Цены на услуги Selectel
Полный перечень услуг и тарифов Selectel. Некоторые позиции могут временно отсутствовать — доступность для заказа проверяйте на страницах продуктов или в панели управления.
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Выделенные серверы
Физические серверы с готовностью от 2 минут и бесплатной заменой комплектующих
|Процессор
|Память
|Диски
|Конфигурация
|Цена в месяц
|Broadcom BCM2711 1.5 GHz, 4 ядра
|4 ГБ LPDDR4
|64 ГБ MicroSD
|Raspberry Pi 4B
|12,00 €
|Intel Celeron 2 GHz, 2 ядра
|4 ГБ DDR4 non-ECC
|120 ГБ SSD SATA
|CL01-SSD
|17,00 €
|Intel Atom D510 1.66 GHz, 2 ядра
|2 ГБ DDR2
|500 ГБ HDD SATA
|DL-1
|50,00 €
|Intel Atom D525 1.8 GHz, 2 ядра
|2 ГБ DDR2
|500 ГБ HDD SATA
|DL-2
|51,00 €
|Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 ядра
|8 ГБ DDR3 ECC
|2 × 500 ГБ HDD SATA
|DL-9
|53,00 €
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|24 ГБ DDR3 ECC
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL25
|54,00 €
|Intel Core i3 2120 3.3 GHz, 2 ядра
|8 ГБ DDR3 non-ECC
|2 × 500 ГБ HDD SATA
|DL-5
|56,00 €
|Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR3 ECC
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL-8
|56,10 €
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|24 ГБ DDR3 ECC
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|CL16R
|65,00 €
|Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 2000 ГБ HDD SATA
|CL10R
|67,00 €
|Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 4000 ГБ HDD SATA
|CL10
|68,00 €
|Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL10-SSD
|68,00 €
|Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|CL10R-SSD
|68,00 €
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|12 ГБ DDR3
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|CL15
|68,00 €
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|24 ГБ DDR3
|4 × 500 ГБ HDD SATA
|CL15R
|68,00 €
|Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 2000 ГБ HDD SATA
|CL21
|68,00 €
|AMD Ryzen 5 3400G 3.7 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|AR21-SSD
|70,00 €
|Intel Core i3-12100 3.3 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR4 non-ECC
|500 ГБ SSD NVMe M.2
|CL13-NVMe
|70,00 €
|Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL21-SSD
|70,00 €
|Intel Core i3-12100 3.3 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL23-SSD
|70,00 €
|Intel Xeon E3-1220 3.1 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR3 ECC
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL26
|70,00 €
|Intel Core2Quad Q8300 2.5 GHz, 4 ядра
|6 ГБ DDR3
|2 × 500 ГБ HDD SATA
|DL-7
|71,00 €
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|24 ГБ DDR3 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL25-SSD
|72,00 €
|Intel Xeon E3-1270 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR3 ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|DL-10
|73,00 €
|Intel Atom Avoton C2758 2.4 GHz, 8 ядер
|8 ГБ DDR3
|2 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL-4
|74,00 €
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|24 ГБ DDR3
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL16R-SSD
|75,00 €
|Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL25-SSD
|78,00 €
|Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 2000 ГБ HDD SATA
|CL21R
|79,10 €
|Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL21R-SSD
|84,00 €
|AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|AR20-SSD
|85,00 €
|Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 4000 ГБ HDD SATA
|CL20
|91,00 €
|Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL20-SSD
|91,00 €
|2 × Intel Xeon 5130 2 GHz, 4 ядра
|8 ГБ DDR2
|4 × 160 ГБ HDD SATA
|DL-11
|91,00 €
|Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL22-SSD
|92,00 €
|Intel Core i3-12100 3.3 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
|CL24-NVMe
|92,00 €
|Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL31-SSD
|96,00 €
|Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 ядра
|8 ГБ DDR3 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|DL27-SSD
|100,00 €
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|AEL20-SSD
|102,00 €
|Intel Atom Avoton C2758 2.4 GHz, 8 ядер
|16 ГБ DDR3
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|DL-3
|105,00 €
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|EL10-SSD
|105,00 €
|Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL25-NVMe
|107,00 €
|Intel Xeon E3-1245v6 3.7 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|AEL14-SSD
|109,00 €
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|AEL21-SSD
|109,00 €
|Intel Core i5-12600 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL23-NVMe
|112,00 €
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|AEL30-SSD
|112,00 €
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 2000 ГБ HDD SATA
|EL10
|112,00 €
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR4 ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|AEL10-SSD
|114,00 €
|Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
|CL22-NVMe
|122,00 €
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 8000 ГБ HDD SATA
|AEL20
|127,00 €
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 800 ГБ SSD SATA
|AEL22-SSD
|127,00 €
|Intel Xeon E3-1270 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR3 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|DL28-SSD
|127,00 €
|Intel Xeon E5-1650v3 3.5 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|DL29-SSD
|127,00 €
|Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL22R-SSD
|129,00 €
|AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz, 8 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
|AR31-NVMe
|131,00 €
|Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 4000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL26-NVMe
|134,00 €
|2 × Intel Xeon E5-2603 1.8 GHz, 8 ядер
|16 ГБ DDR3 ECC
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL-16
|134,00 €
|2 × Intel Xeon E5-2620 2 GHz, 12 ядер
|32 ГБ DDR3 ECC Reg
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL-17
|135,00 €
|Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL25G-NVMe
|139,00 €
|Intel Xeon E5-1650v3 3.5 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 4000 ГБ HDD SATA
|BL09
|139,00 €
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|16 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|EL09-SSD
|139,00 €
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|EL20-SSD
|139,00 €
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 10000 ГБ HDD SATA
|AEL21
|144,10 €
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 800 ГБ SSD SATA
|AEL28-SSD
|144,10 €
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|EL30
|144,10 €
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|EL30-SSD
|149,00 €
|Intel Core i5-12600 3.3 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL33-NVMe
|152,00 €
|Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 10 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|DL23
|153,00 €
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|EL11-SSD
|153,00 €
|AMD Ryzen 5 5600G 3.9 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR32-NVMe
|158,00 €
|Apple M1 2.99 GHz, 8 ядер
|16 ГБ DDR4
|256 ГБ SSD NVMe
|MAC-M1
|158,00 €
|Intel E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR4 ECC
|14000 ГБ HDD SATA
|PBL58G-HDD
|160,00 €
|Intel Core i5-14500 2.6 GHz, 14 ядер
|64 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL34-NVMe
|162,00 €
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|AEL31-SSD
|162,00 €
|2 × Intel Xeon E5-2630 2.3 GHz, 12 ядер
|64 ГБ DDR3 ECC Reg
|2 × 160 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|DL-18
|166,00 €
|Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL26G-NVMe
|167,00 €
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|EL11-SSD-10GE
|167,00 €
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 10000 ГБ HDD SATA
|EL12-HDD
|167,00 €
|Intel Core i9-9900K 3.6 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
|CL60-NVMe
|174,00 €
|Intel Core i5-14500 2.6 GHz, 14 ядер
|64 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL34-NVMe-SAN
|177,00 €
|Intel Xeon E5-1650v3 3.5 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|BL09-SSD
|179,00 €
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|AEL32-SSD
|180,00 €
|Intel Xeon E5-1650v4 3.6 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|BL10-SSD
|180,00 €
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|EL12-SSD
|181,10 €
|Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер
|16 ГБ DDR4 ECC
|960 ГБ SSD SATA
|PBL56G-SSD
|189,00 €
|Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC
|480 ГБ SSD SATA
|PBL31-SSD-10GE
|192,00 €
|Intel E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR4 ECC
|8000 ГБ HDD SATA
960 ГБ SSD SATA
480 ГБ SSD SATA
|PBL34-HDD
|197,00 €
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|EL12-NVMe
|198,00 €
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|EL21-SSD
|198,00 €
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 8000 ГБ HDD SATA
|AEL33-SSD
|199,00 €
|AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR32G-NVMe
|203,00 €
|Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL21G-SSD
|203,00 €
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|EL10-SSD (MSK-3)
|203,00 €
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|480 ГБ SSD SATA
|PBL55G-SSD
|204,00 €
|Intel Core i5-12600 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL23G-NVMe
|210,00 €
|Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL62-NVMe
|210,00 €
|AMD Ryzen 7 7700X 4.5 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR42-NVMe
|215,00 €
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4
|2 × 2000 ГБ HDD SATA
|EL10 (MSK-3)
|215,00 €
|Intel Xeon E5-1650v4 3.6 GHz, 6 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|BL20-SSD
|216,00 €
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|EL22-SSD
|216,00 €
|Intel Xeon E-2386G 3.5 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|EL42-NVMe
|220,00 €
|2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|DL-39
|223,00 €
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 3840 ГБ SSD SATA
|EL13-SSD
|237,00 €
|Intel Xeon E-2386G 3.5 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|EL43-NVMe
|237,00 €
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|EL49-NVMe-10GE
|237,00 €
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|Archive EL10-SSD
|242,00 €
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|PBL26-SSD
|243,00 €
|Intel Core i9-10900K 3.7 GHz, 10 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL61-NVMe
|247,00 €
|Intel Core i9-9900K 3.6 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
|CL60G-NVMe
|249,00 €
|Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер
|128 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL62R-NVMe
|249,00 €
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|EL30 (MSK-3)
|249,00 €
|Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL31G-SSD
|250,10 €
|Apple M2 Pro 3.5 GHz, 10 ядер
|32 ГБ DDR5
|1000 ГБ SSD NVMe
|MAC-M2
|250,10 €
|Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|BL11-SSD
|253,00 €
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4
|2 × 240 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|EL20-SSD (MSK-3)
|254,00 €
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|EL30-SSD (MSK-3)
|255,00 €
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|24 ГБ DDR3 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|CL17R
|260,00 €
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4
|2 × 240 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|Archive EL20-SSD
|267,00 €
|AMD Ryzen 9 7950X 4.5 GHz, 16 ядер
|128 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR44-NVMe
|268,00 €
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|EL50-SSD
|268,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|DL24
|271,00 €
|Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|EL45-NVMe
|275,10 €
|2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|PL20-SSD
|275,10 €
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|GL12-1-A2
|277,00 €
|Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA
|BL11-NVMe
|279,00 €
|Intel Core i9-12900K 3.2 GHz, 16 ядер
|64 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL70-NVMe
|290,00 €
|Intel Core i9-10900K 3.7 GHz, 10 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL61G-NVMe
|292,00 €
|Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL62G-NVMe
|292,00 €
|2 × Intel Xeon E5-2630v3 2.4 GHz, 16 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|DL-30
|296,00 €
|2 × Intel Xeon E5-2630v3 2.4 GHz, 16 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|DL-31
|296,00 €
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|EL50-SSD-10GE
|296,00 €
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|EL50-SSD-SAN
|296,00 €
|2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|PL10-SSD
|296,00 €
|Apple M4 Pro 4.5 GHz, 12 ядер
|48 ГБ DDR5
|2000 ГБ SSD NVMe
|MAC-M4
|302,00 €
|Apple M4 Pro 4.5 GHz, 12 ядер
|24 ГБ DDR5
|1000 ГБ SSD NVMe
|MAC-M4-2
|302,00 €
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|EL50-NVMe
|310,00 €
|Intel Xeon E5-1650v4 3.6 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|480 ГБ SSD SATA
960 ГБ SSD SATA
4 × 4000 ГБ HDD SATA
|PBL47-SSD-10GE
|310,00 €
|Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|BL11R-SSD
|311,00 €
|AMD EPYC 7351P 2.4 GHz, 16 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|AL10-SSD
|323,00 €
|Intel Core i9-13900K 3 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL80-NVMe
|324,00 €
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|128 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR43-NVMe
|326,00 €
|Intel Xeon E-2386G 3.5 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|EL44-NVMe
|328,00 €
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|16 ГБ DDR4 ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|GL10-1-T4
|333,00 €
|AMD EPYC 7443P 2.85 GHz, 24 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|DL-40
|334,00 €
|Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR5 ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|EL51-NVMe-10GE
|339,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|DL24-NVMe
|351,00 €
|Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 12 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PBL37-SSD-25GE
|356,10 €
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|GL14-1-T4
|358,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|96 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|PL11-SSD
|361,00 €
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR45-NVMe
|367,00 €
|Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR5 ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|EL51-NVMe-SAN
|367,00 €
|2 × Intel Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|1000 ГБ SSD NVMe M.2
480 ГБ SSD SATA
|PBL35-SSD
|373,00 €
|Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|BL19-NVMe
|374,00 €
|AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 16 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|PBL40-HDD
|376,00 €
|AMD EPYC 7402P 2.8 GHz, 24 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|DL-37
|380,00 €
|AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 32 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
|DL-38
|380,00 €
|Intel Xeon Gold 6254 3.1 GHz, 18 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|DL-41
|382,00 €
|Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|BL11-SSD (MSK-3)
|384,00 €
|AMD EPYC 9015 3.6 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|BL27-NVMe-10GE
|386,00 €
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR45-NVMe-SAN
|389,00 €
|Intel Xeon E3-1230v5 3.3 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR4 ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 18000 ГБ HDD SATA
|SL108
|390,00 €
|Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA
|BL21-NVMe
|396,00 €
|Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 480 ГБ SSD SATA
|BL22-NVMe
|396,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|32 ГБ DDR4
|2 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 6000 ГБ HDD SATA
|SL42
|398,00 €
|Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|EL46-NVMe
|402,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|192 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|PL21-SSD
|402,00 €
|Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL63G-NVMe
|408,00 €
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|48 ГБ DDR5 ECC
|1000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR45G-NVMe
|410,00 €
|Intel Core i9-13900K 3 GHz, 24 ядра
|64 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL80G-NVMe
|416,00 €
|AMD Ryzen 9 7950X 4.5 GHz, 16 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2
|BL18-NVMe
|416,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4214 2.2 GHz, 24 ядра
|96 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL12-NVMe
|416,00 €
|Intel Xeon E5-1650 3.5 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 18000 ГБ HDD SATA
|SL108R
|421,00 €
|AMD EPYC 7402P 2.8 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
2 × 8000 ГБ HDD SATA
|AL11-SSD
|422,00 €
|2 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 36 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|DL-35
|422,00 €
|Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 16 ядер
|96 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA
|PL24-NVMe
|422,00 €
|Intel W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|192 ГБ DDR4 ECC Reg
|4000 ГБ HDD SATA
2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PBL48-SSD
|430,00 €
|Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер
|128 ГБ DDR4
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|BL11R-SSD (MSK-3)
|457,00 €
|Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL31G-NVMe
|462,10 €
|2 × Intel Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра
|160 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 4000 ГБ HDD SATA
2 × 800 ГБ SSD SATA
|PBL57-SSD
|474,00 €
|Intel Core i9-14900KS 3.2 GHz, 24 ядра
|64 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL79G-NVMe
|480,00 €
|Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA
|BL21R-NVMe
|487,10 €
|AMD EPYC 7402P 2.8 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA
|AL12-NVMe
|489,00 €
|Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz, 12 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|PL14-NVMe-10GE
|495,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|32 ГБ DDR4
|1920 ГБ SSD SATA
7 × 4000 ГБ HDD SATA
|Chia-240
|498,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4214 2.2 GHz, 24 ядра
|192 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL22-NVMe
|507,00 €
|2 × AMD EPYC 7452 2.35 GHz, 64 ядра
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
|DL-36
|508,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|96 ГБ DDR4
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|PL11-SSD (MSK-3)
|520,00 €
|AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 16 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|AL43-NVMe
|524,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра
|96 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL13-NVMe
|524,00 €
|Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC Reg
|960 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PBL30-SSD
|526,00 €
|2 × Intel Xeon E5-2670v3 2.3 GHz, 24 ядра
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 800 ГБ SSD SATA
|DL-32
|527,00 €
|2 × Intel Xeon E5-2680v4 2.4 GHz, 28 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 800 ГБ SSD SATA
|PL30-SSD
|527,00 €
|2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|GL40
|554,00 €
|2 × Intel E5-2630v3 2.4 GHz, 16 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|480 ГБ SSD SATA
|PBL51G-SSD
|554,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|32 ГБ DDR4
|1920 ГБ SSD SATA
7 × 6000 ГБ HDD SATA
|Chia-360
|566,00 €
|Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|EL52-NVMe
|584,00 €
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|BL24-NVMe
|585,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 16000 ГБ HDD SATA
|SL96
|597,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|192 ГБ DDR4
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|PL21-SSD (MSK-3)
|605,00 €
|3.5 GHz, 1 ядро
|0 ГБ
|0 ГБ
|Mining BOX 1
|610,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра
|192 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL23-NVMe
|614,00 €
|Intel Xeon Gold 6336Y 2.4 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA
|PL44-NVMe
|616,00 €
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 ECC
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2
|BL25-NVMe
|624,10 €
|2 × Intel Xeon Gold 6240 2.6 GHz, 36 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
|DL-34
|629,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|384 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|PL22-SSD
|633,00 €
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 ECC
|1000 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|BL25-NVMe-E10GE
|643,10 €
|2 × Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|PBL37-NVMe
|648,00 €
|Intel Core i9-14900KS 3.2 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL81G-NVMe
|678,00 €
|Intel Xeon E5-2630 2.6 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR3
|2 × 240 ГБ SSD SATA
14 × 2000 ГБ HDD SATA
|SL10
|678,00 €
|Ampere Altra Max M128-30 3 GHz, 128 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|ARM01-NVMe
|692,00 €
|2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер
|384 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL33-NVMe-10GE
|692,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|PL65-NVMe-10GE
|696,00 €
|Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR5 ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 960 ГБ SSD SATA
|GL14-1-L4
|697,00 €
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|1000 ГБ SSD NVMe M.2
4 × 24000 ГБ HDD SATA
|EL50-HDD-10GE
|699,10 €
|Intel Xeon Gold 6354 3 GHz, 18 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|PL25-NVMe
|703,00 €
|2 × AMD EPYC 7401 2 GHz, 48 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|AL20-SSD
|705,01 €
|2 × Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра
|192 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL64-NVMe
|741,00 €
|Intel Core i9-14900KS 3.2 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL82G-NVMe
|747,00 €
|2 × Intel Gold 6244 (8x3.6 GHz HT) 3.6 GHz, 16 ядер
|384 ГБ DDR4 ECC Reg
|7680 ГБ SSD NVMe
3840 ГБ SSD NVMe
|PBL33-NVMe
|761,00 €
|2 × AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 32 ядра
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 18000 ГБ HDD SATA
|AL81-NVMe-10GE
|764,00 €
|AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 32 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|480 ГБ SSD SATA
3 × 20000 ГБ HDD SATA
|PBL35-HDD
|796,00 €
|2 × Ampere Altra Max M128-30 3 GHz, 256 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|ARM02-NVMe
|823,00 €
|Intel Xeon E5-2630 2.6 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR3
|2 × 480 ГБ SSD SATA
14 × 4000 ГБ HDD SATA
|SL20
|823,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|384 ГБ DDR4
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|PL22-SSD (MSK-3)
|859,00 €
|2 × AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 64 ядра
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|AL82-NVMe-10GE
|911,10 €
|2 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 36 ядер
|384 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|PL31-SSD
|920,00 €
|AMD EPYC 9135 3.65 GHz, 16 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2
|BL30-NVMe-10GE
|931,00 €
|2 × Intel Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|PBL52G-SSD
|936,10 €
|2 × AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 32 ядра
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 10000 ГБ HDD SATA
|AL63-NVMe
|940,00 €
|AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 24 ядра
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|AL26-NVMe-10GE
|976,00 €
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2
|AL69-NVMe-10GE
|976,00 €
|2 × Intel Xeon Gold 6354 3 GHz, 36 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 7680 ГБ SSD NVMe
|PL67-NVMe-10GE
|976,00 €
|2 × Intel Xeon Gold 6240 2.6 GHz, 36 ядер
|384 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL32-NVMe
|988,00 €
|Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|64 ГБ DDR 4
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA
|GL20-1-A5000
|996,00 €
|AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 24 ядра
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|AL26-NVMe-SAN
|1 003,00 €
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe
|GL15-2-A4000
|1 046,00 €
|2 × Intel Xeon 6517P 3.2 GHz, 32 ядра
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2
|Selectel PL70-NVMe-10GE
|1 056,00 €
|2 × Intel Xeon 6520P 2.4 GHz, 48 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2
|Selectel PL72-NVMe-10GE
|1 077,00 €
|2 × Intel Xeon Gold 6336Y 2.4 GHz, 48 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL84-NVMe
|1 104,00 €
|2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|GL80
|1 117,10 €
|2 × Intel Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|8 × 22000 ГБ HDD SATA
500 ГБ SSD NVMe M.2
|PBL28-HDD
|1 229,01 €
|2 × AMD EPYC 9474F 3.6 GHz, 96 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2
|AL73-NVMe-10GE
|1 259,00 €
|2 × Intel Xeon 6710E 2.4 GHz, 128 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|Selectel PL90-NVMe-10GE
|1 264,00 €
|2 × AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 64 ядра
|512 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 10000 ГБ HDD SATA
|AL83-NVMe-10GE
|1 266,00 €
|2 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 36 ядер
|384 ГБ DDR4
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|PL31-SSD (MSK-3)
|1 266,00 €
|2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер
|384 ГБ DDR4
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL33-NVMe
|1 334,00 €
|AMD EPYC 7443P 2.85 GHz, 24 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|480 ГБ SSD SATA
1920 ГБ SSD NVMe
10 × 24000 ГБ HDD SATA
|PBL59-NVMe-10GE
|1 341,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
6 × 16000 ГБ HDD SATA
|Chia-820
|1 357,00 €
|2 × Intel Xeon 6746E 2 GHz, 224 ядра
|384 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 7680 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2
|Selectel PL91-NVMe-10GE
|1 400,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|GL70-1-A100
|1 415,00 €
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR45G-NVMe-RTX6000
|1 489,00 €
|Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC
|2 × 7680 ГБ SSD SATA
|DELL-R360-01-SSD-25GE
|1 569,00 €
|AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 16 ядер
|24 ГБ DDR5
|1000 ГБ SSD NVMe
|PBL25-NVMe
|1 644,00 €
|2 × Intel Silver 4516Y 2.2 GHz, 48 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|DELL PL66-NVMe-25GE
|2 077,00 €
|AMD EPYC 9754 2.25 GHz, 128 ядер
|512 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|AL68-NVMe-10GE
|2 096,00 €
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер
|512 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA
|AL71-NVMe-10GE
|2 249,00 €
|2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|GL2-A100-NVLink-25GE
|2 547,00 €
|4 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 72 ядра
|768 ГБ DDR4 ECC Reg
|4 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL61R-SSD
|2 625,00 €
|2 × Intel Gold 6248R 3 GHz, 48 ядер
|512 ГБ DDR4 ECC Reg
|15360 ГБ SSD NVMe
|PBL60G-NVMe
|2 641,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|128 ГБ DDR4
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
|GL50-1-A100
|2 730,00 €
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR45G-NVMe-H100
|2 918,00 €
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|DELL-R7625-03-NVMe-25GE
|3 062,00 €
|2 × Intel Gold 6530 2.1 GHz, 64 ядра
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 7680 ГБ SSD NVMe
|DELL-R760-01-NVMe-25GE
|3 090,00 €
|2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|GL4-A100-NVLink-25GE
|3 537,00 €
|2 × AMD EPYC 9474F 3.6 GHz, 96 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|4 × 3840 ГБ SSD NVMe
|DELL-R7625-02-NVMe-25GE
|3 614,00 €
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR45G-NVMe-H200
|3 865,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz, 24 ядра
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|GL1-H100-25GE
|4 173,00 €
|2 × Intel Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA
|PBL42-NVMe-NVLink-25GE
|4 179,00 €
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|256 ГБ DDR4
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
|GL60-2-A100
|4 342,00 €
|2 × AMD EPYC 9754 2.25 GHz, 256 ядер
|512 ГБ DDR5 ECC Reg
|4 × 7680 ГБ SSD NVMe
|DELL-R7625-01-NVMe-25GE
|4 752,00 €
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2
|GL1-H200-25GE
|4 952,00 €
|2 × Intel Xeon 6746E 2 GHz, 224 ядра
|1024 ГБ DDR5 ECC Reg
|4 × 15360 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA
|DELL-R770-01-NVMe-25GE
|6 187,00 €
|2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер
|512 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|GL8-A100-NVLink-25GE
|7 074,00 €
|4 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 72 ядра
|3072 ГБ DDR4
|4 × 3840 ГБ SSD NVMe
|PL61XR-NVMe
|8 247,00 €
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер
|512 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|GL2-H100-NVLink-25GE
|11 416,00 €
|2 × Intel Xeon Platinum 8558 2.1 GHz, 96 ядер
|2048 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 7680 ГБ SSD NVMe
|GL8-H200-HGX-25GE
|77 409,00 €
|2 × Intel Xeon 6767P 2.4 GHz, 128 ядер
|2048 ГБ DDR5 ECC Reg
|1000 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 7680 ГБ SSD NVMe
|GL8-B300-HGX-25GE
|107 181,00 €
Допуслуги к выделенным серверам
|Наименование
|Цена
|Анонсирование PI префикса IP-адресов
|22 €/мес.
|Дополнительный блок IPv4: 11 шт (/28 подсеть)
|38 €/мес.
|Дополнительный блок IPv4: 123 шт. (/25 подсеть)
|358 €/мес.
|Дополнительный блок IPv4: 251 шт (/24 подсеть)
|724,1 €/мес.
|Дополнительный блок IPv4: 27 шт (/27 подсеть)
|83,01 €/мес.
|Дополнительный блок IPv4: 59 шт (/26 подсеть)
|174 €/мес.
|Дополнительный блок IPv6 (/64 подсеть)
|1 €/мес.
|Доступ к установке Astra Linux 1.8 Воронеж
|27 €/мес.
|Доступ к установке Astra Linux 1.8 Орёл
|22 €/мес.
|Подключение по протоколу BGP
|66 €/мес.
|Разовая оплата превышения лимита потребления трафика/полосы (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)
|336 €
|Сетевой базовый HDD-диск, 1 ГБ
|0,0001 €/час
|Сетевой быстрый SSD-диск, 1 ГБ
|0,0002 €/час
|Увеличение лимита потребления трафика/полосы (шаг 10 Мбит/ 3 ТБ)
|4,01 €/мес.
Облачные серверы
Виртуальные машины с оплатой по потреблению и готовностью меньше минуты
Регион
Пул
|Наименование
|Цена в час
|Цена в месяц
|IOPS Быстрого v2 SSD диска
|0,000002 €
|0,001 €
|IOPS Универсального v2 SSD диска
|0,000005 €
|0,004 €
|Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования»
|0,022151 €
|16,170 €
|Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием»
|0,041312 €
|30,158 €
|Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием»
|0,068735 €
|50,177 €
|Графическая карта (GPU) A100, 80 ГБ
|3,376953 €
|2 465,176 €
|Графическая карта (GPU) A100, 80 ГБ, прерываемая
|1,688502 €
|1 232,607 €
|Графическая карта (GPU) H200, 141 ГБ
|6,795830 €
|4 960,956 €
|Графическая карта (GPU) H200, 141 ГБ, прерываемая
|5,096873 €
|3 720,717 €
|Графическая карта (GPU) L4, 24 ГБ
|0,575223 €
|419,913 €
|Графическая карта (GPU) L4, 24 ГБ, прерываемая
|0,287620 €
|209,963 €
|Графическая карта (GPU) RTX 6000 Pro, 96 ГБ
|2,494348 €
|1 820,874 €
|Графическая карта (GPU) RTX 6000 Pro, 96 ГБ, прерываемая
|1,870761 €
|1 365,656 €
|Графическая карта (GPU), A100, 40 ГБ
|2,386586 €
|1 742,208 €
|Графическая карта (GPU), A100, прерываемая
|1,022809 €
|746,651 €
|Графическая карта (GPU), A30
|0,666516 €
|486,557 €
|Графическая карта (GPU), A30, прерываемая
|0,358494 €
|261,701 €
|Графическая карта (GPU), A5000, 24 ГБ
|0,697008 €
|508,816 €
|Графическая карта (GPU), A5000, прерываемая
|0,348504 €
|254,408 €
|Графическая карта (GPU), RTX 2080 TI, 11 ГБ
|0,223167 €
|162,912 €
|Графическая карта (GPU), RTX 2080 TI, прерываемая
|0,066950 €
|48,874 €
|Графическая карта (GPU), RTX 4090 24 ГБ, прерываемая
|0,435954 €
|318,246 €
|Графическая карта (GPU), RTX 4090, 24 ГБ
|0,871907 €
|636,492 €
|Графическая карта (GPU), RTX 4090, 48 ГБ
|1,282460 €
|936,196 €
|Графическая карта (GPU), RTX 4090, 48 ГБ, прерываемая
|0,641230 €
|468,098 €
|Графическая карта (GPU), RTX 6000 ADA, 48 ГБ
|1,395410 €
|1 018,650 €
|Графическая карта (GPU), RTX 6000 ADA, 48 ГБ, прерываемая
|0,697705 €
|509,325 €
|Графическая карта (GPU), Tesla T4, 16 ГБ
|0,498233 €
|363,710 €
|Графическая карта (GPU), Tesla T4, прерываемая
|0,149470 €
|109,113 €
|Загрузочный диск без сетевых задержек для RTX 4090 48 ГБ, 1 ГБ
|0,000199 €
|0,145 €
|Загрузочный диск без сетевых задержек для RTX 4090 48 ГБ, 1 ГБ, прерываемый
|0,000099 €
|0,073 €
|Локальный SSD NVMe диск для A100 80 ГБ, 1 ГБ
|0,000199 €
|0,145 €
|Локальный SSD NVMe диск для A100 80 ГБ, 1 ГБ, прерываемый
|0,000099 €
|0,073 €
|Локальный SSD NVMe диск для H200 141 ГБ, 1 ГБ
|0,000199 €
|0,145 €
|Локальный SSD NVMe диск для H200 141 ГБ, 1 ГБ, прерываемый
|0,000149 €
|0,109 €
|Локальный SSD NVMe диск для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 ГБ
|0,000199 €
|0,145 €
|Локальный SSD NVMe диск для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 ГБ, прерываемый
|0,000149 €
|0,109 €
|Локальный SSD NVMe диск, 1 ГБ
|0,000199 €
|0,145 €
|Локальный диск, 1 ГБ, прерываемый
|0,000078 €
|0,057 €
|Облачный роутер
|0,003168 €
|2,313 €
|Оперативная память (RAM) для A100 80 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ
|0,005086 €
|3,713 €
|Оперативная память (RAM) для A100 80 ГБ, прерываемая, 1 ГБ
|0,002543 €
|1,856 €
|Оперативная память (RAM) для H200 141 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ
|0,005086 €
|3,713 €
|Оперативная память (RAM) для H200 141 ГБ, прерываемая, 1 ГБ
|0,003815 €
|2,785 €
|Оперативная память (RAM) для L4 24 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ
|0,004235 €
|3,092 €
|Оперативная память (RAM) для L4 24 ГБ, прерываемая, 1 ГБ
|0,002117 €
|1,546 €
|Оперативная память (RAM) для RTX 4090 48 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ
|0,004235 €
|3,092 €
|Оперативная память (RAM) для RTX 4090 48 ГБ, прерываемая, 1 ГБ
|0,002117 €
|1,546 €
|Оперативная память (RAM) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ
|0,005086 €
|3,713 €
|Оперативная память (RAM) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, прерываемая, 1 ГБ
|0,003815 €
|2,785 €
|Оперативная память (RAM), 2 133-2 933 МГц, 1 ГБ
|0,004235 €
|3,092 €
|Оперативная память (RAM), 3 200 МГц, 1 ГБ
|0,005086 €
|3,713 €
|Оперативная память (RAM), прерываемая
|0,001062 €
|0,776 €
|Превышение лимита, 1 ГБ*
|0,0104 €
|Приватный DNS-резолвер сети
|0,003168 €
|2,313 €
|Процессорные ядра (vCPU) для A100 80 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC™ 9474F 4,0 Ггц
|0,007702 €
|5,622 €
|Процессорные ядра (vCPU) для A100 80 ГБ, 1 ядро AMD EPYC™ 9474F 4,0 Ггц
|0,015404 €
|11,245 €
|Процессорные ядра (vCPU) для H200 141 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC 9474F 3.6 Ггц
|0,011553 €
|8,434 €
|Процессорные ядра (vCPU) для H200 141 ГБ, 1 ядро AMD EPYC 9474F 3.6 Ггц
|0,015404 €
|11,245 €
|Процессорные ядра (vCPU) для L4 24 ГБ, 1 ядро Intel Gold 6240R 2,4 Ггц
|0,011646 €
|8,502 €
|Процессорные ядра (vCPU) для RTX 4090 48 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC 9554 3,1 Ггц
|0,005823 €
|4,251 €
|Процессорные ядра (vCPU) для RTX 4090 48 ГБ, 1 ядро AMD EPYC 9554 3,1 Ггц
|0,011646 €
|8,502 €
|Процессорные ядра (vCPU) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC 9554 3.1 Ггц
|0,011553 €
|8,434 €
|Процессорные ядра (vCPU) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 ядро AMD EPYC 9554 3.1 Ггц
|0,015404 €
|11,245 €
|Процессорные ядра (vCPU) для RTX L4 24 ГБ, 1 прерываемое ядро Intel Gold 6240R 2,4 Ггц
|0,005823 €
|4,251 €
|Процессорные ядра (vCPU), 1 прерываемое ядро Intel® Xeon® Gold 6240R
|0,002912 €
|2,125 €
|Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро 2.25 Ггц
|0,011646 €
|8,502 €
|Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6354
|0,015404 €
|11,245 €
|Прямой публичный IP
|0,003060 €
|2,234 €
|Публичная подсеть из 125 IP-адресов
|0,450448 €
|328,827 €
|Публичная подсеть из 13 IP-адресов
|0,046860 €
|34,208 €
|Публичная подсеть из 253 IP-адресов
|0,911690 €
|665,534 €
|Публичная подсеть из 29 IP-адресов
|0,104516 €
|76,296 €
|Публичная подсеть из 5 IP-адресов
|0,018033 €
|13,164 €
|Публичная подсеть из 61 IP-адресов
|0,219826 €
|160,473 €
|Публичный плавающий IP-адрес
|0,003060 €
|2,234 €
|Резервное копирование в облаке, 1 ГБ
|0,000071 €
|0,052 €
|Сетевой базовый HDD-диск, 1 ГБ
|0,000129 €
|0,094 €
|Сетевой базовый SSD-диск, 1 ГБ
|0,000160 €
|0,117 €
|Сетевой быстрый SSD-диск v2, 1 ГБ
|0,000383 €
|0,280 €
|Сетевой универсальный SSD-диск v2, 1 ГБ
|0,000166 €
|0,121 €
|Снапшот базового HDD диска, 1 ГБ
|0,000129 €
|0,094 €
|Снапшот базового SSD диска, 1 ГБ
|0,000160 €
|0,117 €
|Снапшот быстрого SSD диска, 1 ГБ
|0,000696 €
|0,508 €
|Снапшот универсального SSD диска, 1 ГБ
|0,000330 €
|0,241 €
|Файловое хранилище, базовое, 1 ГБ
|0,000048 €
|0,035 €
|Файловое хранилище, быстрое, 1 ГБ
|0,000314 €
|0,229 €
|Файловое хранилище, универсальное, 1 ГБ
|0,000188 €
|0,137 €
|Хранение пользовательских образов, 1 ГБ
|0,000129 €
|0,094 €
S3
Для хранения данных и бэкапов, аналитики и датасетов для ML
Класс хранилища
Регион
Пул
|Наименование
|Справочная стоимость с НДС
|Цена с НДС
|Запросы GET S3 API при ледяном хранении
|0,0000042 €/1 запрос
|0,04 €/10 000 запросов
|Запросы PUT/POST/COPY S3 API при ледяном хранении
|0,000035 €/1 запрос
|0,03 €/1 000 запросов
|Исходящий трафик при ледяном хранении
|0,000022 €/МБ
|0,02 €/ГБ
|Хранение данных ледяного класса
|0,000000014 €/МБ в час
|0,01 €/ГБ в мес.
S3 Vault
|Наименование
|Справочная стоимость с НДС
|Цена с НДС
|S3 Vault. Хранение данных
|0,0000019 ₽/МБ в час
|1,43 ₽/ГБ в мес.
|S3 Vault. Исходящий трафик
|0,0019 ₽/МБ
|1,96 ₽/ГБ
Облачные базы данных
Готовые к работе, масштабируемые и отказоустойчивые базы данных в облаке Selectel
Регион
Пул
|Наименование
|Цена в час
|Цена в месяц
|DBaaS RAM, HighFreq, ГБ
|0,0062 €
|4,49 €
|DBaaS RAM, ГБ
|0,0054 €
|3,96 €
|DBaaS vCPU, HighFreq, Ядра
|0,0228 €
|16,66 €
|DBaaS vCPU, Ядра
|0,0162 €
|11,85 €
|DBaaS Выделенный сервер Extra Large, шт
|2,9103 €
|2 124,53 €
|DBaaS Выделенный сервер Large, шт
|2,1500 €
|1 569,48 €
|DBaaS Выделенный сервер Medium, шт
|1,4496 €
|1 058,22 €
|DBaaS Выделенный сервер Mega, шт
|4,0385 €
|2 948,10 €
|DBaaS Выделенный сервер Small, шт
|0,9706 €
|708,51 €
|DBaaS Локальный диск, HighFreq, ГБ
|0,0005 €
|0,36 €
|DBaaS Локальный диск, ГБ
|0,0004 €
|0,26 €
|DBaaS Публичный IP-адрес
|0,0062 €
|4,55 €
|DBaaS Сетевой диск Ultra, ГБ
|0,0009 €
|0,65 €
Managed Kubernetes
Отказоустойчивые и автомасштабируемые кластеры Kubernetes с гарантией доступности в облаке Selectel
Регион
Пул
|Наименование
|Цена в час
|Цена в месяц
|Кластер Managed Kubernetes. Базовый — 1 мастер-нода
|0,09 €
|68,86 €
|Кластер Managed Kubernetes. Отказоустойчивый — 3 мастер-ноды
|0,27 €
|197,58 €
Container Registry
Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров
|Наименование
|Цена
|Хранилище, за 1 ГБ в месяц
|0,06 €
|Входящий трафик
|Бесплатно
|Исходящий трафик до инфраструктуры Selectel
|Бесплатно
|Исходящий трафик вне инфраструктуры Selectel, до 10 ГБ в месяц
|Бесплатно
|Исходящий трафик вне инфраструктуры Selectel, свыше 10 ГБ в месяц, за 1 ГБ
|0,00004 €
Облако на базе VMWare
Облачные продукты на базе VMware от Selectel
Тип VDC
|Наименование
|Цена в час
|Цена в месяц
|Процессорное ядро AMD HiFreq vCPU (4,1 ГГц в Москве)
|0,01220 €
|8,90 €
|Оперативная память (RAM), 1 ГБ
|0,00479 €
|3,50 €
|vSSD Pro — 1 ГБ
|0,00023 €
|0,17 €
|Fast vSSD — 25 000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ
|0,00038 €
|0,27 €
|Ultra vSSD — 40 000 IOPS, Platinum пул, 1 ГБ
|0,00051 €
|0,37 €
|Extreme vSSD — 1 ГБ
|0,00080 €
|0,58 €
|Edge-роутер NSX-T
|0,01054 €
|7,69 €
|Direct connected подсеть /24
|0,39523 €
|288,52 €
|Direct connected подсеть /25
|0,19762 €
|144,26 €
|Direct connected подсеть /26
|0,09881 €
|72,13 €
|Direct connected подсеть /27
|0,04931 €
|36,00 €
|Direct connected подсеть /28
|0,02835 €
|20,70 €
|Direct connected подсеть /29
|0,01418 €
|10,35 €
|Маршрутизируемый IP-адрес
|0,00276 €
|2,01 €
|Аварийное восстановление (DRaaS) виртуальной машины
|0,01507 €
|11,00 €
|Резервное копирование виртуальной машины
|0,03288 €
|24,00 €
|Место в репозитории (за 1 ГБ)
|0,00002 €
|0,02 €
|1С: Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер приложения
|0,00783 €
|5,72 €
Размещение оборудования
Размещение ваших серверов в дата-центрах Selectel уровня Tier III
|Наименование
|Цена в месяц
|1C: Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер приложения (x86-64)
|55 €/мес.
|1С: Предприятие 8 ПРОФ. Пользовательская лицензия (1 пользователь)
|9 €/мес.
|Аренда кабеля QSFP+ AOC, 40G, 5/15/25m
|22 €/мес.
|Аренда кабеля QSFP+ DAC, 40G, 5m
|6 €/мес.
|Аренда кабеля QSFP28 AOC, 100G, 5m/10m/15m
|22 €/мес.
|Аренда трансивера QSFP+ ER, 40G, 40km
|81 €/мес.
|Аренда трансивера QSFP+ LR, 40G , 20km
|22 €/мес.
|Аренда трансивера QSFP28 CWDM4, 100G, 2km
|22 €/мес.
|Аренда трансивера QSFP28 LR4, 100G, 20km
|40,1 €/мес.
|Аренда трансивера SFP ER/EX, 1G, 40km
|3 €/мес.
|Аренда трансивера SFP LR/LX, 1G, 20km
|3 €/мес.
|Аренда трансивера SFP SR/SX, 1G, 300m
|3 €/мес.
|Аренда трансивера SFP WDM (BiDi) 1310/1550nm, 1G, 20km
|3 €/мес.
|Аренда трансивера SFP+ ER, 10G, 1550nm, 40km
|16 €/мес.
|Аренда трансивера SFP+ LR, 10G, 20km
|3 €/мес.
|Аренда трансивера SFP+ SR, 10G, 300m
|3 €/мес.
|Аренда трансивера SFP+ WDM (BiDi) ZR, 10G, 1270/1330nm, 60km
|24 €/мес.
|Аренда трансивера SFP+ WDM (BiDi), 10G, 1270/1330nm, 20km
|3 €/мес.
|Аренда трансивера SFP+ ZR, 10G, 1550nm, 80km
|22 €/мес.
|Аренда трансивера SFP-T, 1G, 100m
|3 €/мес.
|Аренда трансивера SFP28 SR 25G, 300m
|4,01 €/мес.
|Аренда ячейки для временного хранения оборудования
|66 €/мес.
|Гарантированная полоса/трафик (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)
|4,01 €/мес.
|Дополнительная розетка питания
|11 €/мес.
|Дополнительные 100 Вт, выделяемые на электрическую розетку
|46 €/мес.
|Интернет-порт 1 Гбит/с
|6 €/мес.
|Локальный порт 1 Гбит/с
|6 €/мес.
|Локальный порт 25 Гбит/с
|41 €/мес.
|Локальный порт 40 Гбит/с
|78 €/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 1 Гбит/с (MC-LAG)
|11 €/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 10 Гбит/с (MC-LAG)
|44 €/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 25 Гбит/с (MC-LAG)
|82 €/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 40 Гбит/с (MC-LAG)
|158 €/мес.
|Оптический порт в интернет 40 Гбит/с
|78 €/мес.
|Оптический порт в интернет сеть 10 Гбит/с
|23 €/мес.
|Оптический порт в локальную сеть 10 Гбит/с
|23 €/мес.
|Предоставление доступа к Secret Net LSP (Linux)
|12 €/мес.
|Предоставление доступа к Secret Net Studio (Windows)
|12 €/мес.
|Предприятие 8 КОРП. Лицензия на сервер приложения(x86-64)
|110 €/мес.
|Предприятие 8 КОРП. Пользовательская лицензия (1 пользователь)
|13 €/мес.
|Размещение оборудования (1U) в аттестованном сегменте ЦОД
|131 €/мес.
|Размещение сервера 1U
|184 €/мес.
|Размещение сервера 1U (300 Вт, 1 розетка)
|88,01 €/мес.
|Размещение сервера 2U
|262 €/мес.
|Размещение сервера 3U
|417 €/мес.
|Размещение сервера 4U
|548 €/мес.
|Размещение сервера 4U (300 Вт, 1 розетка)
|220 €/мес.
|Разовое включение гарантированной полосы/трафика (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)
|17 €
|Резервированное подключение (MC-LAG) 1 Гбит/с
|11 €/мес.
|Резервированное подключение (MC-LAG) 10 Гбит/с
|43 €/мес.
Допуслуги к размещению оборудования
|Наименование
|Цена в месяц
|Аренда ячейки для временного хранения оборудования
|66 €/мес.
|Гарантированная полоса/трафик (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)
|4,01 €/мес.
|Дополнительная розетка питания
|11 €/мес.
|Дополнительные 100 Вт, выделяемые на электрическую розетку
|46 €/мес.
|Интернет-порт 1 Гбит/с
|6 €/мес.
|Локальный порт 1 Гбит/с
|6 €/мес.
|Локальный порт 40 Гбит/с
|78 €/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 1 Гбит/с (MC-LAG)
|11 €/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 10 Гбит/с (MC-LAG)
|44 €/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 40 Гбит/с (MC-LAG)
|158 €/мес.
|Оптический порт в интернет 40 Гбит/с
|78 €/мес.
|Оптический порт в интернет сеть 10 Гбит/с
|23 €/мес.
|Оптический порт в локальную сеть 10 Гбит/с
|23 €/мес.
|Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 100 Мбит/с (расширение полосы)
|128 €/мес.
|Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 1000 Мбит/с (расширение полосы)
|1 176 €/мес.
|Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 20 Мбит/с
|62 €/мес.
|Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 50 Мбит/с (расширение полосы)
|42 €/мес.
|Постоянное подключение IP-KVM
|32 €/мес.
|Разовое включение гарантированной полосы/трафика (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)
|17 €
|Разовое подключение IP-KVM (3 часа)
|13,4 €
|Резервированное подключение (MC-LAG) 10 Гбит/с
|43 €/мес.
|Резервированное подключение (MC-LAG) 40 Гбит/с
|154 €/мес.
Аренда стойки и допуслуги
Аренда стойки или ее части в дата-центрах Selectel уровня Tier III
|Наименование
|Цена в месяц
|1/2 Серверного шкафа, 20 RU до 2,5 кВА, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)
|2 330,00 €
|1/4 Cерверного шкафа, 9 RU до 1 кВА, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)
|1 200,00 €
|Дополнительный 1 кВА на стойку, Берзарина (Москва)
|290,00 €
|Дополнительный 1 кВА на стойку, Дубровка (ЛО)
|290,00 €
|Дополнительный 1 кВА на стойку, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)
|290,00 €
|Медная кроссировка по дата-центру (кабель 5 категории)
|5,18 €
|Оптическая кроссировка по дата-центру (дуплекс)
|Бесплатно
|Оптическая кроссировка по дата-центру (симплекс)
|Бесплатно
|Постоянное подключение IP-KVM
|30,00 €
|Серверный шкаф 47RU, до 5 кВА, Дубровка (ЛО)
|4 670,00 €
|Серверный шкаф 47RU, до 5 кВА, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)
|4 670,00 €
Проверка доступности
Анализ доступности портов, состояние баз данных и веб-сервисов из любой точки мира
|Наименование
|Цена в месяц
|Дополнительные проверки доступности
|1,00 €
|Первые 3 проверки
|Бесплатно
|Уведомление SMS
|0,07 €
Регистратор доменов
Зарегистрируйте домен в зонах .RU и .РФ или перенесите свой домен в Selectel
|Наименование
|Цена в год
|Продление домена
|Бесплатно
|Регистрация домена
|Бесплатно
|Трансфер домена
|Бесплатно
Сетевые услуги и оборудование
Сетевые сервисы от Selectel для объединения ваших проектов между собой в единую инфраструктуру
|Наименование
|Цена в месяц
|DirectConnect — логический порт 1 Гбит/с
|64,00 €
|DirectConnect — логический порт 10 Гбит/с
|144,00 €
|Алиас подсеть
|2,00 €
|Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, МCK-СПб, 1 Гбит/с
|434,81 €
|Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, МCK-СПб, 5 Гбит/с
|1 001,44 €
|Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, НСК-МСК/СПб, 1 Гбит/с
|2 305,09 €
|Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, НСК-МСК/СПб, 5 Гбит/с
|7 227,50 €
|Дополнительная гарантированная полоса 1 Гбит/с
|730,00 €
|Дополнительная гарантированная полоса 10 Гбит/с
|5 200,00 €
|Дополнительная гарантированная полоса 100 Мбит/с
|105,00 €
|Дополнительный блок IPv6 (/118 подсеть)
|0,20 €
|Дополнительный блок IPv6 (/125 подсеть)
|0,10 €
|Дополнительный блок IPv6 (/128 подсеть)
|0,10 €
|Дополнительный блок IPv6 (/61 подсеть)
|4,00 €
|Локальный порт 1 Гбит/с
|5,31 €
|Локальный порт 10 Гбит/с
|21,00 €
|Локальный порт с резервированием 2 x 1 Гбит/с (MC-LAG)
|10,00 €
|Локальный порт с резервированием 2 x 10 Гбит/с (MC-LAG)
|42,00 €
|Подключение по протоколу BGP
|66,00 €
|Подписка UTM для Fortinet FG-100E с технической поддержкой вендора, цена за год
|Бесплатно
|Резервированное подключение (MC-LAG) 1 Гбит/с
|10,00 €
|Резервированное подключение (MC-LAG) 10 Гбит/с
|41,00 €
|Управление межсетевым экраном (managed-решение)*
|Бесплатно
ВОЛС
Объединение серверов или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети
|Наименование
|Цена в месяц
|Аренда 1 ОВ ДЦ Selectel Берзарина 36 - ДЦ DataLine Коровинское ш. 41
|Бесплатно
|ВОЛС Аренда лямбды: Дата-центр Берзарина – Дата-центр Авиамоторная
|360,00 €
|ВОЛС Дата-центр «Миран» — Дата-центр «Радуга»
|92,00 €
|ВОЛС Дата-центр «Селектел» на ул. Берзарина - ММТС-9
|588,58 €
|ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — Дата-центр «Дубровка»
|1 050,00 €
|ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — Дата-центр «Дубровка» (резерв)
|1 050,00 €
|ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — Дата-центр «ИЦВА»
|648,00 €
|ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Большая Морская, д.18
|289,00 €
|ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Боровая, д.57
|157,00 €
|ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Боровая, д.57 (резерв)
|157,00 €
|ВОЛС ул. Большая Морская, д.18 — Дата-центр «Миран»
|157,00 €
|ВОЛС ул. Боровая, д.57 — ул. Большая Морская, д.18
|131,00 €
Защита от DDoS
Фильтрация DDoS-атак на уровне сетевых протоколов L3, L4 и L7
|Наименование
|Цена в месяц
|Curator — 1 дополнительный IP-адрес, тариф Business
|225,73 €
|Curator — 1 дополнительный IP-адрес, тариф Corporate
|352,70 €
|Curator — 1 дополнительный IP-адрес, тариф Professional
|98,76 €
|Curator — Advisory WAF, абонентская плата, ежемесячно
|1 072,21 €
|Curator — Elementary WAF, абонентская плата, ежемесячно
|423,24 €
|Curator — тариф Business, включает легитимный трафик 10 Мбит/с
|1 100,43 €
|Curator — тариф Corporate, включает легитимный трафик 10 Мбит/с
|2 257,29 €
|Curator — тариф Professional, включает легитимный трафик 10 Мбит/с
|324,49 €
|DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Enterprise
|2 821,62 €
|DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Medium
|677,19 €
|DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Normal
|282,16 €
|DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Premium
|1 128,65 €
|Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) — дополнительный IP-адрес
|1,98 €
|Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 10 Мбит/с
|33,00 €
|Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 100 Мбит/с
|231,00 €
|Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 20 Мбит/с
|59,00 €
|Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 50 Мбит/с
|124,00 €
Резервное копирование
Бэкапы дисков по расписанию с настройкой за пару кликов
|Наименование
|Цена в месяц
|Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Виртуальные машины
|10,00 €
|Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Место в репозитории (за 1 ГБ)
|0,03 €
|Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Рабочие станции
|6,49 €
|Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Физические серверы
|14,00 €
|Резервное копирование агентами. Лицензия Veeam Agent Server Edition
|23,00 €
|Резервное копирование агентами. Место в облачном репозитории (за 1 ГБ)
|0,03 €
Прочие цены
|Наименование
|Цена в месяц
|Direct Connect 1 Гб/сек физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|Direct Connect 10 Гб/сек физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|Direct Connect 100 Гбит/с физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|Direct Connect 25 Гбит/с физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|Direct Connect 2x1 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|Direct Connect 2x10 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|Direct Connect 2x100 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|Direct Connect 2x25 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|Direct Connect 2x40 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|Direct Connect 40 Гбит/с физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|DirectConnect — физический порт 2x1 Гбит/с (MC-LAG)
|9,00 €
|DirectConnect - физический порт 25 Гбит/с
|194,00 €
|DirectConnect - физический порт 2x100 Гбит/с (MC-LAG)
|1 550,00 €
|DirectConnect - физический порт 2x25 Гбит/с (MC-LAG)
|388,00 €
|DirectConnect - физический порт 2x40 Гбит/с (MC-LAG)
|1 030,00 €
|DirectConnect - физический порт 40 Гбит/с
|518,00 €
|DirectConnect — физический порт 10 Гбит/с
|18,00 €
|DirectConnect — физический порт 1 Гбит/с
|4,50 €
|DirectConnect — физический порт 100 Гбит/с
|778,00 €
|DirectConnect — физический порт 2x10 Гбит/с (MC-LAG)
|36,00 €
|Виртуальный рабочий стол, конфигурация 2 vCPU, 4 GB RAM, 200 GB SSD
|36,85 €
|Интернет-порт 1 Гбит/с
|5,31 €
|Интернет-порт 10 Гбит/с
|21,00 €
|Интернет-порт 2х1 Гбит/с (MC-LAG)
|10,00 €
|Интернет-порт 2х10 Гбит/с (MC-LAG)
|40,00 €
|Порт локальной сети 1 Гбит/с
|5,09 €
|Порт локальной сети 10 Гбит/с
|20,00 €
|Порты локальной сети 2x1 Гбит/с (MC-LAG)
|10,00 €
|Порты локальной сети 2x10 Гбит/с (MC-LAG)
|40,00 €
Средства защиты информации
|Наименование
|Цена в месяц
|Сертифицированный UserGate VE100 c подписками, до 2 ядер
|Бесплатно
|Сертифицированный UserGate VE1000 c подписками, до 8 ядер
|Бесплатно
|Сертифицированный UserGate VE2000 c подписками, до 12 ядер
|Бесплатно
|Сертифицированный UserGate VE250 c подписками, до 4 ядер
|Бесплатно
|Сертифицированный UserGate VE4000 c подписками, до 24 ядер
|Бесплатно
|Сертифицированный UserGate VE500 c подписками, до 6 ядер
|Бесплатно
|Сертифицированный UserGate VE6000 c подписками, до 32 ядер
|Бесплатно
Кибер Бэкап Облачный
Резервное копирование и восстановление данных с защитой от вирусов-шифровальщиков
Модель оплаты
|Наименование
|Цена в месяц
|Кибер Бэкап Облачный (Устройства) Хранение копий МСК, место в репозитории (за 1 ГБ)
|Бесплатно
|Кибер Бэкап Облачный (Устройства) Хранение копий СПб, место в репозитории (за 1 ГБ)
|Бесплатно
|Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для СУБД на базе PostgreSQL, шт
|Бесплатно
|Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для виртуальной машины, шт
|Бесплатно
|Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для рабочей станции, шт
|Бесплатно
|Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для физического сервера, шт
|Бесплатно
Удаленные рабочие столы
Виртуальные рабочие столы на базе технологии VMware Horizon®
Наличие GPU
|Наименование
|Цена в месяц
|Виртуальный рабочий стол, конфигурация 2 vCPU, 4 GB RAM, 200 GB SSD
|36,85 €
|Виртуальный рабочий стол, конфигурация 4 vCPU, 8 GB RAM, 200 GB SSD
|51,70 €
|Виртуальный рабочий стол, конфигурация 8 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB SSD
|81,40 €
Межсетевые экраны
Фильтрация трафика и защита данных от кибератак и утечек
|Наименование
|Цена в месяц
|Межсетевой экран Cisco ASA 5508-X
|153,0 €
|Межсетевой экран Cisco ASA 5512-X
|153,0 €
|Межсетевой экран Fortinet FG-100D
|178,0 €
|Межсетевой экран Fortinet FG-100D (custom)
|178,0 €
|Межсетевой экран Fortinet FG-100E
|178,0 €
|Межсетевой экран Fortinet FG-100E (custom)
|178,0 €
|Межсетевой экран Fortinet FG-1100E (custom)
|4 192,0 €
|Межсетевой экран Fortinet FG-500E (custom)
|1 474,0 €
|Межсетевой экран Fortinet FG-600E (custom)
|1 474,0 €
|Межсетевой экран Selectel
|119,1 €
|Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW1000
|381,0 €
|Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW100C(Q)
|298,0 €
|Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW2000
|1 025,0 €
|Сервис ГОСТ-VPN на базе ViPNet
|230,0 €
|Сертифицированный межсетевой экран UserGate C150
|381,1 €
|Сертифицированный межсетевой экран UserGate D200
|763,0 €
Мобильная ферма
Сервис для тестирования мобильных приложений на реальных устройствах
|Наименование
|Цена
|1 минута
|0,017 €
|1 час
|0,60 €
|1 месяц
|208 €
Аренда ПО
Серверы для работы с платформенными лицензиями и конфигурациями 1С
|Наименование
|Цена в месяц
|1С: Предприятие 8 КОРП. Лицензия на сервер приложения(x86-64)
|115,00 €
|1С: Предприятие 8 КОРП. Пользовательская лицензия (1 пользователь)
|15,00 €
|1С: Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер приложения (x86-64)
|57,00 €
|1С: Предприятие 8 ПРОФ. Пользовательская лицензия (1 пользователь)
|9,40 €
|Панель управления ISPmanager 6 Host
|11,00 €
|Панель управления ISPmanager 6 Lite
|4,00 €
|Панель управления ISPmanager 6 Pro
|7,63 €
Готовое облако 1С
Готовая к работе платформа 1С, развернутая в облаке Selectel
|Наименование
|Цена в час
|Цена в месяц
|Быстрый NVMe SSD-диск, 1 ГБ, Базы данных, HF
|0,00012 €
|0,09 €
|Быстрый NVMe SSD-диск, 1 ГБ, Базы данных, SL
|0,00011 €
|0,08 €
|Быстрый SSD-диск, 1 ГБ, Кластера, 1С HF
|0,00012 €
|0,09 €
|Быстрый SSD-диск, 1 ГБ, Кластера, 1С SL
|0,00011 €
|0,08 €
|Оперативная память (RAM), 2 133-2 933 МГц, 1 ГБ Базы данных, SL
|0,00302 €
|2,21 €
|Оперативная память (RAM), 2 133-2 933 МГц, 1 ГБ Кластер 1С, SL
|0,00302 €
|2,21 €
|Оперативная память (RAM), 3 200 МГц, 1 ГБ Базы данных, HF
|0,00364 €
|2,65 €
|Оперативная память (RAM), 3 200 МГц, 1 ГБ, Кластер 1С, HF
|0,00364 €
|2,65 €
|Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Базы данных, HF
|0,00929 €
|6,78 €
|Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Базы данных, SL
|0,00834 €
|6,09 €
|Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Кластера 1С, HF
|0,00929 €
|6,78 €
|Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Кластера 1С, SL
|0,00834 €
|6,09 €
|Резервное копирование, 1 ГБ
|0,00003 €
|0,02 €
Информационная безопасность
Сервисы для контроля уязвимостей и защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа
|Наименование
|Цена в месяц
|Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный
|4 €
|Анализ уязвимостей
|10 €
|Предоставление доступа к Secret Net LSP (Linux)
|12 €
|Предоставление доступа к Secret Net Studio (Windows)
|15 €
|Сервис ГОСТ-VPN на базе ViPNet
|230 €
|Средство доверенной загрузки Dallas Lock M2
|46 €
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
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