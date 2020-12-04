Product Analyst

Совместно с командой BI-разработки Отдел проектирования аналитических решений создает аналитические инструменты для различных департаментов компании: проводит предварительный анализ данных, подготавливает ТЗ для создания аналитических приложений и сопровождает их разработку. Например, это может быть дэшборд с ключевыми показателями продукта для Продуктовой команды или приложение для выявления быстрорастущих клиентов для Департамента по работе с ключевыми клиентами. Также мы создаем человеколюбивую базу знаний для развития аналитической культуры в компании.
Сейчас в команде работает 3 человека и мы приглашаем к нам коллегу, который займется направлением продуктовой аналитики.
Почему у нас здорово работать
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Мы готовы использовать разные инструменты и поддерживать инициативу в команде. Вы сможете влиять на процессы и улучшать их
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У вас будет возможность погрузиться в разные предметные области и поработать с разными заказчиками
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Все члены команды вдохновлены своим делом
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Мы полностью отвечаем за результаты своей работы, стараясь выполнять задачи четко, быстро и качественно, и ценим это умение в наших кандидатах
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Возможна частично удаленная работа после испытательного срока
Основные задачи
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Анализ информации о продуктах Selectel
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Разработка и проверка гипотез о продуктовой линейке компании
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Разработка системы метрик под специфику продукта
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Проработка концепции аналитических инструментов, написание ТЗ
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Сопровождение процесса разработки аналитических инструментов в Qlik Sense
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Ревью готовых инструментов на соответствие ТЗ и корректность отображаемых показателей
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Регулярная коммуникация с продуктовыми командами
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Самостоятельные и командные исследования с использованием полученных инструментов
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Популяризация аналитики в компании, обучение коллег, наполнение базы знаний
Инструменты, которые мы используем
- Qlik Sense для создания аналитических приложений и дашбордов
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JIRA для постановки и трекинга задач
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Confluence для создания базы знаний
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Miro для создания визуализации к описаниям
Эта вакансия подойдет вам, если вы
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Уже работали на аналогичной должности
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Готовы разобраться в новых и незнакомых областях: от эффективности новой продуктовой маркетинговой кампании до окупаемости комплектующих сервера (будет плюсом, если знаете специфику IaaS, PaaS продуктов, если нет — не страшно, коллеги помогут погрузиться в специфику)
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Можете одновременно вести несколько разных проектов
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Готовы много общаться с коллегами и решать кросс-командные задачи (например, участвовать в обсуждениях реализации биллинга для новых услуг совместно с нашими разработчиками внутренних систем и продуктовыми командами)
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Умеете делать простые и понятные ТЗ, иллюстрированные описания (схемами и диаграммами)
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Эффективно управляете временем, пользовались трекерами задач (например, досками в JIRA)
Будет плюсом, если вы
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Разрабатывали систему метрик для продукта “с нуля”
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Работали с BI-инструментами в качестве пользователя (еще лучше, если знаете как оно устроено внутри)
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Умеете делать SQL-запросы
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен удаленный формат работы
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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