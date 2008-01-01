Стажировки и практики

Стажер в Сетевой отдел

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Работать с сетевым оборудованием
  • Работать с системами мониторинга
  • Выполнять задачи по эксплуатации сети под контролем сетевых инженеров
  • Участвовать в регулярных встречах и процессах команды

Мы ожидаем

  • Профильное среднее профессиональное образование или обучение на последнем курсе высшего учебного заведения
  • Понимание моделей OSI и TCP/IP
  • Понимание принципов коммутации и маршрутизации
  • Знание назначения и базовых принципов работы сетевых протоколов (arp, dhcp, dns, протоколы маршрутизации)
  • Опыт работы с cli сетевого оборудования или его эмуляторами
  • Интерес к сетевым технологиям и жедание развиваться в этой сфере

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в Санкт-Петербурге в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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