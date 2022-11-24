Системное администрирование

DevOps инженер

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Заниматься построением High Availability систем и CI pipelines
  • Использовать инструменты Puppet, ArgoCD, Helm, для написания инфраструктурного кода и управления облаком
  • Помогать командам разработки проектировать новые сервисы
  • Работать с системами виртуализации и контейнеризации
  • Поддерживать работоспособность облака

Наши ожидания:

  • Хорошие навыки работы с Linux системами
  • Опыт работы построения High Availability систем
  • Опыт работы с Docker/K8S
  • Понимание идеологии CI/CD и современного жизненного цикла разработки программного обеспечения
  • Практические навыки работы с Infrastructure as Code в продакшене, желательно иметь опыт работы с Puppet

Будет плюсом:

  • Опыт работы с виртуализацией на базе libvirt/QEMU/KVM
  • Опыт работы с Kubernetes, ArgoCD
  • Поддержка HA MySQL Galera Cluster, Redis, RabbitMQ, Memcached, Nginx, HAProxy
  • Знакомство с современными сетевыми технологиями: оверлейные сети, виртуализация сетевых функций, программная балансировка нагрузки разных уровней
  • Знакомство с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним: Gerrit, DevStack и др.
  • Навыки программирования на Python/Go для написания патчей и поиска проблем
  • Участие в Open Source проектах

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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