Техническая поддержка

Младший специалист технической поддержки

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Помощь дежурной смене с обработкой поступающих заявок от клиентов через тикеты/почту/телефон
  • Помощь с обработкой событий мониторинга, а также работа по информированию клиентов

Наши ожидания:

  • Грамотная письменная и устная речь
  • Знания работы сетей на уровне коммутации и маршрутизации
  • Опыт работы с Linux через консоль
  • Базовое понимание стека LAMP
  • Опыт в настройке сети в разных семействах ОС
  • Опыт работы на аналогичной позиции в шаред-хостинге/интернет-провайдере
  • Опыт работы с физическими и/или виртуальными серверами
  • Клиентоориентированный подход к решению входящих обращений
  • Умение находить альтернативные решения за рамками стандартных шаблонов и инструкций
  • Владение английским языком на уровне не ниже intermediate

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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