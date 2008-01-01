Системное администрирование

Стажер в отдел офисного администрирования (Москва)

Наша команда в Selectel отвечает за техническую работоспособность офисной инфраструктуры и сервис – мы помогаем коллегам с проблемами и нестандартными ситуациями в работе с техникой или ПО. Технически сопровождаем внутренние и внешние мероприятия: снимаем и монтируем видео, проводим трансляции.
Москва
Гибкий
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Наша команда в Selectel отвечает за техническую работоспособность офисной инфраструктуры и сервис – мы помогаем коллегам с проблемами и нестандартными ситуациями в работе с техникой или ПО. Технически сопровождаем внутренние и внешние мероприятия: снимаем и монтируем видео, проводим трансляции.
Москва
Гибкий

Основные задачи

  • Помогать коллегам в любых вопросах офисного администрирования: для нас важно быть вежливыми, эмпатичными, уметь докапываться до корня проблемы, даже если коллега формулирует свой вопрос неправильно, объяснять сложные технические решения простым и понятным языком.
  • Помогать и контролировать обработку запросов коллег в чатах и Jira.
  • Сопровождать технически мероприятия, трансляции, вебинары компании.
  • Поддерживать в рабочем состоянии системы видеоконференцсвязи в переговорных комнатах и конференц залах
  • Обслуживать оргтехнику, подготавливать и помогать с офисным оборудованием сотрудников

Мы ожидаем

  • Работали с Linux, MacOS, Microsoft Windows
  • Знаете принципы работы: электронной почты, офисных программ на уровне продвинутого пользователя.
  • Умеете самостоятельно установить любую стандартную программу и разобраться с настройками.
  • Вы работали с оргтехникой
  • Знаете как работать с камерой

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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