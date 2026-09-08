Fullstack-разработчик

Основные задачи

Покрывать код тестами и участвовать в code review коллег

Вести техническую документацию: API-справки, схемы взаимодействия, инструкции по подключению новых провайдеров

Декомпозировать и оценивать задачи, участвовать в планировании

Разбирать баги и инциденты в своей зоне ответственности

Разрабатывать и поддерживать backend продукта ИИ-роутер на Convex + TypeScript

Интегрировать новые LLM-провайдеры: унифицировать форматы запросов/ответов, поддерживать streaming, обрабатывать ошибки и лимиты

Реализовывать маршрутизацию запросов между провайдерами: fallback, балансировку, обработку деградации

Учитывать потребление: подсчёт токенов, квоты, лимиты, данные для биллинга

Проектировать и развивать публичное API шлюза, поддерживать обратную совместимость

Управлять ключами и доступами клиентов

Настраивать логирование и метрики запросов, использовать инструменты для разбора инцидентов

Создавать интерфейсы аналитики: потребление токенов, расходы, статистику запросов

Собирать экраны на базе внутреннего дизайн-бука

Работать с real-time обновлением данных

Мы ожидаем

Опыт разработки backend на TypeScript

Опыт работы с асинхронным JavaScript: event loop, promise chains, обработка ошибок в async-коде, отмена операций

Умение работать с Git, code review, CI/CD

Опыт разработки серверной части на Node.js

Опыт проектирования REST API: версионирование, коды ответов, обратная совместимость, валидация входных данных

Опыт работы с внешними HTTP API: ретраи, таймауты, идемпотентность, обработка нестабильных ответов

Понимание работы со стримингом: SSE или чанки

Опыт работы с базами данных: моделирование данных, понимание индексов и денормализации

Опыт разработки SPA на Angular

Опыт работы с состоянием приложения и асинхронными данными: загрузка, ошибки, гонки запросов, отмена

Понимание вёрстки на уровне, достаточном для сборки экранов

Будет плюсом

Опыт работы с Convex

Опыт работы с serverless / Backend as a Service: Firebase, Supabase, Cloudflare Workers, Vercel Functions, AWS Lambda

Опыт работы с Docker, Kubernetes

Про условия

Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

Белая заработная плата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

50 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00), удаленный формат работы

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса