Python-разработчик в команду Выделенных серверов

В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Мы ищем Python-разработчика для развития одного из наших ключевых продуктов — Выделенные серверы.

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу. Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер. Вместе с командой вы будете работать над разработкой новых фичей, принимать участие в создании единой экосистемы пользовательского опыта.

Сейчас мы ищем Python-разработчика в продуктовую команду Blue, задача которой, создавать удобные и функциональные инструменты для внешних пользователей.

Почему в нашей команде круто:

Вы будете принимать участие в разработке крупного Bare Metal продукта в России

Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса

Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим решениям

Наш стек: Python 3.10+ Flask Celery/RabbitMQ PostgreSQL, Redis SQLAlchemy Consul, Docker, Nomad, OpenApi GitLab