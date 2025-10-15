Управление знаниями
Методист продуктовых образовательных курсов
Мы ищем коллегу в команду продуктовых знаний. На этой позиции тебе предстоит создавать программы обучения по продуктам Selectel для наших коллег и клиентов. Это вакансия, отличная возможность погрузиться в мир проектирования образовательных решений по сложным IT-продуктам.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Выявлять потребности в обучении и проводить брифинг внутренних заказчиков
- Разрабатывать и внедрять программы обучения по продуктам Selectel для внутренней и внешней аудитории
- Проектировать структуру обучающих курсов
- Создавать легкий для восприятия контент
- Взаимодействовать с предметными экспертами и совместно создавать учебные процессы и материалы
- Администрировать запуск и сопровождать обучение на внутренней LMS
- Улучшать образовательные решения с опорой на данные, статистику и обратную связь
- Методологически сопровождать текущие процессы и запросы на обучение
- Проактивно взаимодействовать со структурными подразделениями и налаживать кросс-командную коммуникацию
Мы ожидаем
- Опыт разработки и сопровождения обучающих программ от 3-х лет
- Уверенное знание популярных методологий профессионального обучения и понимание их ограничений
- Умение снимать и модерировать бизнес-запрос, выявлять потребности в обучении
- Владение моделями и методами проектирования обучающих программ, умение подбирать оптимальный формат под образовательные и бизнес-задачи
- Умение обрабатывать большие объемы информации, выделять самое важное и превращать это в понятный и грамотный технический текст
- Опыт работы с LMS, умение пользоваться SCORM-редакторами, уверенное владение Tilda и Figma
Будет плюсом
- Знание специфики работы в сфере IT, особенно в области дата-центров и облачных сервисов
- Способность быстро погружаться в технические темы, эффективно работать с большим объемом информации
- Грамотность и владение информационным стилем при создании обучающих материалов
- Умение придумывать и реализовывать визуальное оформление обучающих материалов
- Знание множества разных форматов обучений и инструментов для их создания
- Развитый эмоциональный интеллект (EQ) и умение применять различные коммуникационные стратегии
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса