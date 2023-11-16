SRE\DevOps-инженер (стажер)

Кто мы: команда DevOps-инженеров, архитекторов и менеджеров проектов, занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены!