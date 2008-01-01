Python-разработчик в команду Выделенных серверов

В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Мы ищем Python-разработчика для развития одного из наших ключевых продуктов — Выделенные серверы.
Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу. Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер. Вместе с командой вы будете работать над разработкой новых фичей, принимать участие в создании единой экосистемы пользовательского опыта.
Сейчас мы ищем Python-разработчика в продуктовую команду Blue, задача которой, создавать удобные и функциональные инструменты для внешних пользователей.
Почему в нашей команде круто:
- Вы будете принимать участие в разработке крупного Bare Metal продукта в России
- Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса
- Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим решениям
Наш стек: Python 3.10+ Flask Celery/RabbitMQ PostgreSQL, Redis SQLAlchemy Consul, Docker, Nomad, OpenApi GitLab
Основные задачи
- Разрабатывать и реализовывать новые фичи для клиентской панели управления
- Разрабатывать Rest API для взаимодействия между различными внутренними и внешними системами
- Участвовать в разработке архитектуры сервисов
- Писать понятный и поддерживаемый код этих самых сервисов, тестировать, писать тесты
- Проводить ревью кода коллег
Мы ожидаем
- Коммерческий опыт разработки на Python
- Опыт работы в Linux и командной строке
- Опыт работы с брокерами сообщений (RabbitMQ)
- Опыт работы с Git
- Опыт проведения code review
- Опыт работы с СУБД
- Опыт работы с CI/CD
- Уверенное знание технологий контейнеризации (Docker/Nomad/K8s)
Будет плюсом
- Опыт работы с SQLAlchemy
- Большой опыт работы с RabbitMQ и подобными брокерами
- Опыт работы с распределенными системами
- Участие в построении архитектур сложных систем
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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