Стажер в Сетевой отдел

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Работать с сетевым оборудованием
- Работать с системами мониторинга
- Выполнять задачи по эксплуатации сети под контролем сетевых инженеров
- Участвовать в регулярных встречах и процессах команды
Мы ожидаем
- Профильное среднее профессиональное образование или обучение на последнем курсе высшего учебного заведения
- Понимание моделей OSI и TCP/IP
- Понимание принципов коммутации и маршрутизации
- Знание назначения и базовых принципов работы сетевых протоколов (arp, dhcp, dns, протоколы маршрутизации)
- Опыт работы с cli сетевого оборудования или его эмуляторами
- Интерес к сетевым технологиям и жедание развиваться в этой сфере
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в Санкт-Петербурге в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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