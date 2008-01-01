Стажер в отдел офисного администрирования (Москва)

Наша команда в Selectel отвечает за техническую работоспособность офисной инфраструктуры и сервис – мы помогаем коллегам с проблемами и нестандартными ситуациями в работе с техникой или ПО. Технически сопровождаем внутренние и внешние мероприятия: снимаем и монтируем видео, проводим трансляции.