Backend-разработка
Fullstack-разработчик
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Покрывать код тестами и участвовать в code review коллег
- Вести техническую документацию: API-справки, схемы взаимодействия, инструкции по подключению новых провайдеров
- Декомпозировать и оценивать задачи, участвовать в планировании
- Разбирать баги и инциденты в своей зоне ответственности
- Разрабатывать и поддерживать backend продукта ИИ-роутер на Convex + TypeScript
- Интегрировать новые LLM-провайдеры: унифицировать форматы запросов/ответов, поддерживать streaming, обрабатывать ошибки и лимиты
- Реализовывать маршрутизацию запросов между провайдерами: fallback, балансировку, обработку деградации
- Учитывать потребление: подсчёт токенов, квоты, лимиты, данные для биллинга
- Проектировать и развивать публичное API шлюза, поддерживать обратную совместимость
- Управлять ключами и доступами клиентов
- Настраивать логирование и метрики запросов, использовать инструменты для разбора инцидентов
- Создавать интерфейсы аналитики: потребление токенов, расходы, статистику запросов
- Собирать экраны на базе внутреннего дизайн-бука
- Работать с real-time обновлением данных
Мы ожидаем
- Опыт разработки backend на TypeScript
- Опыт работы с асинхронным JavaScript: event loop, promise chains, обработка ошибок в async-коде, отмена операций
- Умение работать с Git, code review, CI/CD
- Опыт разработки серверной части на Node.js
- Опыт проектирования REST API: версионирование, коды ответов, обратная совместимость, валидация входных данных
- Опыт работы с внешними HTTP API: ретраи, таймауты, идемпотентность, обработка нестабильных ответов
- Понимание работы со стримингом: SSE или чанки
- Опыт работы с базами данных: моделирование данных, понимание индексов и денормализации
- Опыт разработки SPA на Angular
- Опыт работы с состоянием приложения и асинхронными данными: загрузка, ошибки, гонки запросов, отмена
- Понимание вёрстки на уровне, достаточном для сборки экранов
Будет плюсом
- Опыт работы с Convex
- Опыт работы с serverless / Backend as a Service: Firebase, Supabase, Cloudflare Workers, Vercel Functions, AWS Lambda
- Опыт работы с Docker, Kubernetes
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 50 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00), удаленный формат работы
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса