Материнская плата 2Э8СВ-EATX с процессором «Эльбрус-8СВ»

Для каких задач подойдет
Разработка и адаптация ПО под Эльбрус
Запуск пилотов и точечное внедрение
Соответствие повышенным требованиям к безопасности
Создание локальных серверов и систем хранения
Особенности платформы
Совместимость с отечественными операционными системами
Работает с ОС «Эльбрус» и ALT Linux, поддерживает портирование ПО под архитектуру e2k и работу через бинарный транслятор.
Поддержка BMC и удаленного доступа
Встроенный контроллер управления позволяет настроить удаленный доступ. Для начальной настройки потребуется ручная конфигурация через ОС.
Простой старт без дополнительного оборудования
Процессоры «Эльбрус» впаяны в плату, а загрузчик встроен — можно запускать систему сразу после сборки без внешнего BIOS или опциональных модулей.
Адаптация под защищенные среды
Реализованы аппаратные средства контроля вскрытия, поддержка смарт-карт и шифраторов — решение подходит для задач с повышенными требованиями к безопасности.
Основные характеристики
|CPU
|2 процессора Эльбрус-8СВ (1891ВМ12Я — 8 ядер, до 1500 МГц)
|RAM
|8 слотов DDR4-2400 ECC (DIMM 288-pin), до 512 ГБ, поддерживаются только модули DDR4 ECC Registered
|SSD
|15 портов SATA 3.0 для HDD- и SSD-накопителей
1 слот M.2 SATA (тип M, размер 2280-D5) для SSD, поддерживаются только накопители SATA AHCI
|Внешние интерфейсы
|2 порта сети Ethernet 1000Base-T с разъемами RJ45
2 порта периферии USB 2.0 с разъемами типа A
1 порт видео VGA с разъемом DE-15
1 кнопка UID_SW и индикатор UID_LED для идентификации
|Слоты расширения
|7 слотов PCI Express 2.0 формата x16 (4×8 + 1×4 + 2×1)
|BMC
|1 контроллер Aspeed AST2500
|Совместимый модуль
|Анкад «АПМДЗ-И/Э» (КБДЖ.468243.173), устанавливается в слот M.2 с проприетарной разводкой
|Внутренние интерфейсы
|1 разъем для подключения TouchMemory к АПМДЗ
1 разъем для подключения шифратора к АПМДЗ
1 разъем для подключения USB к АПМДЗ
Как получить на тест
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Укажите свои контактные данные в форме внизу страницы, а в поле Комментарий напишите задачи, которые вы планируете решать во время теста.
Пообщаться с нами
Количество серверов для теста у нас ограничено, поэтому нам крайне важно отобрать заявки компаний, которым нужно здесь и сейчас решать прикладные задачи. Организуем встречу на 15 минут, чтобы уточнить потребности и обсудить детали теста.
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Максимальный срок тестирования — 14 дней. Если перед вами уже кто-то взял сервер на тест, мы сообщим и поделимся, когда он снова станет доступен.
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