Системное администрирование

Младший системный администратор

Инфраструктурная команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel, создавая фундамент для всех услуг Облака Selectel. А ещё мы деплоим и обслуживанием инфраструктуру Ceph и Объектного хранилища Selectel. Разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины, делаем эксклюзивные решения для клиентских облаков.
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью
  • Анализ баг-трекеров, оформление баг-репортов вендорам оборудования и в open-source проекты
Мы ожидаем
  • Глубокое понимание и длительный опыт работы с Linux системами
  • Умение фильтровать и понимать сетевые дампы (tcpdump, Wireshark)
  • Умение выявления первопричины проблемы через пошаговый анализ логов, процессов и метрик производительности системы
  • Опыт работы в Grafana, опыт анализа метрик, умение создавать дашборды
  • Знание систем виртуализации (KVM, Libvirt, QEMU, Openstack)
  • Хорошее понимание принципов работы сетей (L2/L3, маршрутизации/ коммутации)
  • Знание английского языка на уровне не ниже B1
Будет плюсом
  • Большое желание разобраться в деталях работы инфраструктуры
  • Опыт использования продвинутых инструментов диагностики (strace, perf, ebpf)
  • Знание популярных методик root cause analysis: drill down, 5 whys, диаграмма Исикавы
  • Опыт написания скриптов на Python/Go/bash
  • Опыт работы с Ceph
  • Опыт работы с Terraform
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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