Технический редактор
Редакция Selectel занимается созданием и публикацией технических статей на Хабре и в Академии Selectel. Ищем в команду редактора, который способен писать и редактировать контент о технологиях, в частности — о железе: видеокартах, процессорах, серверах, хранилищах данных, bare metal и не только.
Ожидаем, что технический редактор сможет курировать «железный контент»: следить за новинками вендоров на рынке, проверять материалы на корректность, проактивно взаимодействовать с продуктовой командой выделенных серверов и оборудования, разбираться в результатах тестирования железа и готовить оперативный контент.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
— Подготовка технического контента для Хабра и Академии Selectel
— Курирование внутренних авторов из технических отделов
— Участие в подготовке сценариев для коротких видео о технологиях
— Тренд-хантинг на рынке серверного и пользовательского железа и планирование публикаций
— Подготовка контента для технологических стендов
— Тестирование «железа» в виртуальной среде в рамках подготовки технического контента
Мы ожидаем
— Высшее техническое образование
— Опыт работы редактором в техническом блоге от года
— Умеете оценивать свои трудозатраты, декомпозировать и приоритизировать задачи
— Можете «на пальцах» объяснить, из чего состоит сервер, от чего зависит производительность видеокарты/процессора или любого другого компонента
— Знаете, где заканчивается «инфостиль» и стиль автора в техническом контенте
— Грамотно работаете с заказчиками: имеете хорошо развитые Soft Skills и добиваетесь результата в коммуникациях
Будет плюсом
— Работали автором или писали тексты «для себя»
— Разбираетесь в устройстве Хабра и/или Render.ru
— Есть опыт работы в качестве инженера
— Понимание принципов работы Linux
— Умеете переупаковывать статьи в короткие форматы: сценарии для шортс, новости
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса