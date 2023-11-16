Системное администрирование

Системный администратор Linux в Дежурную службу

Мы в поисках Системного администратор в Дежурную службу Облака!

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных и другими объектами.

Дежурная служба работает над надежностью работы ядра Облака, отслеживая сообщения мониторинга и реагируя на сбои. Обрабатывает широчайший набор задач администрирования инфраструктуры, решая инциденты и помогая со сложными запросами технической поддержке.

Санкт-Петербург / Удаленно
Фиксированный
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Мы в поисках Системного администратор в Дежурную службу Облака!

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных и другими объектами.

Дежурная служба работает над надежностью работы ядра Облака, отслеживая сообщения мониторинга и реагируя на сбои. Обрабатывает широчайший набор задач администрирования инфраструктуры, решая инциденты и помогая со сложными запросами технической поддержке.

Санкт-Петербург / Удаленно
Фиксированный

Основные задачи

  • Отслеживать и работать с сообщениями мониторинга Облачной платформы, находить системные проблемы и формулировать их в задачи
  • Администрировать инфраструктуру платформы на базе Openstack
  • Работать с системами хранения данных на базе Ceph
  • Координировать и проводить плановые работы
  • Помогать в дебаге сложных задач от клиентов облака, содействуя коллегам и технической поддержке
  • Работать с документацией, автоматизировать внутренние рабочие процессы

Мы ожидаем

  • Опыт администрирования ОС семейства Linux, для вас не должно быть проблемой: написать bash-скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim
  • Опыт работы с каким-то из инструментов CI/CD: Ansible/Puppet/Chef, Gitlab CI/Jenkins
  • Опыт работы с системами мониторинга: Zabbix, Prometheus
  • Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием
  • Понимание принципов работы стека протоколов TCP/IP
  • Опыт работы с реляционными СУБД: MySQL, Postgresql
  • Опыт работы с инструментами командной разработки: git, github/gitlab, review
  • Для вас важно “докопаться” до сути, разобраться в проблеме, устранив ее первопричину

Будет плюсом

  • Опыт разработки на Go или Python
  • Опыт работы с инструментами виртуализации: KVM/Libvirt/QEMU
  • Знание OpenStack, его экосистемы и инфраструктуруыдля работы с ним
  • Опыт работу в сфере телекоммуникаций или ДЦ

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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