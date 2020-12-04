Product Analyst

Совместно с командой BI-разработки Отдел проектирования аналитических решений создает аналитические инструменты для различных департаментов компании: проводит предварительный анализ данных, подготавливает ТЗ для создания аналитических приложений и сопровождает их разработку. Например, это может быть дэшборд с ключевыми показателями продукта для Продуктовой команды или приложение для выявления быстрорастущих клиентов для Департамента по работе с ключевыми клиентами. Также мы создаем человеколюбивую базу знаний для развития аналитической культуры в компании.

Сейчас в команде работает 3 человека и мы приглашаем к нам коллегу, который займется направлением продуктовой аналитики.