Backend-разработка

Ведущий/Старший разработчик инфраструктурных сетей облака

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, связывая их сетями.

Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.

Команда Сетевых функций облака – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги для управления сетями, виртуальными роутерами, балансировщиками нагрузки. Всё направление виртуализации сетевых функций от Open vSwitch и настройки сетевых карт до панели управления делаем сами. И сейчас мы ищем Senior backend разработчика для совместной разработки новых сетевых фич в нашу облачную платформу.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, связывая их сетями.

Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.

Команда Сетевых функций облака – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги для управления сетями, виртуальными роутерами, балансировщиками нагрузки. Всё направление виртуализации сетевых функций от Open vSwitch и настройки сетевых карт до панели управления делаем сами. И сейчас мы ищем Senior backend разработчика для совместной разработки новых сетевых фич в нашу облачную платформу.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

Основные задачи

  • Разрабатывать сетевые сервисы для нашего облака, такие как firewall as service, vpn as service, высокопроизводительные балансировщики и прочие
  • Обновлять сетевые компоненты openstack (octavia, neutron), править патчи, фиксить баги в upstream
  • Ревьювить код backend-разработчиков, писать юнит и функциональные тесты
  • Тесно взаимодействовать с ux дизайнером, front разработчиком, qa-инженерами для разработки качественного продукта
  • Проводить исследования, проектировать архитектуру новых компонентов, решать сложные нетривиальные задачи

Мы ожидаем

  • Опыт работы с OpenStack (другие облака) минимум на уровне пользователя, а лучше как разработчик/администратор
  • Знания сетевых технологий облаков: оверлейные сети, плавающие адреса, security groups, использование NAT, OpenFlow, Open vSwitch, OVSDB, балансировка трафика
  • Хорошее знание Python. Чаще всего вы будете сталкиваться с библиотеками Flask, httpio, SqlAlchemy, Netaddr, Сelery, Oslo, Taskflow и другими специфичными для OpenStack
  • Знание сетевых технологий, их возможностей и ограничений: понимать отличие VLAN от VXLAN, как работает маршрутизация трафика, что такое BGP, умение снять tcpdump и разобраться в нём
  • Опыт разработки продакшн приложений для управления сложными системами: ORM, базы данных PostgreSQL/MySQL, AMQP, проектирование API, микросервисные архитектуры, CI/CD принципы
  • Опыт работы с ОС семейства Linux, то есть для вас не должно быть проблемой: написать bash скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim, настроить IP адреса и сетевые интерфейсы
  • Опыт работы и понимание принципов CI/CD: у нас используется Jenkins и GitlabCI
  • Опыт работы с Docker и Kubernetes: мы активно используем эти технологии на всех этапах разработки и внедрения наших систем, так что с ними вы столкнетесь в первые же дни

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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