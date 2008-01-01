Backend-разработка

Python-разработчик в команду Выделенных серверов

В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Мы ищем Python-разработчика для развития одного из наших ключевых продуктов — Выделенные серверы.

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу. Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер. Вместе с командой вы будете работать над разработкой новых фичей, принимать участие в создании единой экосистемы пользовательского опыта.

Сейчас мы ищем Python-разработчика в продуктовую команду Blue, задача которой, создавать удобные и функциональные инструменты для внешних пользователей.

Почему в нашей команде круто:

  • Вы будете принимать участие в разработке крупного Bare Metal продукта в России
  • Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса
  • Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим решениям

Наш стек: Python 3.10+ Flask Celery/RabbitMQ PostgreSQL, Redis SQLAlchemy Consul, Docker, Nomad, OpenApi GitLab

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Мы ищем Python-разработчика для развития одного из наших ключевых продуктов — Выделенные серверы.

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу. Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер. Вместе с командой вы будете работать над разработкой новых фичей, принимать участие в создании единой экосистемы пользовательского опыта.

Сейчас мы ищем Python-разработчика в продуктовую команду Blue, задача которой, создавать удобные и функциональные инструменты для внешних пользователей.

Почему в нашей команде круто:

  • Вы будете принимать участие в разработке крупного Bare Metal продукта в России
  • Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса
  • Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим решениям

Наш стек: Python 3.10+ Flask Celery/RabbitMQ PostgreSQL, Redis SQLAlchemy Consul, Docker, Nomad, OpenApi GitLab

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

Основные задачи

  • Разрабатывать и реализовывать новые фичи для клиентской панели управления
  • Разрабатывать Rest API для взаимодействия между различными внутренними и внешними системами
  • Участвовать в разработке архитектуры сервисов
  • Писать понятный и поддерживаемый код этих самых сервисов, тестировать, писать тесты
  • Проводить ревью кода коллег

Мы ожидаем

  • Коммерческий опыт разработки на Python
  • Опыт работы в Linux и командной строке
  • Опыт работы с брокерами сообщений (RabbitMQ)
  • Опыт работы с Git
  • Опыт проведения code review
  • Опыт работы с СУБД
  • Опыт работы с CI/CD
  • Уверенное знание технологий контейнеризации (Docker/Nomad/K8s)

Будет плюсом

  • Опыт работы с SQLAlchemy
  • Большой опыт работы с RabbitMQ и подобными брокерами
  • Опыт работы с распределенными системами
  • Участие в построении архитектур сложных систем

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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