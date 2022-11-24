DevOps инженер

Подписаться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Заниматься построением High Availability систем и CI pipelines
- Использовать инструменты Puppet, ArgoCD, Helm, для написания инфраструктурного кода и управления облаком
- Помогать командам разработки проектировать новые сервисы
- Работать с системами виртуализации и контейнеризации
- Поддерживать работоспособность облака
Наши ожидания:
- Хорошие навыки работы с Linux системами
- Опыт работы построения High Availability систем
- Опыт работы с Docker/K8S
- Понимание идеологии CI/CD и современного жизненного цикла разработки программного обеспечения
- Практические навыки работы с Infrastructure as Code в продакшене, желательно иметь опыт работы с Puppet
Будет плюсом:
- Опыт работы с виртуализацией на базе libvirt/QEMU/KVM
- Опыт работы с Kubernetes, ArgoCD
- Поддержка HA MySQL Galera Cluster, Redis, RabbitMQ, Memcached, Nginx, HAProxy
- Знакомство с современными сетевыми технологиями: оверлейные сети, виртуализация сетевых функций, программная балансировка нагрузки разных уровней
- Знакомство с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним: Gerrit, DevStack и др.
- Навыки программирования на Python/Go для написания патчей и поиска проблем
- Участие в Open Source проектах
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Системное администрированиеСмотреть все
DevOps/SRE Инженер
Санкт-Петербург / УдаленноСистемное администрирование
Системный администратор
Санкт-Петербург