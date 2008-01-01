Материнская плата 2Э8СВ-EATX с процессором «Эльбрус-8СВ»

CPU 2 процессора Эльбрус-8СВ (1891ВМ12Я — 8 ядер, до 1500 МГц)

RAM 8 слотов DDR4-2400 ECC (DIMM 288-pin), до 512 ГБ, поддерживаются только модули DDR4 ECC Registered

SSD 15 портов SATA 3.0 для HDD- и SSD-накопителей

1 слот M.2 SATA (тип M, размер 2280-D5) для SSD, поддерживаются только накопители SATA AHCI

Внешние интерфейсы 2 порта сети Ethernet 1000Base-T с разъемами RJ45

2 порта периферии USB 2.0 с разъемами типа A

1 порт видео VGA с разъемом DE-15

1 кнопка UID_SW и индикатор UID_LED для идентификации

Слоты расширения 7 слотов PCI Express 2.0 формата x16 (4×8 + 1×4 + 2×1)

BMC 1 контроллер Aspeed AST2500

Совместимый модуль Анкад «АПМДЗ-И/Э» (КБДЖ.468243.173), устанавливается в слот M.2 с проприетарной разводкой