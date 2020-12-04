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Цены на услуги Selectel

Облачная платформа Selectel. Облачные серверы

Вычислительные ресурсы

Актуализация цен...
Наименование
Цена в час
Цена в месяц
Графическая карта(GPU), Tesla T4 - ru-9a
Цена в час
0,4460 €
Цена в месяц
325,6157 €
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-9a
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0873 €
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-7a
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0873 €
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-8a
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0873 €
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-1c
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0873 €
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-1a
Цена в час
0,0003 €
Цена в месяц
0,1881 €
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-1b
Цена в час
0,0003 €
Цена в месяц
0,1881 €
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-2b
Цена в час
0,0003 €
Цена в месяц
0,1881 €
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-3a
Цена в час
0,0003 €
Цена в месяц
0,1881 €
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-2a
Цена в час
0,0003 €
Цена в месяц
0,1881 €
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-2c
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0873 €
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-3b
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0873 €
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-1a
Цена в час
0,0026 €
Цена в месяц
1,8617 €
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-1b
Цена в час
0,0026 €
Цена в месяц
1,8617 €
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-2a
Цена в час
0,0026 €
Цена в месяц
1,8617 €
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-2b
Цена в час
0,0026 €
Цена в месяц
1,8617 €
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-3a
Цена в час
0,0026 €
Цена в месяц
1,8617 €
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-1c
Цена в час
0,0026 €
Цена в месяц
1,8617 €
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-7a
Цена в час
0,0026 €
Цена в месяц
1,8617 €
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-8a
Цена в час
0,0026 €
Цена в месяц
1,8617 €
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-9a
Цена в час
0,0026 €
Цена в месяц
1,8617 €
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-2c
Цена в час
0,0026 €
Цена в месяц
1,8617 €
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-3b
Цена в час
0,0026 €
Цена в месяц
1,8617 €
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® E5-2670v3 - ru-1a
Цена в час
0,0070 €
Цена в месяц
5,1197 €
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® E5-2670v3 - ru-2a
Цена в час
0,0070 €
Цена в месяц
5,1197 €
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® E5-2680v4 - ru-1b
Цена в час
0,0070 €
Цена в месяц
5,1197 €
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 5218 - ru-1c
Цена в час
0,0070 €
Цена в месяц
5,1197 €
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6140 - ru-2b
Цена в час
0,0070 €
Цена в месяц
5,1197 €
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6140 - ru-3a
Цена в час
0,0070 €
Цена в месяц
5,1197 €
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R - ru-7a
Цена в час
0,0070 €
Цена в месяц
5,1197 €
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R - ru-8a
Цена в час
0,0070 €
Цена в месяц
5,1197 €
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R - ru-9a
Цена в час
0,0070 €
Цена в месяц
5,1197 €
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R - ru-2c
Цена в час
0,0070 €
Цена в месяц
5,1197 €
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R - ru-3b
Цена в час
0,0070 €
Цена в месяц
5,1197 €

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Сетевые диски

Актуализация цен...
Наименование
Цена в час
Цена в месяц
Базовый диск, 1 ГБ - ru-1a
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0931 €
Базовый диск, 1 ГБ - ru-1b
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0931 €
Базовый диск, 1 ГБ - ru-2a
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0931 €
Базовый диск, 1 ГБ - ru-2b
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0931 €
Базовый диск, 1 ГБ - ru-3a
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0931 €
Базовый диск, 1 ГБ - ru-7a
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0568 €
Базовый диск, 1 ГБ - ru-8a
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0568 €
Базовый диск, 1 ГБ - ru-1c
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0568 €
Базовый диск, 1 ГБ - ru-9a
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0568 €
Базовый диск, 1 ГБ - ru-2c
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0568 €
Базовый диск, 1 ГБ - ru-3b
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0568 €
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-1a
Цена в час
0,0008 €
Цена в месяц
0,5585 €
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-1b
Цена в час
0,0008 €
Цена в месяц
0,5585 €
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-2a
Цена в час
0,0008 €
Цена в месяц
0,5585 €
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-2b
Цена в час
0,0008 €
Цена в месяц
0,5585 €
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-3a
Цена в час
0,0008 €
Цена в месяц
0,5585 €
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-7a
Цена в час
0,0004 €
Цена в месяц
0,3061 €
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-8a
Цена в час
0,0004 €
Цена в месяц
0,3061 €
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-1c
Цена в час
0,0004 €
Цена в месяц
0,3061 €
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-9a
Цена в час
0,0004 €
Цена в месяц
0,3061 €
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-2c
Цена в час
0,0004 €
Цена в месяц
0,3061 €
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-3b
Цена в час
0,0004 €
Цена в месяц
0,3061 €
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-1a
Цена в час
0,0005 €
Цена в месяц
0,3723 €
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-1b
Цена в час
0,0005 €
Цена в месяц
0,3723 €
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-2a
Цена в час
0,0005 €
Цена в месяц
0,3723 €
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-2b
Цена в час
0,0005 €
Цена в месяц
0,3723 €
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-3a
Цена в час
0,0005 €
Цена в месяц
0,3723 €
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-7a
Цена в час
0,0002 €
Цена в месяц
0,1449 €
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-8a
Цена в час
0,0002 €
Цена в месяц
0,1449 €
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-1c
Цена в час
0,0002 €
Цена в месяц
0,1449 €
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-9a
Цена в час
0,0002 €
Цена в месяц
0,1449 €
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-2c
Цена в час
0,0002 €
Цена в месяц
0,1449 €
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-3b
Цена в час
0,0002 €
Цена в месяц
0,1449 €

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Сетевые ресурсы

Актуализация цен...
Наименование
Цена в час
Цена в месяц
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования» - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0120 €
Цена в месяц
8,7610 €
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования» - Москва-1
Цена в час
0,0120 €
Цена в месяц
8,7610 €
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования» - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0120 €
Цена в месяц
8,7610 €
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования» - Москва-2
Цена в час
0,0120 €
Цена в месяц
8,7610 €
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования» - Новосибирск
Цена в час
0,0120 €
Цена в месяц
8,7610 €
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования» - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0120 €
Цена в месяц
8,7610 €
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием» - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0220 €
Цена в месяц
16,0618 €
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием» - Москва-1
Цена в час
0,0220 €
Цена в месяц
16,0618 €
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием» - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0220 €
Цена в месяц
16,0618 €
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием» - Москва-2
Цена в час
0,0220 €
Цена в месяц
16,0618 €
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием» - Новосибирск
Цена в час
0,0220 €
Цена в месяц
16,0618 €
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием» - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0220 €
Цена в месяц
16,0618 €
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием» - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0360 €
Цена в месяц
26,2829 €
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием» - Москва-1
Цена в час
0,0360 €
Цена в месяц
26,2829 €
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием» - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0360 €
Цена в месяц
26,2829 €
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием» - Москва-2
Цена в час
0,0360 €
Цена в месяц
26,2829 €
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием» - Новосибирск
Цена в час
0,0360 €
Цена в месяц
26,2829 €
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием» - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0360 €
Цена в месяц
26,2829 €
Плавающий IP-адрес - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0019 €
Цена в месяц
1,3963 €
Плавающий IP-адрес - Москва-1
Цена в час
0,0019 €
Цена в месяц
1,3963 €
Плавающий IP-адрес - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0019 €
Цена в месяц
1,3963 €
Плавающий IP-адрес - Москва-2
Цена в час
0,0019 €
Цена в месяц
1,3963 €
Плавающий IP-адрес - Новосибирск
Цена в час
0,0019 €
Цена в месяц
1,3963 €
Плавающий IP-адрес - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0019 €
Цена в месяц
1,3963 €
Превышение лимита, 1 ГБ* - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0065 €
Цена в месяц
4,7660 €
Превышение лимита, 1 ГБ* - Москва-1
Цена в час
0,0065 €
Цена в месяц
4,7660 €
Превышение лимита, 1 ГБ* - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0065 €
Цена в месяц
4,7660 €
Превышение лимита, 1 ГБ* - Москва-2
Цена в час
0,0065 €
Цена в месяц
4,7660 €
Превышение лимита, 1 ГБ* - Новосибирск
Цена в час
0,0065 €
Цена в месяц
4,7660 €
Превышение лимита, 1 ГБ* - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0065 €
Цена в месяц
4,7660 €
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,1343 €
Цена в месяц
98,0132 €
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Москва-1
Цена в час
0,1343 €
Цена в месяц
98,0132 €
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,1343 €
Цена в месяц
98,0132 €
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Москва-2
Цена в час
0,1343 €
Цена в месяц
98,0132 €
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Новосибирск
Цена в час
0,1343 €
Цена в месяц
98,0132 €
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,1343 €
Цена в месяц
98,0132 €
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0168 €
Цена в месяц
12,2288 €
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Москва-1
Цена в час
0,0168 €
Цена в месяц
12,2288 €
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0168 €
Цена в месяц
12,2288 €
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Москва-2
Цена в час
0,0168 €
Цена в месяц
12,2288 €
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Новосибирск
Цена в час
0,0168 €
Цена в месяц
12,2288 €
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0168 €
Цена в месяц
12,2288 €
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,2685 €
Цена в месяц
196,0265 €
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Москва-1
Цена в час
0,2685 €
Цена в месяц
196,0265 €
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,2685 €
Цена в месяц
196,0265 €
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Москва-2
Цена в час
0,2685 €
Цена в месяц
196,0265 €
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Новосибирск
Цена в час
0,2685 €
Цена в месяц
196,0265 €
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,2685 €
Цена в месяц
196,0265 €
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0335 €
Цена в месяц
24,4577 €
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Москва-1
Цена в час
0,0335 €
Цена в месяц
24,4577 €
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0335 €
Цена в месяц
24,4577 €
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Москва-2
Цена в час
0,0335 €
Цена в месяц
24,4577 €
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Новосибирск
Цена в час
0,0335 €
Цена в месяц
24,4577 €
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0335 €
Цена в месяц
24,4577 €
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0084 €
Цена в месяц
6,1144 €
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Москва-1
Цена в час
0,0084 €
Цена в месяц
6,1144 €
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0084 €
Цена в месяц
6,1144 €
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Москва-2
Цена в час
0,0084 €
Цена в месяц
6,1144 €
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Новосибирск
Цена в час
0,0084 €
Цена в месяц
6,1144 €
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0084 €
Цена в месяц
6,1144 €
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0671 €
Цена в месяц
49,0066 €
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Москва-1
Цена в час
0,0671 €
Цена в месяц
49,0066 €
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0671 €
Цена в месяц
49,0066 €
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Москва-2
Цена в час
0,0671 €
Цена в месяц
49,0066 €
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Новосибирск
Цена в час
0,0671 €
Цена в месяц
49,0066 €
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0671 €
Цена в месяц
49,0066 €
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Москва-1
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0931 €
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0931 €
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Москва-2
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0568 €
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Новосибирск
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0568 €
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0568 €
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц
0,0568 €

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Облако на базе VMware

Размещение в одном дата центре

Актуализация цен...
Ресурсы
Цена в час
Цена в месяц*
Процессорное ядро vCPU (2,6 ГГц в Москве, 2,3 ГГц в Санкт-Петербурге)
Цена в час
0,0100 €
Цена в месяц*
7,2862 €
Оперативная память (RAM), 1 ГБ
Цена в час
0,0055 €
Цена в месяц*
4,0221 €
vHDD — 150 IOPS, Silver пул, 1 ГБ
Цена в час
0,0001 €
Цена в месяц*
0,0571 €
Fast vHDD — 2000 IOPS, Silver пул, 1 ГБ
Цена в час
0,0002 €
Цена в месяц*
0,1278 €
vSSD — 5000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ
Цена в час
0,0005 €
Цена в месяц*
0,3566 €
Fast vSSD — 25000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ
Цена в час
0,0008 €
Цена в месяц*
0,6138 €

* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Размещение в двух дата-центрах (disaster recovery)

Актуализация цен...
Ресурсы
Цена в час
Цена в месяц*
Процессорное ядро vCPU (2,6 ГГц)
Цена в час
0,0200 €
Цена в месяц*
14,5797 €
Оперативная память (RAM), 1 ГБ
Цена в час
0,0111 €
Цена в месяц*
8,0741 €
Fast vSSD — 25000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ
Цена в час
0,0008 €
Цена в месяц*
0,6138 €
vSSD — 5000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ
Цена в час
0,0005 €
Цена в месяц*
0,3566 €

* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Облако на базе VMware. Дополнительные услуги

Актуализация цен...
Ресурсы
Цена в час
Цена в месяц*
Маршрутизируемый IP-адрес
Цена в час
0,0021 €
Цена в месяц*
1,5624 €
Изолированная сеть
Цена в час
0,0078 €
Цена в месяц*
5,7165 €
Direct connected подсеть /24
Цена в час
0,3305 €
Цена в месяц*
241,2914 €
Direct connected подсеть /25
Цена в час
0,1652 €
Цена в месяц*
120,6092 €
Direct connected подсеть /26
Цена в час
0,0826 €
Цена в месяц*
60,3046 €
Direct connected подсеть /27
Цена в час
0,0413 €
Цена в месяц*
30,1523 €
Direct connected подсеть /28
Цена в час
0,0206 €
Цена в месяц*
15,0396 €
Direct connected подсеть /29
Цена в час
0,0096 €
Цена в месяц*
6,9869 €
Edge-роутер Compact
Цена в час
0,0078 €
Цена в месяц*
5,7165 €
Edge-роутер Large
Цена в час
0,0176 €
Цена в месяц*
12,8275 €
Edge-роутер Quad Large
Цена в час
0,0371 €
Цена в месяц*
27,1152 €
Edge-роутер X-Large
Цена в час
0,0959 €
Цена в месяц*
69,9855 €
Windows Server (1 ядро)
Цена в час
0,0054 €
Цена в месяц*
3,9643 €

* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Резервное копирование

Актуализация цен...
Ресурсы
Цена в час
Цена в месяц*
Бэкапы одной виртуальной машины
Цена в час
0,0215 €
Цена в месяц*
15,7186 €
Место в репозитории (за 1 ГБ)
Цена в час
0,0000 €
Цена в месяц*
0,0147 €

* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Облачное хранилище

Хранение данных

Актуализация цен...
Наименование
Стандартное хранилище
Холодное хранилище
до 1 ТБ
Стандартное хранилище
0,0190 €/ГБ
Холодное хранилище
0,0086 €/ГБ
от 1 до 10 ТБ
Стандартное хранилище
0,0177 €/ГБ
Холодное хранилище
0,0086 €/ГБ
от 10 до 100 ТБ
Стандартное хранилище
0,0164 €/ГБ
Холодное хранилище
0,0086 €/ГБ
более 100 ТБ
Стандартное хранилище
0,0135 €/ГБ
Холодное хранилище
0,0086 €/ГБ

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Исходящий трафик*

Актуализация цен...
Наименование
Стандартное хранилище
Холодное хранилище
до 10 ТБ
Стандартное хранилище
0,0136 €/ГБ
Холодное хранилище
0,0148 €/ГБ
следующие 90 ТБ
Стандартное хранилище
0,0122 €/ГБ
Холодное хранилище
0,0148 €/ГБ
следующие 900 ТБ
Стандартное хранилище
0,0109 €/ГБ
Холодное хранилище
0,0148 €/ГБ
больше 1 ПБ
Стандартное хранилище
0,0095 €/ГБ
Холодное хранилище
0,0148 €/ГБ

* Исходящий трафик Облачного хранилища внутри сети Selectel не тарифицируется

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Запросы к API

Актуализация цен...
Наименование
Стандартное хранилище
Холодное хранилище
PUT/POST/COPY
Стандартное хранилище
0,0041 €/1000
Холодное хранилище
0,0076 €/1000
GET и другие
Стандартное хранилище
0,0033 €/10000
Холодное хранилище
0,0076 €/10000
DELETE
Стандартное хранилище
0,0000 €
Холодное хранилище
0,0000 €

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Выделенный сервер

Актуализация цен...
Процессор
Память
Диски
Цена в месяц
Broadcom BCM2711 1.5 ГГц, 4 ядра
Память
4 ГБ LPDDR4
Диски
64 ГБ MicroSD
Цена в месяц
7,0000 €
Intel Celeron 2 ГГц, 2 ядра
Память
4 ГБ DDR4
Диски
120 ГБ SSD
Цена в месяц
9,0000 €
Intel Celeron 2 ГГц, 2 ядра
Память
8 ГБ DDR3
Диски
500 ГБ HDD
Цена в месяц
21,0000 €
Intel Celeron 2 ГГц, 2 ядра
Память
8 ГБ DDR3
Диски
120 ГБ SSD
Цена в месяц
27,0000 €
Intel Core i7-3770 3.4 ГГц, 4 ядра
Память
16 ГБ DDR3
Диски
2 × 3000 ГБ HDD
Цена в месяц
35,0000 €
2 × Intel Xeon L5630 2.13 ГГц, 8 ядер
Память
24 ГБ DDR3
Диски
4 × 1000 ГБ HDD
Цена в месяц
38,0000 €
Intel Core 2 Duo E8400 3 ГГц, 2 ядра
Память
6 ГБ DDR2
Диски
2 × 500 ГБ HDD
Цена в месяц
43,0000 €
Intel Core i7-6700 3.4 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 × 4000 ГБ HDD
Цена в месяц
50,0000 €
Intel Xeon E3-1230 3.2 ГГц, 4 ядра
Память
8 ГБ DDR3
Диски
2 × 500 ГБ HDD
Цена в месяц
48,0000 €
AMD Ryzen 5 2400G 3.6 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 × 480 ГБ SSD
Цена в месяц
62,0000 €
Intel Core i3 2120 3.3 ГГц, 2 ядра
Память
8 ГБ DDR3
Диски
2 × 500 ГБ HDD
Цена в месяц
59,0000 €
AMD Ryzen 5 3400G 3.7 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 × 480 ГБ SSD
Цена в месяц
63,0000 €
Intel Xeon E3-1220 3.1 ГГц, 4 ядра
Память
16 ГБ DDR3
Диски
4 × 1000 ГБ HDD
Цена в месяц
49,0000 €
Intel Xeon E3-1230 3.2 ГГц, 4 ядра
Память
16 ГБ DDR3
Диски
4 × 1000 ГБ HDD
Цена в месяц
59,0000 €
2 × Intel Xeon 5504 2 ГГц, 8 ядер
Память
12 ГБ DDR3
Диски
3 × 1000 ГБ HDD
Цена в месяц
59,0000 €
Intel Core i7-8700 3.2 ГГц, 6 ядер
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 × 2000 ГБ HDD
Цена в месяц
69,0000 €
Intel Core i7-8700 3.2 ГГц, 6 ядер
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 × 480 ГБ SSD
Цена в месяц
69,0000 €
Intel Core i5-10600 3.3 ГГц, 6 ядер
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 × 480 ГБ SSD
Цена в месяц
59,0000 €
Intel Xeon E3-1270 3.4 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR3
Диски
2 × 240 ГБ SSD
Цена в месяц
68,0000 €
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 × 240 ГБ SSD
Цена в месяц
73,0000 €
Intel Core i7-8700 3.2 ГГц, 6 ядер
Память
64 ГБ DDR4