Идентификация доменов через Госуслуги (ЕСИА)

Информация в доменном профиле должна совпадать с актуальными документами — это важно, если вы меняли паспорт или другие регистрационные данные.

Чтобы изменить данные администратора, создайте тикет, укажите необходимые изменения и приложите сканы подтверждающих документов. Мы проверим изменения и отправим заявку в реестр доменных имен. После проверки новые данные отобразятся в панели управления. Чтобы их увидеть, в верхнем меню нажмите Продукты → Домены, затем перейдите на страницу домена и откройте вкладку Контакты владельца.

Особое внимание уделите случаям, когда домен зарегистрирован на третье лицо или давно не обновлялся. Приведите данные в порядок заранее и при необходимости переоформите домен на актуального владельца, чтобы избежать проблем с идентификацией.