SRE\DevOps-инженер (стажер)

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Кто мы: команда DevOps-инженеров, архитекторов и менеджеров проектов, занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены!
Санкт-Петербург
Сменный
Основные задачи
- Осуществлять миграцию проектов на базе LAMP-стека
- Поднимать тестовое окружение
- Решать инциденты на площадках клиентов
- Улучшать мониторинг площадок
- Повышать степень надежности сервисов
Мы ожидаем
- Знание linux на уровне LPIC-101
- Понимание основ DevOps и CI/CD
- Знание скриптовых языков (Python, Bash)
- Умение быстро разобраться и решить проблему
- Обладание критическим мышлением
- Умение адаптироваться к разным стилям общения и контекстам
Будет плюсом
- Опыт работы с git (не приходится гуглить, как создать ветку и запушить код, решить конфликт, осмысленные коммиты)
- Понимание принципов работы с облачными сервисами
- Docker (знать отличие от виртуализации, Dockerfile, docker compose, работа с вольюмами)
- Postgresql/Mysql (умение написать простой SQL-запрос, умение создать БД, добавить пользователю прав, pg_hba, снятие и загрузка дампов, CAP-теорема)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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