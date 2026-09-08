Вход / Регистрация
Backend-разработка

Fullstack-разработчик

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Покрывать код тестами и участвовать в code review коллег
  • Вести техническую документацию: API-справки, схемы взаимодействия, инструкции по подключению новых провайдеров
  • Декомпозировать и оценивать задачи, участвовать в планировании
  • Разбирать баги и инциденты в своей зоне ответственности
  • Разрабатывать и поддерживать backend продукта ИИ-роутер на Convex + TypeScript
  • Интегрировать новые LLM-провайдеры: унифицировать форматы запросов/ответов, поддерживать streaming, обрабатывать ошибки и лимиты
  • Реализовывать маршрутизацию запросов между провайдерами: fallback, балансировку, обработку деградации
  • Учитывать потребление: подсчёт токенов, квоты, лимиты, данные для биллинга
  • Проектировать и развивать публичное API шлюза, поддерживать обратную совместимость
  • Управлять ключами и доступами клиентов
  • Настраивать логирование и метрики запросов, использовать инструменты для разбора инцидентов
  • Создавать интерфейсы аналитики: потребление токенов, расходы, статистику запросов
  • Собирать экраны на базе внутреннего дизайн-бука
  • Работать с real-time обновлением данных
Мы ожидаем
  • Опыт разработки backend на TypeScript
  • Опыт работы с асинхронным JavaScript: event loop, promise chains, обработка ошибок в async-коде, отмена операций
  • Умение работать с Git, code review, CI/CD
  • Опыт разработки серверной части на Node.js
  • Опыт проектирования REST API: версионирование, коды ответов, обратная совместимость, валидация входных данных
  • Опыт работы с внешними HTTP API: ретраи, таймауты, идемпотентность, обработка нестабильных ответов
  • Понимание работы со стримингом: SSE или чанки
  • Опыт работы с базами данных: моделирование данных, понимание индексов и денормализации
  • Опыт разработки SPA на Angular
  • Опыт работы с состоянием приложения и асинхронными данными: загрузка, ошибки, гонки запросов, отмена
  • Понимание вёрстки на уровне, достаточном для сборки экранов
Будет плюсом
  • Опыт работы с Convex
  • Опыт работы с serverless / Backend as a Service: Firebase, Supabase, Cloudflare Workers, Vercel Functions, AWS Lambda
  • Опыт работы с Docker, Kubernetes
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 50 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00), удаленный формат работы
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Backend-разработка
AI Solution Architect

Санкт-Петербург

Backend-разработка
Руководитель разработки Application PaaS и Внешних сетевых сервисов

Санкт-Петербург / Удаленно

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных