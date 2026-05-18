Ведущий специалист по экологии и охране труда
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Сопровождать компанию по экологическим вопросам в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ
- Подготавливать и вести всю внутреннюю экологическую документацию, предусмотренную законодательством РФ
- Разрабатывать проекты СЗЗ, НДВ, декларации НВОС, НООЛР
- Разрабатывать программу ПЭК
- Вести паспортизацию отходов
- Подготавливать и сдавать ежегодную экологическую отчетность, декларации о плате за НВОС
- Организовывать постановку объектов на учет с присвоением категории НВОС
- Взаимодействовать с другими отделами и консультировать сотрудников по любым вопросам, связанным с исполнением компанией природоохранного законодательства РФ
- Проведить инструктажи по охране труда, экологии как очно, так и дистанционно для обособленных подразделений
- Организовывать раздельный сбор отходов на всех локациях
- Осуществлять систематический контроль и проверку подразделений, отделов и служб в части выполнения ими требований нормативных документов по вопросам охраны труда и экологической безопасности при производстве работ, эксплуатации оборудования, зданий и сооружений
- Вести учет, договоры на оказание услуг сторонними организациями по направления охраны труда и экологии
- Методически сопровождать работников по вопросам охраны труда
- Участвовать в реализации проектов по охране труда
- Разрабатывать локальные нормативные акты по охране труда
Мы ожидаем
- Высшее профильное образование
- Опыт работы по специальности от 3 лет
- Опыт сдачи экологической отчетности через Личный кабинет природопользователя
- Опыт регистрации и передачи данных через личный кабинет ФГИС ОПВК
- Опыт постановки и снятия объектов НВОС
- Опыт разработки проектов СЗЗ, НДВ, НМУ, НООЛР согласование с госорганами - будет преимуществом
- Опыт сертификации ИСО 14001-2016 Система экологического менеджмента
- Ответственность, исполнительность, быстрая обучаемость, инициативность, активность
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса