам охраны труда и экологической безопасности при производстве работ, эксплуатации оборудования, зданий и сооружений
  • Вести учет, договоры на оказание услуг сторонними организациями по направления охраны труда и экологии
  • Методически сопровождать работников по вопросам охраны труда
  • Участвовать в реализации проектов по охране труда
  • Разрабатывать локальные нормативные акты по охране труда
Мы ожидаем
  • Высшее профильное образование
  • Опыт работы по специальности от 3 лет
  • Опыт сдачи экологической отчетности через Личный кабинет природопользователя
  • Опыт регистрации и передачи данных через личный кабинет ФГИС ОПВК
  • Опыт постановки и снятия объектов НВОС
  • Опыт разработки проектов СЗЗ, НДВ, НМУ, НООЛР согласование с госорганами - будет преимуществом
  • Опыт сертификации ИСО 14001-2016 Система экологического менеджмента
  • Ответственность, исполнительность, быстрая обучаемость, инициативность, активность
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Back office
Ведущий специалист по ОТ и ПБ

Москва

Back office
Младший менеджер по сопровождению договорной работы

Санкт-Петербург

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных