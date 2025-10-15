Управление знаниями

Методист продуктовых образовательных курсов

Мы ищем коллегу в команду продуктовых знаний. На этой позиции тебе предстоит создавать программы обучения по продуктам Selectel для наших коллег и клиентов. Это вакансия, отличная возможность погрузиться в мир проектирования образовательных решений по сложным IT-продуктам. 

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Выявлять потребности в обучении и проводить брифинг внутренних заказчиков
  • Разрабатывать и внедрять программы обучения по продуктам Selectel для внутренней и внешней аудитории
  • Проектировать структуру обучающих курсов
  • Создавать легкий для восприятия контент
  • Взаимодействовать с предметными экспертами и совместно создавать учебные процессы и материалы
  • Администрировать запуск и сопровождать обучение на внутренней LMS
  • Улучшать образовательные решения с опорой на данные, статистику и обратную связь
  • Методологически сопровождать текущие процессы и запросы на обучение
  • Проактивно взаимодействовать со структурными подразделениями и налаживать кросс-командную коммуникацию
Мы ожидаем
  • Опыт разработки и сопровождения обучающих программ от 3-х лет
  • Уверенное знание популярных методологий профессионального обучения и понимание их ограничений
  • Умение снимать и модерировать бизнес-запрос, выявлять потребности в обучении
  • Владение моделями и методами проектирования обучающих программ, умение подбирать оптимальный формат под образовательные и бизнес-задачи
  • Умение обрабатывать большие объемы информации, выделять самое важное и превращать это в понятный и грамотный технический текст
  • Опыт работы с LMS, умение пользоваться SCORM-редакторами, уверенное владение Tilda и Figma
Будет плюсом
  • Знание специфики работы в сфере IT, особенно в области дата-центров и облачных сервисов
  • Способность быстро погружаться в технические темы, эффективно работать с большим объемом информации
  • Грамотность и владение информационным стилем при создании обучающих материалов
  • Умение придумывать и реализовывать визуальное оформление обучающих материалов
  • Знание множества разных форматов обучений и инструментов для их создания
  • Развитый эмоциональный интеллект (EQ) и умение применять различные коммуникационные стратегии
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Управление знаниями
Технический писатель

Санкт-Петербург

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2025

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных