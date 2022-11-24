Сравнение серверов

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Выделенные серверы
Аренда физического сервера с готовностью от 120 секунд
Облачные серверы
Виртуальные машины с моментальным масштабированием и соответствием 152‑ФЗ
Публичное облако на базе VMware
до -25%
Облако для любых задач от ведущего партнера VMware в России
Кластеры Kubernetes
Полностью готовый к работе кластер Kubernetes для управления контейнерами
Облачные базы данных
-30%
Готовые к работе управляемые базы данных PostgreSQL, MySQL™, Redis и TimescaleDB
Объектное хранилище
Масштабируемое хранилище данных с гибким ценообразованием, поддержкой FTP и S3 API
Место для сервера
Размещение сервера в дата-центрах Москвы, Санкт-Петербурга и ЛО
Снижаем цены на серверы в реальном времени
Выбрать сервер
Выделенные серверы
Аренда физического сервера с готовностью от 120 секунд
Облачные серверы
Виртуальные машины с моментальным масштабированием и соответствием 152‑ФЗ
Публичное облако на базе VMware
до -25%
Облако для любых задач от ведущего партнера VMware в России
Кластеры Kubernetes
Полностью готовый к работе кластер Kubernetes для управления контейнерами
Облачные базы данных
-30%
Готовые к работе управляемые базы данных PostgreSQL, MySQL™, Redis и TimescaleDB
Объектное хранилище
Масштабируемое хранилище данных с гибким ценообразованием, поддержкой FTP и S3 API
Место для сервера
Размещение сервера в дата-центрах Москвы, Санкт-Петербурга и ЛО
Снижаем цены на серверы в реальном времени
Выбрать сервер
Серверы и вычисления
Снижаем цены на серверы в реальном времени
Выбрать сервер
Выделенные серверы
Аренда физического сервера с готовностью от 120 секунд
Облачные серверы
Виртуальные машины с моментальным масштабированием и соответствием 152‑ФЗ
Конфигуратор выделенных серверов
Сборка сервера под специальный запрос из 5000+ комплектующих
Serverless
Запуск кода по запросу или событию без создания и обслуживания сервера
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Виртуальные машины с производительностью ядра от 10%
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Экспериментальное железо
Серверы с эксклюзивными комплектующими для бесплатного тестирования
Selectel HyperServer
Сервер с десятками терабайт оперативной памяти и сотнями ядер для in-memory-вычислений
SAP-хостинг
Сертифицированный для SAP® HANA физический сервер или облако на базе VMware
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Хранение и восстановление данных
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Объектное хранилище
Масштабируемое хранилище данных с гибким ценообразованием, поддержкой FTP и S3 API
Файловое хранилище
Масштабируемая файловая система для нескольких серверов или виртуальных машин
Выделенное хранилище
Объектное хранилище с индивидуально подобранной конфигурацией под ваши нагрузки
Резервное копирование в облаке
Бэкапы сетевых дисков облачных серверов
Резервное копирование агентами
Создание резервных копий приложений, баз данных, томов, файлов, физических и виртуальных машин с помощью Veeam
Аренда СХД
Размещение больших объемов данных в высокопроизводительной системе хранения
Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect
Хранение резервных копий Veeam в облачном репозитории с тройной репликацией
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Управление базами данных
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Облачные базы данных
-30%
Все типы баз данных, доступные в Selectel
PostgreSQL
-30%
Готовый к работе кластер PostgreSQL
MySQL™
-30%
Управляемые базы данных с синхронной и полусинхронной репликацией
Redis
-30%
Система управления in-memory базами данных класса NoSQL
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Контейнеры
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Кластеры Kubernetes
Полностью готовый к работе кластер Kubernetes для управления контейнерами
Container Registry
Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Облако на базе VMware
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Публичное облако на базе VMware
до -25%
Облако для любых задач от ведущего партнера VMware в России
Частное облако на базе VMware
Максимальная производительность и контроль для бизнес-критичных приложений в изолированной среде
Частное облако на базе VMware в А-ЦОД
Изолированное защищенное облако на базе VMware с соответствием 152-ФЗ до УЗ-1, ГИС до К1 и PCI DSS
Аварийное восстановление в облако VMware (DRaaS)
Резервирование вашей on-premises инфраструктуры VMware
Резервное копирование VMware
Быстрое копирование, надежное хранение и гарантированное восстановление данных ВМ
Удаленные рабочие столы в облаке
Аренда виртуальных рабочих мест на базе VMware Horizon VDI
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Размещение оборудования
Снижаем цены на серверы в реальном времени
Выбрать сервер
Место для сервера
Размещение сервера в дата-центрах Москвы, Санкт-Петербурга и ЛО
Стойка для нескольких серверов
Аренда стойки или ее части нескольких стоек в дата‑центрах Selectel
Изолированная зона для серверов
Автономная зона с видеонаблюдением, сигнализацией и физической изоляцией для размещения оборудования
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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ML и обработка данных
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Data Science Virtual Machine
Виртуальные машины с готовыми к работе приложениями для разработчиков ИИ и аналитиков данных
Data Science Docker Container
Beta
Преднастроенный Docker-образ для обучения нейросетей и экспериментов с данными
Data Analytics Virtual Machine
Виртуальные серверы с предустановленными инструментами для дата-инженеров, специалистов по Data Science и аналитиков
Суперкомпьютер для HPC
HPC-кластер для решения задач ML и AI
Платформа обработки данных
Платформа для аналитики и работы с Big Data на вычислительных мощностях Selectel
ML-платформа
Beta
Преднастроенная инфраструктура для ClearML и Kubeflow
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Безопасность и 152-ФЗ
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Аттестованный сегмент ЦОД
Серверы для работы с персональными данными до УЗ-1 и ГИС до К1
Выделенные серверы для 152-ФЗ
Хранение и обработка данных в выделенных серверах в соответствии с законом РФ
Облачные серверы для 152-ФЗ
Хранение и обработка данных в облаке в соответствии с законом РФ
Облако 152-ФЗ на базе VMware
Хранение и обработка персональных данных в облаке на VMware
Защита от DDoS
-20%
Cеть фильтрации для нейтрализации DDoS-атак любого уровня сложности
Защита приложения (WAF)
Защита приложений от SQL‑инъекций, скриптинга XSS и других угроз OWASP
Менеджер секретов
Free
Безопасное место для ваших ключей, логинов, паролей и сертификатов
Частное облако на базе VMware в А-ЦОД
Изолированное защищенное облако на базе VMware с соответствием 152-ФЗ до УЗ-1, ГИС до К1 и PCI DSS
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Организация сети
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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CDN
Ускорение загрузки статического контента и его и быстрая раздача с серверов по всему миру
Медиаплатформа
Онлайн-трансляции по всему миру без задержек в 4K, 3D и 360°
Защита от DDoS
Cеть фильтрации для нейтрализации DDoS-атак любого уровня сложности
Балансировщик нагрузки для облака
Распределение нагрузки между облачными серверами для повышения отказоустойчивости
Балансировщик нагрузки между продуктами Selectel
Распределение входящего трафика для группы серверов
Межсетевые экраны
Защита проектов от кибератак и утечек информации, полный контроль над трафиком и сохранностью данных
Selectel Connect
Сетевая связность инфраструктуры Selectel с локальной инфраструктурой или с гипероблаками
Глобальный роутер Selectel
Локальная связность между облачными и физическими серверами из разных пулов
DNS-хостинг
Free
Бесплатное размещение доменов и обратных записей на DNS-серверах Selectel
ВОЛС
Подключение к основным точкам обмена трафиком в Москве и Санкт-Петербурге
Мониторинг
Free
Проверка доступности вашего сервиса из разных точек мира
Почтовый сервис Selectel
Free
Транспорт для отправки почтовых рассылок через SMTP-протокол
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Организация работы
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Аренда лицензий 1С
Профессиональный хостинг 1С с оплатой по подписке и арендой лицензий уровня ПРОФ и КОРП
1С в облаке
Готовая к работе отказоустойчивая инфраструктура для вашей 1С
Решения
Решения
По бизнес-задачам
По отраслям
Администрирование
Индивидуальные решения
Выделенные серверы
Аренда физического сервера с готовностью от 120 секунд
Облачные серверы
Виртуальные машины с моментальным масштабированием и соответствием 152‑ФЗ
Публичное облако на базе VMware
до -25%
Облако для любых задач от ведущего партнера VMware в России
Кластеры Kubernetes
Полностью готовый к работе кластер Kubernetes для управления контейнерами
Облачные базы данных
-30%
Готовые к работе управляемые базы данных PostgreSQL, MySQL™, Redis и TimescaleDB
Объектное хранилище
Масштабируемое хранилище данных с гибким ценообразованием, поддержкой FTP и S3 API
Место для сервера
Размещение сервера в дата-центрах Москвы, Санкт-Петербурга и ЛО
Снижаем цены на серверы в реальном времени
Выбрать сервер
По бизнес-задачам
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Миграция в облако
Перенос ваших приложений и сервисов в облако с минимальными рисками и в прогнозируемые сроки
Оптимизация IT-затрат
Аудит и оптимизация инфраструктуры для сокращения затрат на IT‑инфраструктуру
Соответствие 152-ФЗ
Выбор IT-инфраструктуры для соответствия закону «О персональных данных»
Отказоустойчивая IT‑инфраструктура
Продукты Selectel для бесперебойной работы и быстрого восстановления данных
Информационная безопасность
Организация защиты от сетевых атак и несанкционированного доступа
Анализ данных
Инструменты для построения аналитических систем и платформ обработки данных
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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По отраслям
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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GameDev
Инфраструктура для ваших игр: от мобильного гейминга до AAA-игр и технологий VR
E-commerce
Инфраструктура для маркетплейсов и интернет-магазинов
EdTech
Инфраструктура для образовательных проектов
Медиа
Сервисы для онлайн-изданий, прямых эфиров, радиовещаний и социальных сетей
FinTech
Инфраструктура для банков и финансовых организаций
Государство
Инфраструктура для государственных компаний любого типа и размера
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Администрирование
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Managed Services
Организация стабильной работы IT‑систем силами наших администраторов
DevOps as a Service
Создание комфортной среды разработки для ваших приложений
Базовое администрирование
Решение рутинных задач и круглосуточный мониторинг ваших сервисов
Переезд в Selectel
Free
Перенос ваших проектов и систем на инфраструктуру Selectel
Database Administrator
Анализ работы баз данных и оптимизация запросов
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Индивидуальные решения
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Мультиоблачная среда
Объединение сервисов Selectel с облаком AWS, Azure, GCP и Alibaba
Гибридное облако
Объединение локальной инфраструктуры с облачными продуктами Selectel или облаками партнеров
Инфраструктура для узла CDN/PoP
Организация узла связи в Москве или Петербурге с прямым подключением к точкам обмена трафиком
Защищенные анклавы
Конфиденциальные вычисления на базе технологии Intel® SGX
Дата-центр под ключ
Развертывание вашего дата-центра на готовой инфраструктуре Tier III
Серверы под заказ
Поиск, закупка, доставка и сборка сервера по индивидуальному запросу
Сервер для SAP® HANA
Масштабируемый сервер для SAP® HANA по цене в несколько раз ниже аналогичных решений
Selectel
Selectel
О компании
Карьера
Инвесторам
Юристам
Прессе
Выделенные серверы
Аренда физического сервера с готовностью от 120 секунд
Облачные серверы
Виртуальные машины с моментальным масштабированием и соответствием 152‑ФЗ
Публичное облако на базе VMware
до -25%
Облако для любых задач от ведущего партнера VMware в России
Кластеры Kubernetes
Полностью готовый к работе кластер Kubernetes для управления контейнерами
Облачные базы данных
-30%
Готовые к работе управляемые базы данных PostgreSQL, MySQL™, Redis и TimescaleDB
Объектное хранилище
Масштабируемое хранилище данных с гибким ценообразованием, поддержкой FTP и S3 API
Место для сервера
Размещение сервера в дата-центрах Москвы, Санкт-Петербурга и ЛО
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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О компании
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История компании
С 2008 года создаем лучшие облачные сервисы в России — 23 000+ клиентов с нами
Дата-центры
В Москве, Санкт‑Петербурге и Ленинградской области
Безопасность
Про защиту данных на всех уровнях
Сети
Об архитектуре и связности между продуктами
Техническая поддержка
В любое время подскажем, поможем и устраним неполадки
Контакты
Расположены в России, работаем по всему миру
Мнения
Улучшаем наши продукты и услуги вместе с вами
Реферальная программа
Выплачиваем 9% от суммы оказанных услуг привлеченному клиенту
Контакты
Санкт-Петербург
ул. Цветочная, д. 21, лит. А
8 800 555 06 75
Москва
ул. Берзарина, д. 36, стр. 3
+7 (495) 647-79-80
Снижаем цены на серверы в реальном времени
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Карьера
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Работа в Selectel
Станьте частью нашей команды — у нас здорово!
Большая стабильная компания с атмосферой стартапа
Можно влиять на процессы и принятие решений
Возможность создавать масштабные IT‑продукты
Люди важнее всего — развиваем, мотивируем, менторим, заботимся
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Вакансии
Ищем талантливых, прогрессивных и амбициозных
Стажировки
Ваш старт карьеры в IT
Вакансии (31)
Санкт-Петербург
Менеджер по оплате
Санкт-Петербург
Golang-разработчик
Санкт-Петербург
Специалист по организации обучения
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Инвесторам
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Инвестиции в Selectel
Selectel — быстрорастущий провайдер IT-инфраструктуры с 14-летней историей, 23 000 клиентами и командой из 700+ человек. Мы создаем лучшие облачные сервисы на базе 6 своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Финансовые результаты
Раскрытие информации
Кредитные рейтинги
ruA+
24.11.2022
Прогноз по рейтингу — стабильный.
А+(RU)
24.11.2022
Прогноз по рейтингу — стабильный.
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Юридический адрес
196006, г. Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 21, лит. А
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