Материнская плата 2Э8СВ-EATX с процессором «Эльбрус-8СВ»

Протестируйте сервер на отечественном 8-ми ядерном процессоре архитектуры «Эльбрус» 5-го поколения с тактовой частотой до 1500 МГц.

Для каких задач подойдет

Разработка и адаптация ПО под Эльбрус

Тестируйте ПО под российскую архитектуру «Эльбрус». Поддерживаются ОС «Эльбрус» и ALT Linux, доступны минимальные средства разработки: компиляторы, библиотеки, Python, Git.

Запуск пилотов и точечное внедрение

Рабочий инструмент для команд, исследующих переход на российское железо. Запускайте пилотные проекты, оценивайте совместимость софта, проверяйте производительность и выявляйте инфраструктурные ограничения до масштабирования.

Соответствие повышенным требованиям к безопасности

Благодаря встроенной аппаратной защите, контролю вскрытия, поддержке смарт-карт и шифраторов, 2Э8СВ‑EATX может применяться в оборонных, промышленных и государственных системах.

Создание локальных серверов и систем хранения

До 15 SATA-портов и слот M.2 позволяют использовать плату как основу для локальных систем хранения и шлюзов.

Особенности платформы

Совместимость с отечественными операционными системами

Работает с ОС «Эльбрус» и ALT Linux, поддерживает портирование ПО под архитектуру e2k и работу через бинарный транслятор.

Поддержка BMC и удаленного доступа

Встроенный контроллер управления позволяет настроить удаленный доступ. Для начальной настройки потребуется ручная конфигурация через ОС.

Простой старт без дополнительного оборудования

Процессоры «Эльбрус» впаяны в плату, а загрузчик встроен — можно запускать систему сразу после сборки без внешнего BIOS или опциональных модулей.

Адаптация под защищенные среды

Реализованы аппаратные средства контроля вскрытия, поддержка смарт-карт и шифраторов — решение подходит для задач с повышенными требованиями к безопасности.

Основные характеристики

CPU 2 процессора Эльбрус-8СВ (1891ВМ12Я — 8 ядер, до 1500 МГц)
RAM 8 слотов DDR4-2400 ECC (DIMM 288-pin), до 512 ГБ, поддерживаются только модули DDR4 ECC Registered
SSD 15 портов SATA 3.0 для HDD- и SSD-накопителей
1 слот M.2 SATA (тип M, размер 2280-D5) для SSD, поддерживаются только накопители SATA AHCI
Внешние интерфейсы 2 порта сети Ethernet 1000Base-T с разъемами RJ45
2 порта периферии USB 2.0 с разъемами типа A
1 порт видео VGA с разъемом DE-15
1 кнопка UID_SW и индикатор UID_LED для идентификации
Слоты расширения 7 слотов PCI Express 2.0 формата x16 (4×8 + 1×4 + 2×1)
BMC 1 контроллер Aspeed AST2500
Совместимый модуль Анкад «АПМДЗ-И/Э» (КБДЖ.468243.173), устанавливается в слот M.2 с проприетарной разводкой
Внутренние интерфейсы 1 разъем для подключения TouchMemory к АПМДЗ
1 разъем для подключения шифратора к АПМДЗ
1 разъем для подключения USB к АПМДЗ

Как получить на тест

Заполнить заявку

Укажите свои контактные данные в форме внизу страницы, а в поле Комментарий напишите задачи, которые вы планируете решать во время теста.

Пообщаться с нами

Количество серверов для теста у нас ограничено, поэтому нам крайне важно отобрать заявки компаний, которым нужно здесь и сейчас решать прикладные задачи. Организуем встречу на 15 минут, чтобы уточнить потребности и обсудить детали теста.

Узнать про условия тестирования

Максимальный срок тестирования — 14 дней. Если перед вами уже кто-то взял сервер на тест, мы сообщим и поделимся, когда он снова станет доступен.

Протестируйте возможности материнской платы с процессором «Эльбрус-8СВ»

Оставьте заявку на бесплатное тестирование и расскажите, какие вычислительные задачи вы хотите решить. Мы свяжемся, чтобы рассказать об условиях пробного периода.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.