Стажер в отдел офисного администрирования (Москва)

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Наша команда в Selectel отвечает за техническую работоспособность офисной инфраструктуры и сервис – мы помогаем коллегам с проблемами и нестандартными ситуациями в работе с техникой или ПО. Технически сопровождаем внутренние и внешние мероприятия: снимаем и монтируем видео, проводим трансляции.
Москва
Гибкий
Основные задачи
- Помогать коллегам в любых вопросах офисного администрирования: для нас важно быть вежливыми, эмпатичными, уметь докапываться до корня проблемы, даже если коллега формулирует свой вопрос неправильно, объяснять сложные технические решения простым и понятным языком.
- Помогать и контролировать обработку запросов коллег в чатах и Jira.
- Сопровождать технически мероприятия, трансляции, вебинары компании.
- Поддерживать в рабочем состоянии системы видеоконференцсвязи в переговорных комнатах и конференц залах
- Обслуживать оргтехнику, подготавливать и помогать с офисным оборудованием сотрудников
Мы ожидаем
- Работали с Linux, MacOS, Microsoft Windows
- Знаете принципы работы: электронной почты, офисных программ на уровне продвинутого пользователя.
- Умеете самостоятельно установить любую стандартную программу и разобраться с настройками.
- Вы работали с оргтехникой
- Знаете как работать с камерой
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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