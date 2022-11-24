Младший специалист технической поддержки

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Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Помощь дежурной смене с обработкой поступающих заявок от клиентов через тикеты/почту/телефон
- Помощь с обработкой событий мониторинга, а также работа по информированию клиентов
Наши ожидания:
- Грамотная письменная и устная речь
- Знания работы сетей на уровне коммутации и маршрутизации
- Опыт работы с Linux через консоль
- Базовое понимание стека LAMP
- Опыт в настройке сети в разных семействах ОС
- Опыт работы на аналогичной позиции в шаред-хостинге/интернет-провайдере
- Опыт работы с физическими и/или виртуальными серверами
- Клиентоориентированный подход к решению входящих обращений
- Умение находить альтернативные решения за рамками стандартных шаблонов и инструкций
- Владение английским языком на уровне не ниже intermediate
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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