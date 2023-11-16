Стажировки и практики

SRE\DevOps-инженер (стажер)

Кто мы: команда DevOps-инженеров, архитекторов и менеджеров проектов, занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены!
Санкт-Петербург
Сменный
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Кто мы: команда DevOps-инженеров, архитекторов и менеджеров проектов, занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены!
Санкт-Петербург
Сменный

Основные задачи

  • Осуществлять миграцию проектов на базе LAMP-стека
  • Поднимать тестовое окружение
  • Решать инциденты на площадках клиентов
  • Улучшать мониторинг площадок
  • Повышать степень надежности сервисов

Мы ожидаем

  • Знание linux на уровне LPIC-101
  • Понимание основ DevOps и CI/CD
  • Знание скриптовых языков (Python, Bash)
  • Умение быстро разобраться и решить проблему
  • Обладание критическим мышлением
  • Умение адаптироваться к разным стилям общения и контекстам

Будет плюсом

  • Опыт работы с git (не приходится гуглить, как создать ветку и запушить код, решить конфликт, осмысленные коммиты)
  • Понимание принципов работы с облачными сервисами
  • Docker (знать отличие от виртуализации, Dockerfile, docker compose, работа с вольюмами)
  • Postgresql/Mysql (умение написать простой SQL-запрос, умение создать БД, добавить пользователю прав, pg_hba, снятие и загрузка дампов, CAP-теорема)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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