Методист продуктовых образовательных курсов

Управление знаниями

Мы ищем коллегу в команду продуктовых знаний. На этой позиции тебе предстоит создавать программы обучения по продуктам Selectel для наших коллег и клиентов. Это вакансия, отличная возможность погрузиться в мир проектирования образовательных решений по сложным IT-продуктам.