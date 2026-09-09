Идентификация доменов через Госуслуги (ЕСИА)
С 1 сентября 2026 года вступает в силу закон об обязательной идентификации администраторов доменов .RU, .РФ и .SU. Мы уже разрабатываем интеграцию с ЕСИА для удобного прохождения процедуры идентификации прямо в панели управления.
Статус интеграции Selectel с ЕСИА: в процессе.
Что меняется с 1 сентября 2026 года
Федеральный закон № 569-ФЗ от 29.12.2025 вводит обязательную идентификацию администраторов доменов через Госуслуги (ЕСИА).
Подробнее о новых требованиях — в Федеральном законе № 569-ФЗ.
Изменения касаются всех администраторов доменов в зонах .RU, .РФ и .SU
- Физические лица
- Индивидуальные предприниматели
- Организации всех форм собственности
- Нерезиденты
Под правило подпадают абсолютно все домены
- Новые домены, которые будут зарегистрированы после 1 сентября
- Действующие домены, зарегистрированные ранее
Какие операции потребуют идентификации
- Регистрация нового домена
- Продление срока делегирования
- Смена администратора
- Смена регистратора
Что важно сделать прямо сейчас
Проверьте и актуализируйте данные администратора домена
Информация в доменном профиле должна совпадать с актуальными документами — это важно, если вы меняли паспорт или другие регистрационные данные.
Чтобы изменить данные администратора, создайте тикет, укажите необходимые изменения и приложите сканы подтверждающих документов. Мы проверим изменения и отправим заявку в реестр доменных имен. После проверки новые данные отобразятся в панели управления. Чтобы их увидеть, в верхнем меню нажмите Продукты → Домены, затем перейдите на страницу домена и откройте вкладку Контакты владельца.
Особое внимание уделите случаям, когда домен зарегистрирован на третье лицо или давно не обновлялся. Приведите данные в порядок заранее и при необходимости переоформите домен на актуального владельца, чтобы избежать проблем с идентификацией.
Подтвердите учетную запись на Госуслугах
Для физических лиц:
Упрощенной записи недостаточно — вам необходимо подтвердить свою личность в МФЦ, банке или через Почту России.
Для юридических лиц:
Убедитесь, что ваша организация зарегистрирована в ЕСИА, а сотрудник, ответственный за домены, добавлен к ее учетной записи.
Проверьте соответствие данных
Данные администратора в панели управления Selectel должны полностью совпадать с данными в учетной записи на Госуслугах. Несовпадение — самая частая причина проблем при идентификации.
Оцените сроки продления доменов
Домены, оплаченные до 1 сентября 2026 года, будут работать весь оплаченный срок. Идентификация понадобится только при следующем продлении или другой операции с доменом.
Особенности идентификации
Тип администратора
Кто проходит идентификацию
Физическое лицо
Владелец домена через подтвержденную учетную запись на Госуслугах
Индивидуальный предприниматель
Сам предприниматель через подтвержденную учетную запись на Госуслугах
Юридическое лицо
Сотрудник, ответственный за домены, через учетную запись организации в ЕСИА
Нерезидент
Потребуется подтвержденная запись на Госуслугах (для создания нужны ВНЖ или разрешение на работу, а также СНИЛС).
Какие данные будут запрашиваться из Госуслуг
Для физических лиц:
- Фамилия, имя, отчество;
- Дата рождения;
- Адрес постоянной регистрации, места жительства;
- Адрес электронной почты;
- Контактный номер телефона;
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность (тип, серия, номер, дата выдачи, код подразделения, кем выдан, срок действия);
- Идентификатор подтвержденной учетной записи в ЕСИА.
Для юридических лиц:
- Полное наименование организации;
- Адрес местонахождения (юридический адрес);
- ИНН (для российских и иностранных юрлиц);
- Тип организации (государственная или коммерческая);
- ОГРН и КПП (для российских юрлиц);
- Код организационно-правовой формы по ОКОПФ;
- Для госорганов — тип органа государственной власти;
- Адрес электронной почты;
- Контактный номер телефона;
- Идентификатор учетной записи организации в ЕСИА.
Как мы готовимся к изменениям
Selectel уже разрабатывает интеграцию с Госуслугами (ЕСИА), чтобы вы могли пройти идентификацию прямо в панели управления. Мы планируем запустить функционал до вступления требований в силу.
Вы узнаете о запуске через уведомление в панели управления Selectel, письмо на почту, привязанную к аккаунту, и обновление на этой странице.
Разбор частых ситуаций
- Закон уже принят?
- Можно ли пройти идентификацию в Selectel сейчас?
- Что будет, если не пройти идентификацию?
- Какая запись на Госуслугах нужна?
- Домен оформлен на сотрудника, который уволился. Что делать?
- Можно ли купить домен сейчас и пройти идентификацию позже?
- Нужно ли проходить идентификацию для каждого домена отдельно?
- Как быть нерезиденту?
- Что такое стоп-лист?