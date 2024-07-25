Системное администрирование
Младший системный администратор
Инфраструктурная команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel, создавая фундамент для всех услуг Облака Selectel. А ещё мы деплоим и обслуживанием инфраструктуру Ceph и Объектного хранилища Selectel. Разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины, делаем эксклюзивные решения для клиентских облаков.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью
- Анализ баг-трекеров, оформление баг-репортов вендорам оборудования и в open-source проекты
Мы ожидаем
- Глубокое понимание и длительный опыт работы с Linux системами
- Умение фильтровать и понимать сетевые дампы (tcpdump, Wireshark)
- Умение выявления первопричины проблемы через пошаговый анализ логов, процессов и метрик производительности системы
- Опыт работы в Grafana, опыт анализа метрик, умение создавать дашборды
- Знание систем виртуализации (KVM, Libvirt, QEMU, Openstack)
- Хорошее понимание принципов работы сетей (L2/L3, маршрутизации/ коммутации)
- Знание английского языка на уровне не ниже B1
Будет плюсом
- Большое желание разобраться в деталях работы инфраструктуры
- Опыт использования продвинутых инструментов диагностики (strace, perf, ebpf)
- Знание популярных методик root cause analysis: drill down, 5 whys, диаграмма Исикавы
- Опыт написания скриптов на Python/Go/bash
- Опыт работы с Ceph
- Опыт работы с Terraform
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.