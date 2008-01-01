Видеокарта NVIDIA® H100 80 ГБ

Видеокарта на архитектуре Hopper, построенная по техпроцессу 5 нм. На базе графического процессора GH100, не поддерживает DirectX. Дата выпуска — 21 марта 2023 года.
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Базовые технические характеристики 

Архитектура Hopper
Ядра CUDA 14 592
Тензорные ядра 456
Память 80 ГБ
Пропускная способность памяти 2,04 ТБ/с
Форм-фактор PCIe 5,0 x16

Аренда сервера с этой или похожей видеокартой

Входит в стоимость

Входит в стоимость

  • Безлимитный трафик на скорости 1 Гбит/с или 300 ТБ трафика в месяц с возможностью расширения канала
  • Приватная сеть — до 25 Гбит/с
  • Публичный IPv4-адрес
  • KVM-консоль
  • Защита от DDoS-атак
  • Автоустановка ОС и загрузка своих ISO-образов
  • SLA — до 100%
  • Техподдержка 24/7
  • Сборка сервера
  • Замена комплектующих за 3 часа

Почему аренда выделенного сервера с GPU выгоднее покупки видеокарты

Сервер готов к работе от 2 минут

Вам не надо заказывать и долго ждать видеокарту. Выбирайте выделенный сервер с GPU среди моделей, которые уже собраны и готовы к запуску.

Много полезных фичей входят в стоимость

Вне зависимости от выбранного сервера, вы получите безлимитный интернет-трафик с полосой 1 Гбит/с, публичный IPv4-адрес, бесплатную защиту от DDoS и соответствие 152-ФЗ.

Простое управление

Несколько кликов в панели управления и сервер с GPU работает, еще несколько — и можно арендовать другой. А если что-то непонятно — техническая поддержка работает бесплатно 24/7.

Видеокарты под разные задачи

Арендуйте серверы с GPU NVIDIA® Tesla® T4, A2, А30, A100, V100, A2000, А4000 и А5000, а также GTX™ 1080, RTX™ 2080 Ti и RTX™ 4090.

Высокопроизводительное железо

Арендуйте серверы под ваши задачи с процессорами Intel® Xeon® Scalable и AMD EPYC™.

Решайте свои инфраструктурные задачи быстрее — арендуйте выделенный сервер с GPU в Selectel

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

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